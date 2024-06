Fin del sueño de las Yaguaretés: perdieron contra Japón y no podrán ascender al Circuito Mundial Seven

Escuchar

Las Yaguaretés no pudieron lograr el ansiado ascenso a la elite del rugby seven. La derrota ante Japón por 26-12 les impidió coronar una buena temporada en la que finalizaron segundas en el Challenger Series, una especie de segunda división, con tres etapas a lo largo del año. Aún les queda un gran objetivo en la temporada: el preolímpico en Mónaco, del 21 al 23 de junio.

El partido ante Japón fue el mejor del seleccionado argentino en Madrid. Mejoraron en la obtención de las salidas, estuvieron firmes en defensa y en el contacto ante un rival que viene de finalizar novenas en el SVNS. Hubo un punto de quiebre en el encuentro de los cuartos de final: con el partido igualado en 12, Micaela Payero vio la tarjeta amarilla por llevarse la pelota con el pie, luego de un penal en contra. Una acción accidental, que el árbitro interpretó erróneamente que fue con intención. “La amarilla nos jugó muy en contra. Defendimos bastante bien con seis, pero nos terminaron marcando. Ellas tuvieron más patas al final”, puntualizó Josefina Padellaro.

El aplauso de Gimena Mattus, una de Las Yaguaretés Juan Gasparini / Gaspafotos

Con una jugadora más, Japón marcó la diferencia con dos tries. Las argentinas no tuvieron tiempo para reaccionar, ni mental ni físicamente. “La indisciplina acá se paga el doble. Ellas tienen una dinámica que les da el circuito mundial y a nosotras con seis meses no nos alcanzó”, analizó la capitana Sofía González. Talía Rodich apoyó los dos tries de las argentinas, que combatieron en el punto de encuentro ante un rival que encontró espacios moviendo la pelota, con la velocidad de sus backs.

“Salimos vacías de la cancha. No tenemos reproches, pero si cosas para ajustar y mejorar. Vamos a trabajar para estar acá de nuevo en 12 meses”, agregó González, la jugadora más importante para pelear los rucks. La capitana tuvo una chance clara para apoyar un try en el arranque del partido, pero la desperdició. Las conducidas por Nahuel García sabían que debían hacer un partido perfecto para dar el golpe y clasificarse al circuito mundial, pero no les alcanzó.

Talia Rodich, de Las Yaguaretés, escapa con la pelota Juan Gasparini / Gaspafotos

Padellaro fue una de las mejores Yaguaretés en Madrid. Con un dejo de bronca, valoró el camino trazado. “Estoy triste, pero orgullosa. Nos vamos con la cabeza en alto porque hicimos un partidazo y nadie se lo esperaba. Nos ilusionamos y pensábamos que íbamos a poder ganar. Estamos tristes, pero en tres semanas tenemos otro gran objetivo que vamos a ir a buscar para clasificar a los Juegos Olímpicos”.

Argentina dio un salto de calidad en esta temporada, en la que finalizaron escoltas de China en el Challenger Series. Las Yaguaretés mejoraron a nivel físico, técnico y competitivo. Aún se debe desarrollar el trabajo de base, una situación compleja en un país con escasa tradición de rugby femenino. Emocionada, en la entrevista post partido con ESPN, Sofía González invitó a las jugadoras a que se acerquen a jugar al rugby.

El ascenso frustrado no les permitirá a las Yaguaretés dar un salto a nivel ingresos, lograr más competencia y también vidriera. Pero otro año más en el Challenger Series les servirá para afianzar la base e intentar volver a la serie final del 2025 más fuertes.

