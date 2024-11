La Hache y Ellerstina golearon en una tarde de polo, sol y tribunas abarrotadas que el Argentino Abierto no olvidará

Sábado a puro polo en Palermo. De tribuna abarrotada, en la cancha 2 y en la cancha 1. Público que, en buena proporción, acudía por primera vez a ver, en vivo, a ocho osados jinetes pegarle a la bocha, sobre un caballo y a la velocidad del viento. Una postal inusual y reconfortante, para las fechas iniciales del Argentino Abierto en Palermo, gracias a la entrada gratuita y a la óptima comunicación de la medida.

Sábado de acción despareja, entrecortada en el match de las 14 horas, y llevadera, en el juego de las 16.30. Un sábado incómodo para los equipos de menor handicap, La Aguada y La Zeta, ambos provenientes de la clasificación; y productivo para los más encumbrados, La Hache y Ellerstina, los cabezas de serie de las zonas en el torneo, un derecho adquirido por ser finalistas en Tortugas. La Hache venció 20-12 a La Aguada, en el partido correspondiente a la Zona A, mientras que Ellerstina doblegó 21-11 a La Zeta, por la Zona B.

Una postal de la tribuna principal del campo de Palermo Christian Grosso - LA NACION

En el primer turno, La Hache, luego de una semana de festejo y tranquilidad por la obtención de su primer título de Triple Corona, resolvió con prontitud el compromiso frente a La Aguada. El score es claro e irrebatible. Y en cierto punto, refleja una buena labor colectiva del vencedor, con los destacables rendimientos de Fran Elizalde y Tomás Panelo. Sin embargo, la amplia diferencia de valorización entre los contendientes (36 y 29 goles) no debería apresurar conclusiones. La Aguada, esta Aguada de 2024, no es la medida ideal que determine, con precisión, dónde está parado La Hache y cuál es su proyección en el futuro inmediato del certamen. Sobre todo, pensando en los rivales de mayor poderío, principalmente La Natividad, el escollo obligado a sortear si es que Hilario Ulloa y compañía aspiran a jugar la final del 7 de diciembre.

La misma reflexión aplica para Ellerstina respecto de La Zeta, el primero de 35 goles, y el segundo de 28. La Dolfina, La Ensenada y Cría La Dolfina, quien le proporcionó un intenso dolor de cabeza semanas atrás en Tortugas, darán un diagnóstico certero del nivel real de la organización de la familia Pieres.

La Hache fue muy superior a La Aguada, en la cancha 2 Christian Grosso - LA NACION

Estos abultados triunfos de La Hache y de Ellerstina dan confianza, ponen en ritmo a los jugadores y a los caballos, y facilitan también la corrección de algunos defectos. Es más sencillo enmendar errores ganando que hacerlo en un clima pesimista. Una vez concretada la goleada a La Zeta, Gonzalito Pieres analizó a Ellerstina: “Estamos funcionando bien. Algunas veces jugamos mejor que otras, pero sabemos que tenemos un buen equipo. Y en un buen día podemos ganarle a cualquiera”. Fran Elizalde, figura en el éxito de La Hache, comentó: “Tuvimos una semana tranquila y había que ganar y se ganó. Hubo muchos fouls y eso nos perjudicó un poco, porque nos costó arrancar. A veces es preferible que los referís dejen jugar un poquito más y no sean tan sensibles”.

Gonzalito vs. Nicolás

Ver frente a frente a los hermanos Gonzalito y Nicolás Pieres es una novedad en la Triple Corona, pero en el circuito internacional es bastante común. Por lo tanto, están acostumbrados. “Es más normal enfrentarnos que jugar juntos”, suelen expresar cuando se los consulta sobre el tema. “Estamos bien los tres. Cada uno con su propio proyecto”, señaló Gonzalito. “Nico armó la Zeta y ganó la clasificación; Facu, el año pasado cumplió el sueño de ganar otra vez Palermo con La Natividad; y yo estoy muy contento con Ellerstina. Disfruto mucho. Y ya no me planteo como un objetivo terminante llegar a la final del Abierto, voy partido a partido”, confesó el líder dentro de la cancha, establecido como número 3, siendo el eje de una estructura que se mueve a su alrededor. Se lo ve cómodo, tranquilo, más suelto en el campo, y su nivel repuntó.

La goleada propinada a La Zeta no deja margen para la discusión. Tampoco resiste demasiado análisis. Ellerstina fue muy superior. Le dieron margen de maniobra en la zona media y con ese metro, metro y pico de ventaja, Gonzalito elaborando y Lukín Monteverde escapando endemoniado en su debut en esta cancha, derrumbaron todo intento de La Zeta por remontar un marcador siempre adverso. “No me sentí nervioso por jugar mi primer partido acá. Igual, traté de no pensar mucho. Creo que las cosas salieron bien y por suerte ganamos”, dijo Lukín con la misma naturalidad con la que juega, con la misma simpatía que se presta a las fotos y a los autógrafos.

