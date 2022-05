Las Leonas vencieron a China y ya acumulan una racha de 9 victorias consecutivas en la Pro League

Gritan, se abrazan, se felicitan. Las señales para el próximo Mundial en España y los Países Bajos no pueden ser más alentadoras para Las Leonas: ganaron los nueve partidos que jugaron en la Pro League. Una campaña perfecta de local y de visitante, con 27 goles a favor, 8 en contra y 27 puntos. La tabla de este certamen suele ser engañosa, porque rara vez están al día todas las selecciones con la cantidad de encuentros disputados. Pero hay referencias: las neerlandesas, habituales dominadoras de este certamen por “ventanas”, actuaron hasta aquí en ocho cotejos y reunieron solo 22 unidades, después de 5 triunfos, dos empates y una derrota. La India es el otro escolta del conjunto albiceleste.

El último capítulo de esta racha de éxitos se dio este martes, con el claro triunfo sobre China por 3 a 1, en el estadio Betero de Valencia. Agustina Gorzelany abrió el marcado de penal, Agustina Albertarrio resolvió cayéndose en el círculo para el 2 a 0, y Victoria Granatto fue autora de un golazo, después de una pérdida de pelota de una volante china y un contagolpe trepidante en solitario. La supremacía sobre China es de larga data: desde Sydney 2000, Argentina se impone en el historial con 25 victorias y 8 derrotas, además de 3 empates.

“La realidad del equipo se explica por su gran potencial y porque mantiene la humildad. Es una selección que quiere seguir creciendo. Nuestras jugadoras son muy receptivas y tienen hambre de victorias”, se entusiasma Fernando Ferrara, en comunicación con LA NACION desde Valencia. “Me deja tranquilo la calidad individual de cada una de ellas, la entrega incondicional en cada partido, y la capacidad de dejarse conducir para recibir lo que el cuerpo técnico aporta desde la experiencia”, amplía el DT, que se siente conforme con la cantidad de partidos oficiales que habrá de aquí en más (5) hasta la Copa del Mundo, que empezará el 1° de julio: “Para mí está buenísimo porque es alta competencia y frente a los equipos más fuertes. Tenemos el margen perfecto para recuperarnos y ajustar lo que necesitemos”.

La Argentina buscará dentro de un mes y medio su tercer título mundial, después de las conquistas de Perth 2002 y Rosario 2010. Según el entrenador, el N°2 del ranking que actualmente ocupa el conjunto nacional es un buen indicador, aunque el presente es dinámico. Eso sí: la obligación es jugar para ser siempre protagonistas y, el gran desafío consistirá en tumbar en su casa a los Países Bajos, la gran potencia de las últimas dos décadas en la rama femenina. Pero todavía hay cuentas pendientes para llegar al ideal, de acuerdo con el conductor: “Hay que seguir mejorando, lo más difícil es el juego en los últimos 30 metros, sobre todo contra los equipos que repliegan mucho por elección, o porque nosotros los sometemos con nuestro juego. Y además continuar ajustando los córners ofensivos y defensivos, que van a ser claves”.

Rocío Sánchez Moccia, una de las más experimentadas en Argentina https://www.cahockey.org.ar/

Este martes, las Leonas formaron con Belén Succi; Sofía Toccalino, Valentina Costa Biondi y Agustina Gorzelany; Eugenia Trinchinetti, Victoria Sauce, Agostina Alonso y Rocío Sánchez Moccia; Victoria Granatto, María José Granatto y y Agustina Albertario. Entraron luego Jimena Cedrés, Julieta Jankunas, Valentina Marcucci, Delfina Thome, María Forcherio y María Lombardo. Este miércoles, Argentina volverá a medirse con China en busca de su décimo triunfo consecutivo, desde las 8.30 (Star+). ¿Y cómo sigue el recorrido hacia la cita mundialista? Antes de que el plantel vuelva al país el 31 de mayo, resta jugar como visitante dos encuentros ante Alemania y otros dos frente a Países Bajos. Y en el regreso a Europa, ya muy próximo a la Copa del Mundo, están programados dos choques ante la India, el 18 y 19 de junio.

Los nombres están casi definidos para el Mundial y solo hay cuatro en danza: de las 22 chicas que integran este plantel, 18 llegarán a la gran cita. Ferrara sabe que le tendrá que dar una mala noticia a un cuarteto de Leonas. Hace unas semanas, el DT ya tuvo que tomar una decisión difícil, que consistió en marginar a Delfina Merino, una de las capitanas e inamovible en el equipo. En su momento, el DT explicó: “Delfi es una jugadora espectacular, pero para mí hoy no está pasando por su mejor momento y creo que hay otras jugadoras que, en su posición, están rindiendo más”. Días después, llegó la replica de la delanteara: “Cada entrenador elige a sus jugadores y no asumo que por mis años de selección deberían regalarme nada, simplemente creo que merecía la oportunidad de pelear hasta el final por un lugar en el equipo. Me duele que ningún integrante del cuerpo técnico me haya advertido que no estaban conformes con mi desempeño deportivo”.