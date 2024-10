Abierto de Tortugas: Ellerstina dio un batacazo contra La Natividad e Indios Chapaleufú sorprendió a Cría La Dolfina

Escuchar

Es raro un resultado sorpresivo en el alto nivel del polo. Pueden pasar temporadas de Triple Corona enteras sin que un equipo caiga frente a uno más débil. En general, algún batacazo hay, pero no todos los años. Pues bien: en un mismo día, el Abierto de Tortugas ofreció dos. Y ahora, su zona A es un tablero pateado.

Lo más ruidoso fue la gran victoria de Ellerstina sobre La Natividad, el campeón argentino, equipo de 40 goles de handicap. Y no por uno, sino por dos tantos de diferencia, 16-14. No es que Ellerstina no sea un muy buen conjunto, pero sus 35 de valorización se quedaban cortos. Y sobre todo, porque la Z venía, a su vez, de ser sorprendido por Cría La Dolfina (18-17). Es más: le cortó una serie invicta de 13 partidos, porque La Natividad venía de apoderarse de Tortugas y Palermo en 2023 y de Hurlingham en 2024.

Gonzalo Pieres (h.) y Camilo Castagnola en carrera por la bocha; con su sorpresiva victoria sobre La Natividad, Ellerstina pateó el tablero en el Abierto de Tortugas. Aníbal Greco

Derrotado en la primera fecha de Tortugas, y con semejante rival enfrente, Ellerstina decidió quemar combustible. Ir a fondo, a pesar del panorama. No guardó caballos, jugó pensando que realmente era posible dar el golpe y peleó cada bocha. No dejó línea sin marcar para conseguir penales. Y contó, idealmente para eso, con un Guillermo Caset muy acertado para los penales. Uno, sobre todo, fue fundamental: el córner (penal 6) que convirtió a falta de 2 minutos para que la Zeta quedara ya 16-14 arriba, con el éxito prácticamente asegurado. Sapo brilló, como lo había hecho ante La Dolfina en la apretadísima caída en el Abierto de Hurlingham, en un chukker suplementario.

La Natividad, en cambio, pagó el precio de unos rendimientos que no eran tan buenos como sus resultados. Más allá de la goleada (25-4) a Indios Chapaleufú y de la consagración en Hurlingham, producía dudas con su polo. Llegó el día en que falló. Perdió contra un rival 5 tantos inferior en handicap, y más que eso: ahora tiene un serio problema para llegar a la final.

Sapo Caset fue fundamental para el triunfazo de Ellerstina, con 12 de los 16 tantos; el delantero convirtió un córner a 2 minutos del desenlace. Aníbal Greco

Sucede que más temprano, el propio Indios Chapaleufú había dado la otra sorpresa, con un 14-13 sobre Cría La Dolfina. Y con semejantes resultados, la resolución del grupo, que tendrá lugar el próximo sábado, pone en serio riesgo al defensor del cetro. Los cuatro conjuntos están empatados, con un triunfo y un revés. La Natividad tiene +19 en saldo de goles; Ellerstina, +1; Cría La Dolfina, 0, e Indios Chapaleufú, -20. En la última fecha de clasificación los cruces serán Ellerstina vs. Indios Chapaleufú y La Natividad vs. Cría La Dolfina. Necesariamente, dos equipos quedarán 2-1 en victorias/derrotas y los otros dos tendrán 1-2. Y entre los dos que registren el 2-1, contará como criterio de desempate el resultado del encuentro entre ellos. Si ocurriere lo previsible en el primer turno, pero este Tortugas –queda claro– no viene siéndolo, Ellerstina superará a Indios Chapaleufú, y eso eliminará a La Natividad, porque aunque doblegara a Cría La Dolfina, quedará preso de su traspié de este tarde frente a la Z.

Bartolomé Castagnola (h.) domina la bocha en el aire perseguido por Lucas Monteverde (n.), pero el que terminó festejando fue el más joven, que en su primer año en Ellerstina está rindiendo lo que el equipo grande necesita. Aníbal Greco

En cambio, en caso de imponerse Cría La Dolfina en ese caso, será el finalista. Y existe otro escenario disruptivo: que Indios Chapaleufú venza a Ellerstina y después, en otro batacazo, Cría La Dolfina derrote a La Natividad, y en ese caso se clasificarán los Heguy. ¿Cómo puede hacerlo La Natividad? Necesita que Indios Chapaleufú elimine a Ellerstina y después un triunfo propio sobre Cría La Dolfina.

Compacto del batacazo de Ellerstina

Y para colmo de ingredientes, hay otro que incidirá, y hasta quizás con controversia: en todos los casos va a pasar que uno de los protagonistas del segundo encuentro ya no tendrá posibilidades de acceder a la final, consecuencia del resultado anterior. En fin. Por ahora, Tortugas 2024 tiene el caparazón abajo y las patas arriba.

Síntesis de La Natividad vs. Ellerstina

La Natividad: Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. Ellerstina: Guillermo Caset, 9; Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35.

Guillermo Caset, 9; Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35. Progresión: Ellerstina, 3-2, 5-5, 6-7, 9-8, 12-10, 13-12, 15-14 y 16-14.

