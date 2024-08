París 2024: la bailarina de breaking australiana habló en un video tras recibir un cero como calificación en su rutina

Escuchar

La australiana Rachael Gunn denunció que las críticas y burlas que le hicieron en redes sociales su actuación en la competencia de breaking en los Juegos Olímpicos fueron “devastadoras”, y aseguró el jueves que se tomó en serio su participación, en busca de dar su mejor versión. La b-girl de 36 años, que usa el sobrenombre Raygun, dijo en un video público que no estaba preparada para el nivel de atención negativa que generó desde que los jueces le dieron notas de cero en su debut olímpico .

En tanto, el Comité Olímpico Australiano criticó una petición anónima en internet que exigía una disculpa de la competidora en París. La entidad consideró que esa petición es “vejatoria, engañosa y hostigadora”. “No me percaté de que abriría la puerta a tanto odio, algo que ha sido francamente muy devastador”, dijo Gunn. “Pero salí ahí y me divertí. Sí lo tomé muy en serio. Me maté trabajando a fin de prepararme para los Juegos Olímpicos y de verdad traté de dejar todo”. En París, el breaking debutó en el programa olímpico. Una de las imágenes más difundidas en las redes sociales fue la actuación de Gunn, profesora universitaria en Sydney.

Rachael Gunn @raygun_aus

Gunn realizó una “danza de canguro” y otros pasos de dudoso grado de dificultad durante su rutina, que recibió cero puntos de parte de los jueces. A las críticas crueles contra Gunn en internet siguieron varias parodias de su actuación, incluso en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. En el video, Gunn dice que ha sufrido abusos que van más allá de una crítica a sus pasos de baile. “Realmente me gustaría pedir a la prensa que por favor deje de hostigar a mi familia, a mis amigos, a la comunidad australiana del breaking y a la comunidad más amplia de baile callejero”, solicitó. “Todos han pasado por mucho como resultado de esto. Así que les pido que por favor respeten su privacidad ”.

Gunn, quien no regresó a su país tras los Juegos, recibió en cambio muestras de apoyo de Anna Meares, jefa de la delegación australiana, cuando estaba todavía en París. El jueves, el Comité dio un paso más, al refutar varias historias que aparecieron en internet desde entonces. Matt Carroll, director general del Comité, dijo que éste había escrito al sitio change.org, que había publicado una petición que criticaba a Gunn y a los dirigentes deportivos de Australia. Más de 40.000 personas habían firmado la petición, en la que se afirmaba que Gunn había “manipulado” los procedimientos de clasificación a los Juegos Olímpicos.

Change.org indicó en un comunicado que había retirado la petición, tras indicar que desinformaba a la gente. “Mantenemos parámetros estrictos contra el contenido que constituye acoso u hostigamiento, o que propaga información falsa”, enfatizó el sitio. “Tomamos en serio estos asuntos y retiramos cualquier contenido que viole estos estándares a fin de proteger a nuestros usuarios y de mantener la integridad de nuestra comunidad”. Para el breaking, los Juegos de París habrían sido debut y despedida. La disciplina no aparece en el programa para Los Ángeles 2028, y se considera difícil que aparezca en Brisbane, Australia, en 2032.

Críticas en internet

Las críticas en la web durante esta última semana incluyeron sugerencias de que el torneo clasificatorio de Oceanía, realizado en Sydney en octubre, fue diseñado para favorecer a Gunn. Los usuarios de las redes sociales cuestionaron a los jueces que permitieron a Gunn participar en los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Australiano indicó este jueves que el torneo clasificatorio de Oceanía se realizó bajo el sistema determinado por el organismo rector, la Federación Mundial de Danza Deportiva, y fue aprobado por el Comité Olímpico Internacional.

La organización australiana añadió que el panel de jueces del certamen fue elegido por la Federación y estuvo conformado por nueve miembros internacionales e independientes. Sin citar fuentes, distintos comentarios en las redes sociales han especulado también que Gunn y su marido, el también breaker Samuel Free, ocupaban puestos en las organizaciones de este deporte en Australia.

“Rachael Gunn no tiene puestos en AUSBreaking ni en la federación de danza deportiva de Australia en capacidad alguna”, enfatizó el Comité el jueves. “Simplemente es una deportista que compitió en el evento clasificatorio y lo ganó”.

(Con información de la agencia AP).

LA NACION