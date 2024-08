Las Leonas de bronce: cómo fue la arenga final, los festejos y la despedida olímpica de Sánchez Moccia

Escuchar

Por segunda vez en el torneo las Leonas tuvieron que ir a una definición de penales australianos , con toda la angustia que esa carga conlleva. Y por segunda vez, el talento de nuestras jugadoras y el magnético poder de Cristina Cosentino para obnubilar a las ejecutantes rivales, le dio el triunfo a la Argentina. Un triunfo que no es uno más, porque representa una medalla de bronce. La tercera de la delegación nacional en París 2024 .

Abrazos, llantos, sonrisas y gritos de celebración. El sintético del estadio Yves-du-Manoir se pobló de celeste y blanco. Hubo un alto para saludar respetuosamente a las entristecidas rivales de Bélgica. Luego, una ronda enorme. Habló primero Fernando Ferrara: “Felicitaciones porque hicieron un torneo de la puta madre. Perdieron nada más que un partido y dejaron todo en la cancha. Gracias por representar así al país y esta camiseta. Este es el legado de las Leonas. Excelente trabajo. ¡Vamos Argentina!”.

Las Leonas celebran el segundo gol del partido, de Agustina Albertario ARUN SANKAR - AFP

También hubo un momento muy especial con la abanderada Rocío Sánchez Moccia, que a los 36 años sabe que acaba de jugar sus últimos Juegos Olímpicos . Sus compañeras la levantaron y la elevaron por el aire para despedirla. “Las quiero mucho a todas. Me encantó ser parte de este equipo. Esto son las Leonas. Sin sufrir no somos Argentina”, recordó Cairo.

Sánchez Moccia sabe que, con 40 años, no llegará a Los Angeles 2028. “Otro proceso olímpico no va a pasar. Estas chicas me hicieron creer otra vez y les agradecí por dejarme ser parte. Tienen un gran futuro por delante”, dijo emocionada.

Todo el plantel se lanza sobre Sofía Cairo, la autora del gol de la medalla de bronce en los penales australianos Aijaz Rahi - AP

La distancia entre el triunfo y la derrota fue ínfima. Pero la diferencia de lo que significa una cosa y la otra es enorme. Para el seleccionado argentino, que sabe que aún tiene pendiente la medalla máxima, el color más deseado, este éxito es un impulso enorme para una camada de jugadoras jóvenes que tuvieron aquí su debut olímpico, como Sofía Cairo, Zoe Díaz de Armas o Lara Casas.

“Me encanta estar acá representando al país. Lo damos todo. Sentimos mucho el apoyo”, dijo Casas, mientras Zoe Díaz no podía más de la ansiedad: “Quiero ya la medalla. Quiero verla acá, colgada”, pidió mientras se señalaba el pecho.

Sofía Cairo, surgida en Mariano Moreno, un club que no disputa los principales torneos del hockey bonaerense, fue la encargada de ejecutar el penal del triunfo. El de la medalla. “No pensé demasiado, sabía lo que quería hacer. Lo hice”, expresó con cierta timidez la joven de 21 años.

Y recordó cómo nació su pasión por este deporte: “Las veía a las Leonas y quería ser como ellas. Crecí viéndolas y viendo la selección como un sueño. Estoy muy feliz”.

El gol de Sofía Cairo

🇦🇷 ¡Las Leonas son de #Bronce!



La Selección Argentina de #Hockey se queda por tercera vez en su historia con esta presea y sube una vez más al podio olímpico.



🇦🇷 ¡Las Leonas son de #Bronce!

La Selección Argentina de #Hockey se queda por tercera vez en su historia con esta presea y sube una vez más al podio olímpico.

Agustina Albertario reforzó la idea que había señalado Sánchez Moccia en la ronda final. “Creo que nos gusta sufrir. Hay que felicitar a Bélgica porque jugaron increíble. La verdad es que fue muy difícil. Tenemos mucho por aprender y hay un montón de chicas nuevas a las que le quedan tres o cuatro Juegos por delante. Desde ahora tienen que saber que las Leonas siempre tienen que estar en lo más alto”.

También pidió que se le de valor a la medalla, aunque se trate de un tercer puesto. “Me gustaría que tengamos el apoyo de otros deportistas del mundo. Es muchísimo el esfuerzo que tuvimos que hacer para llegar a esto”.

Por último, Cristina Cosentino, la heroína de los penales ante Alemania en los cuartos de final y de este encuentro por la medalla de bronce, contó que después de descansar un rato, lo primero que harán será ir a visitar la Torre Eiffel: “Llevamos 20 días de encierro y ninguna de nosotras la conoce, así que ahora que ya se terminó todo nos vamos a hacer un tiempo para disfrutrarlo”.

