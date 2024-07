Agustín Creevy vuelve a los Pumas para cumplir el sueño de despedirse ante el público argentino

Escuchar

Sentimientos de nostalgia, alegría y decepción se mezclaban en la cabeza de Agustín Creevy en los pasillos del Stade de France, una vez consumado el cuarto puesto de la última Copa del Mundo. La derrota ante Inglaterra marcaba el fin de la carrera mundialista del hooker de los Pumas, pero pese a sus 38 años (hoy ya tiene 39), no se resignaba a que ese hubiera sido su último partido con la celeste y blanca. “Sueño con retirarme en la Argentina ante mi gente”, le dijo entonces a este medio. Su deseo está próximo a cumplirse. Según pudo saber LA NACION, Creevy es una de las novedades que presentará el seleccionado para el inminente Rugby Championship.

El jueves, los Pumas parten hacia Nueva Zelanda para disputar los encuentros de la segunda ventana del año, la más importante: seis partidos por el Rugby Championship ante tres de las máximas potencias del mundo. Los dos partidos ante los All Blacks en tierra maorí constituyen el segmento más exigente. En las próximas horas, Felipe Contepomi dará a conocer una lista de entre 31 y 33 jugadores para encarar este desafío, que comienza el 10 de agosto en Wellington y continúa siete días más tarde en Auckland. Ante la lesión de Julián Montoya, que sufrió una fractura en las costillas en el segundo partido ante Francia, en Vélez, su lugar será ocupado por Agustín Creevy.

En 2023, antes de un test frente a los Springboks, cuando cumplió 100 partidos en el seleccionado argentino, junto a Nicolás Sánchez y Juan Imhoff. Juan Gasparini / Gaspafotos

Al mismo tiempo, regresarán varios jugadores que han tenido una larga temporada en Europa sin pausas luego del Mundial, como Juan Cruz Mallía, Juan Martín González, Lucio Cinti, Joel Sclavi y Tomás Lavanini. Del otro lado, Emiliano Boffelli continúa con la recuperación después de su operación de espalda y Guido Petti Pagadizábal seguirá poniéndose a punto tras una lesión de rodilla que le impidió jugar gran parte de la temporada y regresaría para el segundo segmento, ante Australia.

En cambio, no estaría Nicolás Sánchez, que tras una experiencia en el rugby japonés se mantiene activo siendo figura en Tucumán Lawn Tennis, continuará al margen, aunque existe la posibilidad de que sea tenido en cuenta para los duelos ante los Wallabies en la Argentina (el 31 de agosto en La Plata, en la cancha de Estudiantes, club del que Creevy es hincha, y el 7 de septiembre en Santa Fe). ¿Tendrán la misma oportunidad otros experimentados como Juan Imhoff y Tomás Cubelli? El medio-scrum, que jugó la reciente temporada con Miami Sharks de la MLR, se entrena con Belgrano Athletic y espera volver a vestir la camiseta del club que lo formó en lo que resta del Top 12 de la URBA antes de regresar a Estados Unidos a fin de año.

Otro de los regresos será el de Tomás Lavanini FRANCK FIFE - AFP

Otra baja de peso es la de Jerónimo de la Fuente. El rosarino se autoexcluyó por cuestiones familiares. ¿Puede tener una oportunidad el tucumano Tomás Medina, de gran actuación en el último Mundial Juvenil con los Pumitas? Más factible es la convocatoria de su compañero Efraín Elías, segunda o tercera línea de Jockey de Córdoba y Dogos XV.

La serie de dos partidos ante Les Bleus y el Test Match ante Uruguay le sirvió a Contepomi, en el inicio de su ciclo, para ver en la cancha a un grupo de jugadores que venían pidiendo pista y no habían tenido mucha participación en el ciclo anterior. Jugadores como Joaquín Oviedo, Ignacio Ruiz y Franco Molina aprovecharon su oportunidad. La lesión de Montoya abrió un espacio que Bautista Bernasconi (Benetton Treviso) no pudo capitalizar, ya que sufrió una lesión. El mendocino Tomás Bartolini, joven de Dogos XV (21 años), convocado en su reemplazo, no fue utilizado. De hecho, ante Uruguay el hooker suplente fue Ignacio Calles, habitualmente titular. El Rugby Championship no deja margen para experimentar demasiado, por lo que Contepomi vuelve a confiar en el veterano Creevy.

Juan Cruz Mallía es candidato a ser capitán de los Pumas Crédito Prensa UAR / Andrés Velásquez Marín

Montoya viajará con el equipo a Nueva Zelanda, pero aún no está en condiciones de jugar. Lo cierto es que Contepomi tiene en mente un cambio de liderazgo, como suele ocurrir con los cambios de ciclo. Hourcade asumió y le dio la cinta a Creevy; Ledesma hizo lo propio con Matera; Montoya lo reemplazó en 2021 tras el affaire de los tweets y se mantuvo con Cheika, a quien ahora tiene como entrenador en Leicester. Los candidatos a sucederlo son Juan Cruz Mallía y, un paso atrás, Marcos Kremer.

El platense jugó toda la temporada en Sale Sharks de la Premiership inglesa (14 partidos, siete de ellos como titular) y busca club para extender su carrera profesional un año más. Con la camiseta de los Pumas tiene la marca de ser el jugador que más Test Matches jugó con la celeste y blanca (108) y el que más veces portó la cinta de capitán (51), además de haber jugado cuatro Mundiales, con dos semifinales. Es el segundo jugador con más presencias mundialistas (22), detrás de Sam Whitelock (26), igualado con Richie McCaw y Jason Leonard. Ahora, está cerca de cumplir otro sueño.