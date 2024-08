Juegos Olímpicos | ¿Se pierde la final? Se lesionó Gonzalo Peillat en el partido que Alemania le ganó a India

Escuchar

El jugador de la selección alemana de hockey Gonzalo Peillat, el argentino nacionalizado germano, se volvió un protagonista particular en estos Juegos Olímpicos que se disputan en París. Cuando parecía que su paso por esta competencia estaba bien encaminada hacia la final contra Países Bajos que se disputará este jueves por la medalla de oro, su participación en ese encuentro está en duda luego de que se lesionara contra la India. Si bien el equipo europeo logró el pase tras ganar por 3 a 2 y hacer un gol de córner corto de él, el deportista se retiró con una lesión en su pie derecho.

“Fue un bochazo, se me hinchó el tobillo, los dedos, todo. Ahora tengo que ir a hacerme estudios”, le dijo Peillat a la pasada al cronista de TyC Sports. En su caminar no podía evitar moverse con cierta dificultad. Por ahora, no se conoce un parte médico oficial sobre su estado de salud y cómo evoluciona la lesión.

“Gonzalo Peillat”



Porque se lesionó y podría perderse l final por el oro de hockey masculino.pic.twitter.com/7UJ47mIzM5 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 7, 2024

El exjugador de Argentina había empatado el partido en 1 y ese tanto ayudó al combinado germano a alcanzar la final del hockey sobre césped masculino y asegurarse una medalla. Este jueves, España e India se enfrentarán a las 9, hora argentina, por el tercer y cuarto puesto. A las 14, en tanto, se disputará el encuentro que determinará quien se llevará la de oro entre Alemania y Países Bajos.

Si bien la selección alemana de hockey masculino logró el pase tras ganar por 3 a 2 a India, partido en el que Gonzalo Peillat hizo un gol de córner corto, el deportista se retiró con una lesión en su pie derecho y es duda para la final contra Países Bajos ARUN SANKAR - AFP

Peillat generó un sinfín de repercusiones en la Argentina cuando la selección para la que juega actualmente le ganó a los albicelestes, muchos de ellos excompañeros suyos. Generó molestia, sobre todo, que el deportista gritara los goles con énfasis. “Al que le guste bien y al que no le guste, sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando’”, dijo en una polémica declaración a la TV Pública.

Como sus redes sociales se llenaron de comentarios negativos de argentinos tanto Peillat como su esposa, la exjugadora de Las Leonas Florencia Habif, decidieron volver privadas sus cuentas.

