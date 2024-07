Cuándo juegan los Pumas 7s vs. los All Blacks, por los Juegos Olímpicos París 2024: día, hora y TV

Escuchar

Este sábado, desde las 9.30 (horario argentino), la selección argentina de rugby reducido, los Pumas 7s, se enfrenta a Nueva Zelanda con el objetivo de quedarse con el 5° puesto en los Juegos Olímpicos París 2024, tras no poder clasificarse a semifinales para pelear por una medalla. El encuentro se disputa en el Stade de France, ubicado en Saint Dennis, y se puede ver en vivo por streaming a través de las plataformas TyC Sports Play y Claro Sports. La señal televisiva TyC Sports transmitirá los momentos más destacados, al mismo tiempo que emita el partido de la selección de fútbol Sub 23.

Más allá de que seguirán compitiendo a la búsqueda del quinto puesto del rugby seven, la ilusión se terminó demasiado pronto para el equipo nacional, que en cualquier análisis figuraba como candidato. Decepción, sea quizás la palabra que mejor define la historia de cuatro capítulos del equipo de Santiago Gómez Cora en París 2024. La actuación a lo largo del torneo no estuvo a la altura. Tras un primer semestre inolvidable, en el que ganaron la liga del Circuito Mundial, el rendimiento del equipo mermó en el momento menos indicado. Y eso pasó factura.

La desilusión de Marcos Moneta tras la eliminación de los Pumas 7s en cuartos de final

Los All Blacks tampoco estuvieron a la altura de las expectativas propias y ajenas. A pesar de siempre figurar como favoritos, aún no lograron trasladar al seven el nivel histórico del XV. En tres ediciones disputadas hasta el momento en Juegos, desde el lanzamiento de la modalidad como deporte olímpico en Río de Janeiro 2016, se subieron al podio apenas una vez (plata en Tokio 2020) y en las dos restantes quedaron eliminados en cuartos de final. Un baño de realidad para un seleccionado que deberá cambiar las cosas para, también, ser el mejor en esta disciplina.

Cómo ver online a los Pumas 7s

Todos los partidos del equipo dirigido por Santiago Gómez Cora en París 2024 se pueden ver en vivo por streaming a través de las plataformas TyC Sports Play y el canal de YouTube de Claro Sports. Además, el canal de TyC Sports cuenta con los derechos televisivos de todos los Juegos e irá cambiando de deportes recurrentemente. La TV Pública el es otro canal con transmisiones diarias.

Palmarés del rugby 7 en los Juegos Olímpicos

El rugby seven es una de las disciplinas “más jóvenes” de las que integran el programa olímpico. Está presente, apenas, desde Río de Janeiro 2016. En Brasil, el campeón fue Fiji, mientras que Reino Unido de quedó con la medalla plateada y Sudáfrica con la de bronce. En Tokio 2020, los fijianos se quedaron nuevamente con la presea más codiciada, al mismo tiempo que Nueva Zelanda quedó segunda y la Argentina, tercera, un logro histórico para la albiceleste en su historia con esta modalidad en la que hoy es uno de los mejores del mundo.

Fiji: Dos medallas de oro.

Nueva Zelanda y Reino Unido: Una de plata cada uno.

Argentina y Sudáfrica: Una de bronce cada uno.