Ellerstina, 3-2, 5-5, 6-7, 9-8, 12-10, 13-12, 15-14 y 16-14. Goleadores de Ellerstina: Caset, 12 (7 de penal y 1 de córner); Monteverde, 2; G. Pieres, 1, y Du Plessis, 1. De La Natividad: F. Pieres, 2; C. Castagnola, 7 (2 de penal); Mac Donough, 2, y B. Castagnola, 3.

Caset, 12 (7 de penal y 1 de córner); Monteverde, 2; G. Pieres, 1, y Du Plessis, 1. F. Pieres, 2; C. Castagnola, 7 (2 de penal); Mac Donough, 2, y B. Castagnola, 3. Jueces: Matías Baibiene y Gastón Lucero. Árbitro: José Ignacio Araya.

Matías Baibiene y Gastón Lucero. José Ignacio Araya. Cancha: número 6 de Tortugas.

El primer triunfo de Indios Chapaleufú

El festejo en los palenques fue intenso: Indios Chapaleufú ganó por primera vez en la Triple Corona con esta generación, la de los nietos de Alberto Pedro. Y ninguno de ambos clubes, históricos del polo y que juntos conquistaron diez veces el Argentino Abierto, ganaba un partido de Tortugas, Hurlingham y Palermo con un Heguy en la formación desde 2015, cuando en el segundo de esos certámenes Chapaleufú (sin Los Indios) derrotó por 11-10 a Magual. En aquel momento jugaban los hermanos Eduardo, Alberto (h.) e Ignacio con su primo Bautista.

Ahora están Cruz, hijo de Ruso, y Antonio, hijo de Pepe. Después de un buen paso por el Abierto de Hurlingham habían recibido una paliza descomunal en el estreno en Tortugas, un 25-4 de La Natividad. Y el comienzo frente a Cría La Dolfina presagió otra mala tarde para el cuarteto de los veinteañeros, que completan Victorino Ruiz Jorba y Teodoro Lacau. Llegar a estar 0-4 en el chukker inicial...

Antonio Heguy, la figura del triunfo de Indios Chapaleufú, con 5 goles; detrás, su primo Cruz y Victorino Ruiz Jorba, de alto nivel en la primera victoria de alguno de los clubes en nueve años en la Triple Corona. Aníbal Greco

... pero los partidos de Triple Corona duran ocho este año. Y a pesar de su juventud, hubo templanza en Indios Chapaleufú. Ajustó las marcas, a tono con la historia de los Heguy peleó en todas partes en la cancha, y remontó. De a poco, y con Torito Ruiz como estandarte. Del otro lado, Bautista Bayugar se destacaba por rendimiento en general y eficacia en los penales.

Hasta que el encuentro tuvo un punto de quiebre. Antonio Heguy creció hasta terminar siendo la figura del partido, y con él Indios Chapaleufú estableció un 3-0 en el séptimo parcial y pasó al frente, de 11-12 a 14-12. Cría La Dolfina achicó al mínimo la distancia en el último y tuvo dos penales de 60 yardas para igualar, pero Bayugar perdió la precisión que había tenido y falló ambos por pocos centímetros. Con sufrimiento, pero venciendo a un adversario un tanto superior en handicap (32 contra 31|), los Heguy, Ruiz Jorba y Lacau consiguieron el 14-13 que les devuelve a dos clubes históricos la alegría de reencontrarse con la victoria en la elite del polo. Nueve años después de la última con el apellido Heguy en la alineación.

Compacto de la victoria de Indios Chapaleufú

Síntesis de Indios Chapaleufú 14 vs. Cría La Dolfina 13

Indios Chapaleufú: Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31.

Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31. Cría La Dolfina: Rufino Bensadón, 8; Diego Cavanagh, 8; Alejo Taranco, 8, y Bautista Bayugar, 8. Total: 32.

Rufino Bensadón, 8; Diego Cavanagh, 8; Alejo Taranco, 8, y Bautista Bayugar, 8. Total: 32. Incidencias: en el primer chukker fue amonestado A. Heguy.

en el primer chukker fue amonestado A. Heguy. Progresión: Indios Chapaleufú, 2-4, 4-5, 5-6, 8-8, 10-10, 11-12, 14-12 y 14-13.

Indios Chapaleufú, 2-4, 4-5, 5-6, 8-8, 10-10, 11-12, 14-12 y 14-13. Goleadores de Indios Chapaleufú: A. Heguy, 5; Ruiz Jorba, 4; C. Heguy, 4 (1 de penal y 1 de córner), y Lacau, 1. De Cría La Dolfina: Bensadón, 4; Cavanagh, 2; Taranco, 1, y Bayugar, 6 (5 de penal).

A. Heguy, 5; Ruiz Jorba, 4; C. Heguy, 4 (1 de penal y 1 de córner), y Lacau, 1. Bensadón, 4; Cavanagh, 2; Taranco, 1, y Bayugar, 6 (5 de penal). Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Martín Aguerre. Árbitro: Martín Pascual.

Guillermo Villanueva (h.) y Martín Aguerre. Martín Pascual. Cancha: número 5 de Tortugas.

Un golpe de cogote de Victorino Ruiz Jorba ante Diego Cavanagh; Torito fue importante en el comienzo de la remontada de Indios Chapaleufú, que llegó a perder por 4-0 contra Cría La Dolfina, luego del duro 4-25 a manos de La Natividad en el debut en Tortugas. anibal greco

