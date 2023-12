escuchar

La selección argentina femenina de hockey sobre césped Sub 21 enfrentará este miércoles a Australia por los cuartos de final del Mundial Chile 2023 con el objetivo de dar un paso más hacia el objetivo de ser campeón por tercera vez en su historia y en la misma sede que lo consiguió en 2016. El partido está programado para las 20.30 en el Centro Deportivo, ubicado en el Estadio Nacional de Santiago.

El encuentro, el último de la llave, no se transmitirá por TV, pero se podrá ver en vivo a través de la plataforma digital Star+ (requiere ser suscriptor). Previamente se medirán Países Bajos vs. España, Inglaterra vs. Alemania y Bélgica vs. Japón.

Las Leoncitas vs. Australia: todo lo que hay que saber

Mundial Sub 21 de hockey sobre césped femenino - Cuartos de final

Día: Miércoles 6 de diciembre.

Hora: 20.30.

TV: No hay.

Streaming: Star+.

Las Leoncitas no recibieron ningún gol en los tres partidos que disputaron en el Mundial Sub 21 ARGFieldHockey

Las Leoncitas accedieron entre los mejores ocho seleccionados como líderes del grupo B, en el que derrotaron a España por 1 a 0, Corea del Sur por 3 a 0 y Zimbabue por 14 a 0. Anotaron 18 goles y no recibieron ninguno en sus tres encuentros. El entrenador Juan Martín López tiene a disposición a sus 18 jugadoras para el duelo, entre ellas a la defensora Valentina Raposo, quien es la principal figura del plantel.

El resto de las hockistas albicelestes en el certamen son Mercedes Artola, Yazmín Pallotini, Valentina Ferola, Paula Santamarina, Zoe Díaz, Brisa Ruggeri, Daiana Pacheco, Sol Pagella, Brisa Bruggesser, Lara Agustina Casas, Victoria Falasco, Malena Sabez, Pilar Pisthon, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Sofía Cairo.

Las oceánicas, por su parte, también están invictas con dos victorias ante Sudáfrica por 4 a 0 y Chile por 2 a 0 más un empate frente a Países Bajos 2 a 2. Por diferencia de tantos, quedaron segundas en la zona A por detrás de las neerlandesas.

Valentina Raposo es la principal figura de las Leoncitas en el Mundial Sub 21 2023 de Chile @_valeraposo

Todas las participaciones de las Leoncitas en Mundiales

Ottawa, Canadá 1989: 6° puesto.

Terrasa, España 1993: 1° puesto.

Seongnam, Corea del Sur 1997: 3° puesto.

Buenos Aires, Argentina 2001: 2° puesto.

Santiago, Chile 2005: 5° puesto.

Boston, Estados Unidos 2009: 2° puesto.

Monchengladbach, Alemania 2013: 2° puesto.

Santiago, Chile 2016: 1° puesto.

Potchefstroom, Sudáfrica 2021: 5° puesto.