Juegos Olímpicos París 2024: Katie Ledecky alcanzó el récord femenino de medallas doradas, que tenía 60 años

PARÍS.- “Espero que mi tenacidad dure más que cualquier gloria deportiva”, escribió Katie Ledecky en un anticipo sus memorias, “Just add water”, publicadas en junio. La fuerza de voluntad y la tenacidad de la nadadora estadounidense siguen en sintonía con sus proezas en la pileta. El natatorio de La Défense, que deliró con el ídolo local Léon Marchand, también se rindió ante la vigencia de alguien que trasciende la especificidad de su actividad para transformarse en un icono del deporte en general.

A los 27 años, una edad que en la natación está emparentada con el declive, la nacida en Washington dio otra muestra de resistencia y control psicológico sobre sus adversarias al ganar la prueba de los 800 metros libre. Ledecky es pasado y presente, una leyenda que ya abarca cuatro ciclos olímpicos. Su segunda medalla dorada en los Juegos de París elevó su cuenta a nueve títulos de campeona olímpica e igualó el récord femenino que tiene la gimnasta ex soviética Larisa Latynina (Melbourne 1956, Roma 1960 y Tokio 1964). A ellas puede sumarse la gimnasta Simone Biles, hasta ahora con siete oros en su trayectoria y tres pruebas por delante en París.

Afloró el espíritu competitivo de Ledecky para contener a la australiana Ariarne Titmus, cuatro años menor, otra figura de la natación, dueña de oro en 400 metros y plata en 200 libre, distancias que eran el antiguo reino de la norteamericana, que ahora concentra sus esfuerzos en las pruebas de fondo.

🥇 MÁS OROS EN #JuegosOlímpicos



1⃣♂️ Michael PHELPS - 23

2⃣♀️ Larisa LATYNINA - 9

2⃣♀️ Katie LEDECKY - 9 🆕

2⃣♂️ Paavo NURMI - 9

2⃣♂️ Mark SPITZ - 9

2⃣♂️ Carl LEWIS - 9 pic.twitter.com/r92feZyQDW — The Over Time (@theovertime_es) August 3, 2024

Ledecky combate la nostalgia de la natación estadounidense por estrellas como Michael Phelps y Ryan Lochte. Sus primeros 300 metros fueron a ritmo de récord mundial, como si estuviera impulsada por un motor fuera de borda. Una manera de marcar territorio frente a su principal amenaza, Titmus, cuya aceleración disminuye en las distancias largas.

Cuando quedaban por completar cuatro piscinas, Ledecky había sacado un metro y medio de ventaja, una brecha que se intuía indescontable. Fue vencedora desde la zambullida, de principio a fin. Detrás de ella, por la plata braceaban Titmus, Paige Madden y Simona Quadarella. Inabordable, Ledecky tocó la última pared cuando el cronómetro estableció 8m11s4/100, lejos de su récord del mundo, el d 8m4s79/100 que estableció en los Juegos Río de Janeiro 2016. Titmus fue segunda, con 8m12s29/100, y completó el podio Madden, con 8m13s.

🥇Señores y señoras... ¡Katie Ledecky hace historia!



La nadadora estadounidense obtuvo su novena medalla dorada y alcanza el récord de la gimnasta Larisa Latýnina.



Mirá las finales de natación en #Paris2024 junto a José Meolans en Televisión Pública. pic.twitter.com/XM7619pOsU — TVP (@TV_Publica) August 3, 2024

“Cada año que pasa tengo la impresión de disfrutar más”, dijo la experimentada y madura Ledecky, que no se descarta para los Juegos Los Ángeles 2028. Por lo pronto ya tiene una obra como para contemplar con orgullo. Para igualar la plusmarca de Latynina, Ledecky empezó con el oro en los 800 metros libre de Londres 2012, cuando tenía 15 años. La gran promesa terminó de explotar un cuatrienio más tarde, en Río de Janeiro 2016, con cuatro primeros puestos, todos en estilo libre: 200, 400, 800 y 4 x 200. La cosecha continuó en Tokio 2020 (desarrollados en 2021, por la pandemia), en 800 y 1500, distancias en las que volvió a reinar esta semana en París, con récord olímpico en los 1500.

Su total de medallas olímpicas asciende a 14, que incluye cuatro plateadas (4 x 100, 4 x 200 –dos– y 400 metros) y una de bronce (400). En el mundo la superan solamente su compatriota Michael Phelps, con 28 medallas (23 doradas); Latynina, con 18 (nueve); la esquiadora noruega Marit Björen, con 15 (ocho), y el gimnasta soviético Nicolai Adrianov, con 15 (siete).

Brazo en alto de Ledecky tras ganar los 800 metros libre; la estadounidense igualó la cantidad de medallas doradas olímpicas de la soviética Larisa Latynina, nueve. JONATHAN NACKSTRAND - AFP

Especialistas y entrenadores coinciden en que la clave de Ledecky, de madre nadadora en el nivel universitario, está en su disciplina mental, que le ha permitido mantenerse en un deporte marcado por la monotonía y la soledad de los entrenamientos, que costó depresiones a los más grandes, como el propio Phelps, su compatriota Caeleb Dressel y el británico Adam Peaty.

La reina del fondo de la natación no se plantea tirar la toalla: “Es una locura que todavía me haga ilusión competir en Los Ángeles. Eso no ha cambiado. Ya veremos. Iré año a año. No siento que me encuentre cerca del ocaso de mi carrera. Me encantaría seguir”.

Las 14 medallas (9 doradas) de Ledecky en los Juegos

Londres 2012:

Oro: 800 metros estilo libre

Río de Janeiro 2016:

Oro: 200 metros estilo libre

Oro: 400 metros estilo libre

Oro: 800 metros estilo libre

Oro: relevo 4 x 200 metros estilo libre

Plata: relevo 4 x 100 metros estilo libre

Tokio 2020:

Oro: 800 metros estilo libre

Oro: 1500 metros estilo libre

Plata: 400 metros estilo libre

Plata: relevo 4 x 200 metros estilo libre

París 2024:

Oro: 800 metros estilo libre

Oro: 1500 metros estilo libre

Bronce: 400 metros estilo libre

Plata: relevo 4 x 200 metros estilo libre

