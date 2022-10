MotoGP. Bagnaia en las alturas, Quartararo en el piso y victoria de Rins

escuchar

Un espectáculo de sobrepasos mantuvo en vilo a la multitud en el circuito de Phillip Island, donde el MotoGP desanduvo su 18ava estación del almanaque. Un show en el que pilotos y marcas pulsearon por el éxito, que finalmente se decantó a favor de un soberbio Álex Rins, que le devolvió la sonrisa a Suzuki. La marca japonesa, que cuando termine el calendario dejará de participar en el Mundial, acumulaba una estadística oscura, con 39 carreras sin triunfos. Desde el GP de Aragón de 2020, fecha en que Joan Mir firmó el triunfo, en el año en que el español se consagró monarca.

“Nos merecíamos la victoria”, apuntó el vencedor, que partió desde la décima posición y definió la carrera en el giro final, al adelantar a Francesco Bagnaia (Ducati). “Pensé que nos iban a superar en la última curva, pero nos defendimos muy bien”, relató quien en 2023 se trepará a una Honda del equipo LCR, sobre los intentos de sobrepaso de Marc Márquez (Honda).

Álex Rins, flanqueado por Márc Márquez y Franceso Bagnaia; el catalán rompió la racha de 39 carreras sin victorias de Suzuki, la marca japonesa que se retirará del Mundial al terminar el calendario JOEL CARRETT - AAP

El triunfo de Rins es una señal de confianza para el piloto, en un año en que el anuncio de la partida de Suzuki lo empujó a negociar por un asiento en otra estructura. El catalán compartirá garaje con el japonés Takaaki Nakagami, mientras que su actual compañero Mir conducirá también para Honda, aunque el campeón de 2020 se sentará en una moto del equipo oficial, que tendrá una formación de lujo, con el múltiplecampeón Márquez como histórica espada.

Rins fue el vencedor en Australia, donde el MotoGP regresó después de las cancelaciones de 2020 y 2021 por la pandemia mundial de Covid-19, aunque sin ninguna posibilidad de batallar por la corona, la carrera tuvo como atractivo lo que podían ensayar en la pista Bagnaia y Fabio Quartararo (Yamaha), que arribó a la cita con dos unidades de ventaja sobre Pecco. El Mundial sufrió un vuelco, un cambio de mando, cuando al calendario le restan dos competencias: el GP de Malasia, el fin de semana, y el cierre en el circuito Ricardo Tormo, de Valencia, el primer fin de semana de noviembre. Bagnaia confirmó lo que empezó a insinuar luego del GP de Alemania, cuando el Diablo festejó y el italiano no alcanzó a completar un giro: cuando la temporada entraba en la segunda mitad, Quartararo estiraba a 91 puntos la ventaja sobre el piloto de Ducati.

Fabio Quartararo y el cuarto cero del año: el piloto de Yamaha marcó una diferencia de 91 puntos sobre Francesco Bagnaia en la décima fecha del calendario, ocho carreras después Pecco lo aventaja por 14 unidades PAUL CROCK - AFP

Desde la fecha en Sachsenring, Bagnaia se apuntó con cuatro victorias, mientras que el francés no volvió a treparse a un podio. Y el circuito de Phillip Island confirmó los presagios: Pecco con poco podía ser protagonista, a pesar de largar en el tercer puesto, mientras que Quartararo tenía que batallar contra los rivales y contra su propia moto, que es inferior técnica y mecánicamente a la Ducati de su máximo rival por la corona. El cuarto cero del año, tras un despiste y una caída en Australia, reflejó que la opción de revalidar el título se diluye.

“Cometí un error, me fui largo en la Curva 4 y quise recuperar posiciones. Cuando me caí fue porque entré demasiado rápido. No es el resultado que esperaba, pero no tiro la toalla. No quiero hablar de milagros, solo terminar de la mejor manera posible: tenemos que hacer dos carreras perfectas y la de Malasia será crucial. Necesito una moto que gane carreras, no que vaya rápida en los entrenamientos”, comentó Quartararo, que de estar al frente por dos unidades pasó a ser escolta a 14 puntos de distancia de Bagnaia.

El espectacular accidente entre Álex Márquez (Honda) y Jack Miller (Ducati) en Phillip Island; el piloto español, estiró el frenado y atropelló al australiano JOHN MORRIS - AFP

La pesadumbre del Diablo y la sonrisa de Pecco, que se enseñó contento por cómo quedó el campeonato, aunque no tanto por la performance en Phillip Island. “Todo cambió cuando me informaron que Quartararo estaba fuera de la carrera: me tranquilicé y me mentalicé para no hacer ninguna estupidez. Ya cometí varios errores en el año, no podíamos sumar uno más”, explicó el italiano, que volaba en las rectas, aunque la Desmosedici era presa de los rivales en el resto del trazado. La pista de Sepang se adapta mejor a las características de Ducati y ahí Pecco intentará coronar el año. Si Bagnaia gana y Quartararo arriba cuarto o más atrás, el Mundial tendrá un nuevo monarca.

