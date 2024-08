Agustín Creevy: el try de la victoria y un nuevo hito que agiganta su leyenda en los Pumas

Escuchar

Agustín Creevy no necesitaba ganarles a los All Blacks para tener una carrera gloriosa. Haberlo logrado en uno de sus últimos partidos no está nada mal. A los 39 años, uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de los Pumas sumó un nuevo hito a su ya laureada carrera. Ausente en las dos victorias anteriores ante Nueva Zelanda y convocado de urgencia por la lesión de Julián Montoya, el excapitán no sólo saldó una deuda pendiente sino que lo hizo con un rol protagónico: apoyó el try de la victoria a 12 minutos del final, pescó una pelota sobre el cierre cuando el local atacaba aún con posibilidades de revertir la desventaja y robó un line-out en la cola que derivó en el penal que estableció la diferencia definitiva.

Creevy sonríe junto con Pablo Matera luego del impacto en Wellington GRANT DOWN - AFP

“Estoy feliz, no lo puedo explicar. En el último ruck miraba el cronómetro y no lo podía creer”, dijo Creevy entrevistado por ESPN en la puerta de un vestuario que retumbaba en todo el Sky Stadium de Wellington. “Es un sueño que vengo buscando hace mucho tiempo. Se nos dio hoy, no es casualidad. Es lo que venimos a buscar, hoy ya no es tanta novedad haberles ganado a los All Blacks. Se ganó bien, y ese es el progreso del rugby argentino.”

Así fue el try de Creevy

A los 39 años, Creevy sumó un capítulo más a su distinguida carrera con la celeste y blanca. Fue el primero en llegar a los 100 partidos y el de hoy fue su número 109, 51 de ellos como capitán, toda una marca. Su conquista, luego de un scrum en ataque que inició Joaquín Oviedo yendo para adelante y rubricó el hooker apoyado por Pablo Matera luego de un pase en el contacto del debutante Efraín Elías, fue su octavo con la celeste y blanca. La mitad de ellos fueron ante los All Blacks y junto con Emiliano Boffelli son los argentinos que más veces vulneraron el in-goal neozelandés.

La alegría de Agustín Creevy con Efraín Elías GRANT DOWN - AFP

Lo curioso es que, a los 39 años, Creevy estaba más cerca del retiro internacional que de vivir otro momento glorioso. La idea, después del Mundial de Francia, era tener algún partido más para despedirse ante su gente. Ni había sido convocado para jugar la ventana de julio ante Francia y Uruguay, y ni siquiera había estado en la concentración realizada en marzo en Londres. La lesión de Montoya, con una fisura intercostal, le abrió una puerta cuando estaba de vacaciones en la playa con su familia.

“Es raro”, aceptó el hombre surgido del club San Luis. “Yo venía hablando con Feli [Contepomi], él me dijo que si les pasaba algo a los hookers, tanto a Juli como a Coco [Ruiz], me iba a llamar. Pero si no les pasaba nada veníamos hablando de que iba a estar en algún partido para despedirme. Que me llamaran para estar acá fue una alegría increíble. No sabía si la iba a volver a vestir esta camiseta. Cumplió su palabra y yo estoy feliz de haber venido acá. También es un desafío estar entrenando con chicos de 20 años. Me contagia este equipo, me contagia esta camiseta, me contagia jugar en los Pumas. Estas cosas son las que me hacen feliz.”

En siete días habrá revancha, nada menos que en el Eden Park de Auckland. Un premio que los Pumas se ganaron por derecho propio: nunca antes habían sido invitados a disputar un Test Match allí, el templo del rugby neozelandés. El único antecedente responde a un capricho del azar, en los cuartos de final del Mundial 2011. Creevy quiere agregarle una estrellita más a su nutrido palmarés: “Estamos muy contentos, no quiero salirme de esta alegría, pero ahora queremos ganarles dos veces seguidas a los All Blacks, que es algo que no hicimos nunca.”