La Hache y Ellerstina, ganaron y golearon. Sólo Ellerstina, gustó.

Otra escena a pleno sol del triunfo de Ellerstina Christian Grosso - LA NACION

La síntesis del triunfo de Ellerstina

Ellerstina : Guillermo Caset (h) 9, Lucas Monteverde (n) 8, Gonzalo Pieres (h) 9 e Ignatius du Plessis 9. Total: 35.

: Guillermo Caset (h) 9, Lucas Monteverde (n) 8, Gonzalo Pieres (h) 9 e Ignatius du Plessis 9. Total: 35. La Zeta : Lorenzo Chavanne 6, Beltrán Laulhé 6, Nicolás Pieres 8 y Matías Torres Zavaleta 8. Total: 28.

: Lorenzo Chavanne 6, Beltrán Laulhé 6, Nicolás Pieres 8 y Matías Torres Zavaleta 8. Total: 28. Progresión : Ellerstina, 2-2, 6-3, 10-3, 12-7, 13-8, 15-10, 17-10 y 21-11.

: Ellerstina, 2-2, 6-3, 10-3, 12-7, 13-8, 15-10, 17-10 y 21-11. Goleadores de Ellerstina: Caset (h.), 10 (cinco penales); Monteverde (n.), 6; G. Pieres (h.), 4, y Du Plessis, 1.

Caset (h.), 10 (cinco penales); Monteverde (n.), 6; G. Pieres (h.), 4, y Du Plessis, 1. De La Zeta: Chavanne, 8 (cinco penales); N. Pieres, 2, y Torres Zavaleta, 1.

Chavanne, 8 (cinco penales); N. Pieres, 2, y Torres Zavaleta, 1. Amonestado : Lorenzo Chavanne, en el 7° chukker.

: Lorenzo Chavanne, en el 7° chukker. Jueces : Gastón Lucero y Martín Aguerre.

: Gastón Lucero y Martín Aguerre. Árbitro : José I. Araya.

: José I. Araya. Cancha: 1 de Palermo.

La síntesis de la victoria de La Hache

La Hache: Pablo Pieres 9, Hilario Ulloa 9, Francisco Elizalde 9 y Tomás Panelo 9. Total: 36.

Pablo Pieres 9, Hilario Ulloa 9, Francisco Elizalde 9 y Tomás Panelo 9. Total: 36. La Aguada: Facundo Llosa 7, Pedro Zacharias 8, Felipe Vercellino 7 y Pedro Falabella (h) 7. Total: 29.

Facundo Llosa 7, Pedro Zacharias 8, Felipe Vercellino 7 y Pedro Falabella (h) 7. Total: 29. Progresión: La Hache, 3-0, 5-3, 8-4, 10-7, 12-7, 14-9, 17-10 y 20-12.

La Hache, 3-0, 5-3, 8-4, 10-7, 12-7, 14-9, 17-10 y 20-12. Goleadores de La Hache: P. Pieres, 4 (2 de penal); H. Ulloa,1; F. Elizalde, 8 (2 de penal), y T. Panelo, 7 (1 de córner).

P. Pieres, 4 (2 de penal); H. Ulloa,1; F. Elizalde, 8 (2 de penal), y T. Panelo, 7 (1 de córner). De La Aguada: F. Llosa, 5 (4 de penal); P. Zacharias, 6 (4 de penal), y P. Falabella, 1.

F. Llosa, 5 (4 de penal); P. Zacharias, 6 (4 de penal), y P. Falabella, 1. Amonestado: Facundo Llosa, a los 6m43s del octavo chukker.

Facundo Llosa, a los 6m43s del octavo chukker. Jueces : Matías Baibiene y Martín Pascual.

: Matías Baibiene y Martín Pascual. Árbitro : Rafael Silva.

: Rafael Silva. Cancha: 2 de Palermo.

Este domingo, La Dolfina

La triple jornada consecutiva del fin de semana con acceso gratuito tendrá hoy la segunda actuación de los equipos de La Dolfina, partido correspondiente a la Zona B. Desde las 16.30, en la cancha 1, La Dolfina se medirá con Cría La Dolfina, vencedores en la primera fecha de La Zeta por 21-7 y de La Ensenada por 16-14, respectivamente.

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h) 10, David Stirling (h) 10, Adolfo Cambiaso (n) 10 y Juan M. Nero 10. Total: 40.

Cría La Dolfina: Rufino Bensadón 8, Diego Cavanagh 8, Alejo Taranco 8 y Bautista Bayugar 8. Total: 32.

Jueces: Matías Baibiene y Guillermo Villanueva (h).

Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Hora: 16-30

TV: Disney+.

Cancha: 1 de Palermo.

Juan de Dios Vera Ocampo Por