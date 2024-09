Con suspenso hasta el final, el SIC se llevó el clásico ante el CASI y se acerca a la clasificación en el Top 12 de la URBA

Escuchar

Con suspenso hasta el final, SIC se llevó una festejada victoria por 27-26 como local en el clásico ante el CASI. El resultado final no reflejó lo que fue el trámite del encuentro disputado en la soleada tarde de Boulogne, ya que el local estuvo todo el tiempo al frente y pudo haber ganado por más margen. El visitante emparejó en la segunda parte, luego de irse al descanso con una derrota parcial por 21-9, y tras mostrar actitud sólo en el scrum. El resultado acomoda a los vencedores dentro de la zona de clasificados a semifinales, mientras que los vencidos tendrán que remar y no dejar más puntos en el camino.

A falta de tres fechas para el final, tres equipos pujan por ser tercero y cuarto: hoy, Belgrano y SIC están igualados en puntos (62), y ambos estarían clasificándose para la instancia decisiva del torneo. Ambos marchan por detrás del líder (Newman, con 68 unidades) y de su escolta, Alumni (66). La hoja de ruta del SIC marca que la próxima jornada (sábado 21) se medirá con CUBA como visitante, luego irá a Tortuguitas a jugar con Alumni (sábado 28) y cerrará como local ante Champagnat. CASI, obligado a recortar cinco puntos de desventaja en esos tres encuentros, jugará como local ante Champagnat, luego viajará a Plaza Jewell para jugar con Atlético del Rosario y concluirá ante Newman en su cancha.

¡TRY DE TODA LA CANCHA PARA ROMPER EL CERO EN EL CLÁSICO! González Capdevila apoyó para el SIC vs. CASI.



📺 Mirá el #URBATop12 en #DisneyPlus. pic.twitter.com/iinFfMYVMB — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 14, 2024

El primer tiempo terminó con una ventaja de 21-9 para el SIC. Cuando el equipo visitante atacaba y se disponía a volver con puntos a su campo, el local metió una contra espectacular de toda la cancha que termino en try de González Capdevilla. Justo Piccardo, después de una avivada de Mateo Albanese -jugó rápido un penal- anotó el otro try de aquella primera parte. Además, contó con 11 puntos con el pie de Santiago Pavlovsky. El CASI, firme sólo en el scrum, ganó cuatro penales por esa vía y sólo pudo sumar con la puntería de Juan Akemeier.

En la segunda parte, el local se secó: sólo sumó seis puntos gracias a la patada infalible de Pavlovsky. Pero no consiguió vulnerar el ingoal de su clásico rival, que mejoró mucho. CASI se acercó, primero, con un try de su apertura, Felipe Hileman, convertido por Juan Akemeier. A falta de cinco minutos, otro try, esta vez de Benjamín Belaga sobre la bandera -también convertido por Akemeier- puso suspenso en el marcador.

El SIC aguantó el triunfo en los últimos minutos, y soportó la embestida del CASI. Justo Piccardo, una de las figuras del vencedor, pescó una pelota clave a dos minutos del final. SIC llegó entonces a su quinta victoria consecutiva, fundamental para clasificarse a las semifinales del Top 12 de la URBA: dejó a su rival de toda la vida a cinco puntos, en el quinto puesto.

El festejo de los jugadores del SIC tras derrotar en el clásico al CASI Hernán Zenteno - LA NACION

LA NACION