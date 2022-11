Qatar 2022: guía para los argentinos, cómo entrar y moverse por la ciudad del Mundial

escuchar

DOHA.- Falta solo una semana para que la selección argentina arranque el sueño de millones de argentinos. En estos días, las camisetas albicelestes comienzan a hacerse notar por los principales puntos turísticos de la capital del Mundial. Desde Corniche, el paseo marítimo de Doha que estará cerrado al tránsito y que concentrará gran parte de la actividad turística, hasta la opulencia del barrio de la Perla, el acento argentino se hace cada vez más habitual en una geografía dominada por residentes y ahora visitantes llegados de todas partes del planeta.

LA NACION ya está instalada en Doha. Una parte de los cinco enviados especiales se movió hasta la vecina Abu Dhabi para contar cómo está antes de su debut mundialista la Selección de Scaloni, que el miércoles jugará su último amistoso con el plantel completo frente a Emiratos Árabes.

Más de 35 mil hinchas calculan las autoridades que llegarán desde diferentes partes del mundo para alentar a la Selección . Aquí, una guía práctica de las principales medidas para ingresar al país, moverse por la ciudad, comer y vestirse en el primer país árabe que acogerá un evento de semejante magnitud.

Desde el aeropuerto

El clima mundialista empieza a sentirse entre los pasajeros: a los locales y residentes en Qatar se suman hinchas de todas partes del mundo. El video de seguridad de la aerolínea de bandera qatarí, por ejemplo, recibe a los pasajeros con un original film con el campeón mundial brasileño Cafú y la estrella de Polonia, el delantero Robert Lewandowski.

Una vez en Doha, el acceso a tarjetas sim para mantenerse conectado es inmediato Matías Boela / LA NACION

Carteles con traducción del árabe al inglés en el aeropuerto de Doha

La puerta de entrada a Qatar es a través del aeropuerto internacional Hamad, que se encuentra a pocos minutos del centro de Doha. Los argentinos no requieren visa e ingresan con pasaporte, con una vigencia mínima de seis meses. En la terminal aérea hay casas de cambio y se pueden adquirir chips prepagos de diferentes compañías de celulares. Llama la atención la cantidad de personal destinado a asistencia de los viajeros. Todos hablan perfecto inglés y se acercan de inmediato a ofrecer ayuda. En lugares cerrados están permitidas las fotos, pero en caso de filmar, un agente de seguridad estará encima de inmediato para impedirlo.

Tarjeta de ingreso y test covid

La principal novedad de este Mundial es la tarjeta Hayya, documento indispensable para ingresar al país, moverse y hasta hacer el check-in en los alojamientos oficiales. Se trata de un documento que solo pueden obtenerlo quienes hayan comprado al menos una entrada y cuenten con alojamiento . Hace pocos días, las autoridades qataríes relajaron los requisitos y ahora un poseedor de la tarjeta (que se puede imprimir o bajar en una aplicación) puede incluir hasta tres acompañantes que no cuenten con entrada. Además, desde el 2 de diciembre, cuando finalice la fase de grupos, ya no será necesario tener un ticket comprado para un partido.

Desde este mes, Qatar quitó el requisito de ingreso con test PCR o antígenos. En el aeropuerto y en los medios de transporte casi no quedan rastros de los barbijos y la aplicación Ehteraz (similar a Mi Argentina) dejó de utilizarse. No hay que realizar cuarentena en caso positivo. Y se aconseja llegar con un seguro médico.

Transporte gratis

Entre las imponentes obras de infraestructura que Qatar montó para la cita mundialista, está su transporte. El sistema público funciona como un reloj. Las tres líneas de subte tienen un total de 37 estaciones, que, complementadas con una enorme red de tranvías y autobuses, permiten llegar a todos los puntos de la ciudad, incluidos los 8 estadios mundialistas. Los poseedores de la tarjeta Hayya se verán beneficiados durante la cita mundialista: podrán viajar sin límites tanto en el metro como en autobuses y tranvías. Circulan hasta las 3 de la madrugada, todos los días. Existen aplicaciones de autos de alquiler y también de servicios de taxi, con precios relativamente accesible. Un viaje de diez minutos, cuesta cerca de 3 dólares.

