La pregunta de un periodista que descolocó a Marta, la estrella brasileña, y la llevó a realizar una emotiva reflexión

escuchar

En medio del Mundial de fútbol femenino, Marta, la legendaria estrella brasileña de 37 años, que se consagró seis veces como la mejor jugadora del mundo, encabezó una conferencia de prensa en la antesala del encuentro de su selección contra Jamaica, el cual representa un duelo clave para las aspiraciones de las sudamericanas. A partir de las 7, horario de la argentina, Brasil deberá ganarle a su contrincante de turno y esperar un guiño de sus competidores para poder acceder a la siguiente ronda.

Lejos de hablar de la actualidad de la selección, que la tiene como una de las principales figuras, Marta habló en retrospectiva de su historia como jugadora y del crecimiento que tuvo el fútbol femenino en los últimos años. A su vez, lanzó una crítica a los medios de comunicación sobre la poca difusión del deporte y la consecuencia que trajo en las deportistas mujeres al no tener un ejemplo a seguir.

“¿Saben qué es lo bueno? Cuando comencé a jugar no tenía una ídola femenina. Ustedes no mostraban fútbol femenino, ¿cómo iba yo a entender que llegaría a la selección y lograría convertirme en referencia?”, lanzó la delantera, quien es la líder de su selección y un espejo a seguir no solo por sus compañeras sino también por sus contrincantes.

La dura confesión de Marta, la figura de la selección femenina de Brasil

Tras la pregunta acerca de la popularidad que adquirió el fútbol femenino en el último tiempo, Marta siguió con una respuesta que se mezcló con el llanto de una misión cumplida: “Hoy salimos a la calle y la gente no nos para de hablar. Me dicen ‘mi hija te adora, quiere ser como vos’ y no es solo con Marta, sino con otras jugadoras también, hoy tenemos nuestras propias referentes y esto no hubiese pasado si nosotras nos deteníamos ante los primeros obstáculos”, explicó la jugadora que disputa su sexto mundial con la camiseta de su país.

Como ejemplo de superación para sus colegas, Marta especificó que el camino recién comienza y que deberán revalidarlo constantemente en busca de una visibilización mayor: “Es una lucha que continúa y que no comenzó solo conmigo, sino mucho tiempo atrás. Por eso estamos muy orgullosas y la gente nos pide que nuestra generación continúe inspirando cada vez a más jóvenes”, manifestó en una larga respuesta que incluyó todos los escollos que debió atravesar para trascender en la rama femenina de un deporte que siempre se vio eclipsado por la actividad masculina.

Con lágrimas de felicidad en sus ojos, debido al objetivo cumplido de formar una estructura firme en el deporte y que el legado siga a pesar de los nombres propios, Marta agradeció por la pregunta del periodista en conferencia y dejó sus últimas palabras antes de seguir hablando acerca de cuestiones tácticas y estratégicas: “Es lógico que estoy muy feliz de ver esto porque 20 años atrás, en 2003, nadie conocía a Marta. Era mi primera Copa del Mundo, y años después todo cambió, soy referente para muchas mujeres en el mundo entero. Y este reconocimiento no es solo el fútbol, en el periodismo también y veo acá a muchas mujeres periodistas que antes no veíamos. Entonces creo que hemos abierto puertas para la igualdad”, cerró.

Entre risas, en el final, le dijo al periodista que ojalá haya respondido bien su pregunta después de que la hiciera llorar. Y finalizó con una sonrisa: “Ya tengo fama de llorona, me estaba aguantando, pero no lo logré”.

LA NACION