Las tres líneas de subte de Qatar tienen 37 estaciones

La organización buscó desalentar el uso particular de automóviles. Por eso se ven restricciones vehiculares en varias zonas y los precios prohibitivos de las compañías de alquiler harán que los hinchas se vuelquen por el eficiente transporte público. Una publicidad que se repite estos días por la televisión local muestra un gran embotellamiento de autos en la frontera mientras cuatro personas avanzan en bicicleta. El mensaje es que busquen maneras alternativas de disfrutar del Mundial. A estar atentos: en los barrios, casi no hay sendas peatonales, manejan de forma imprudente y el peatón no es prioridad.

Desde países limítrofes

Por comodidad o precio, muchos argentinos eligen quedarse durante el Mundial en países limítrofes. Emiratos Árabes, con Dubái y Abu Dhabi como las ciudades más atrayentes, está a cerca de una hora en avión. Estiman que habrá unos 5 mil argentinos en ese país que se desplazarán a ver partidos. Habrá durante el torneo decenas de vuelos y la posibilidad de entrar a Qatar con la tarjeta Hayya en la categoría “Fan por un día”. Desde Bahréin también habrá una oferta parecida de vuelos. Pese a la cercanía, la única frontera terrestre que comparte Qatar es con Arabia Saudita. El paso Abu Samra se ubica a casi 100 kilómetros de Doha, pero las autoridades desalientan de varias formas su utilización. Por ejemplo, los argentinos se cruzarán con los saudíes en la primera fecha y luego compartirán días de partido, lo que puede generar grandes congestiones. Además, se impuso que para ingresar en vehículo se deba tener tarjeta Hayya con cinco noches mínimas de alojamiento confirmado para el conductor, abonar una tasa por cada cruce de unos 1400 dólares y deben viajar un mínimo de tres pasajeros y un máximo de seis.

Cómo vestirse

Los códigos de vestimenta, como muchas otras reglas que se advierten en la previa, son realmente mucho más flexibles una vez en la ciudad. Las prácticas de buena convivencia indican que no se deben llevar hombros descubiertos y bermudas muy encima de las rodillas. Ni hablar de andar con el torso desnudo. En realidad, se ven muchos pantalones cortos por las calles, especialmente durante el día, cuando el calor se hace sentir con mayor intensidad.

La cuenta regresiva para el Mundial en Qatar ya comenzó con la llegada de miles de turistas JEWEL SAMAD - AFP

La oferta de comida es de lo más variada. En hoteles y restaurantes se sirve cocina de primer nivel, con precios astronómicos. Hay locales de comida rápida, pizzerías y cadenas internacionales. Para los que buscan comer como los locales, al precio más accesible, lo mejor es internarse en los barrios y probar la variada oferta de comida india, ya que los obreros que levantan y sostienen la ciudad provienen de ese país, pero también de Bangladesh, Pakistán y Nepal.

Alcohol, ¿el gran ausente?

Uno de los puntos más problemáticos para las autoridades qataríes y para los miles de hinchas que llegarán de todo el mundo, es la prohibición del alcohol y qué va a terminar ocurriendo finalmente. Por ahora, está habilitada su venta y su consumo (está penado por ley consumir alcohol en la calle) en bares, restaurantes y hoteles con licencia. Sin embargo, la marca de cerveza que auspicia el Mundial sigue negociando y en breve se anunciará finalmente si es que habrá una venta. Probablemente se pueda comprar cerveza en sectores determinados, y no muy a la vista, del fan fest, que abrirá sus puertas el próximo sábado 19 en el Al Bidda Park, un día antes del inicio formal del Mundial. En los estadios estará terminantemente prohibido. Y en los supermercados es muy extraño para los ojos de un occidental no tener las heladeras llenas de cerveza y las góndolas con vino.