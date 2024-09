Los All Blacks vencieron a Australia y pueden arrebatarle el segundo puesto a los Pumas

Escuchar

Lejos están de su etapa más dorada. Nueva Zelanda y Australia empezaron procesos nuevos y este Rugby Championship les dejará enseñanzas y mayor claridad en los objetivos a trazar de cara al futuro. Los All Blacks maquillaron un torneo por debajo de las expectativas con un 33-13 sobre un rival que finalizó con apenas una victoria, contra los Pumas, en la Plata, con un penal en la última jugada. Los Springboks y el seleccionado argentino definirán el título, en Nelspruit, a partir de las 12:05.

En un partido con un ritmo de juego bajo, con errores impropios de este nivel de competencia, los All Blacks aprovecharon todas las licencias que les dio un rival que no subió a presionar en defensa y sufre cada vez que lo atacan. Cuando ajustaron el traslado de la pelota, encontraron espacios para quebrar y marcar tries. Luego de la conquista de Fraser McReight, la única del visitante, lograron detectar huecos y los explotaron. Sevu Reece marcó el primero tras una jugada que empezó con un gran movimiento de Wallace Sititi, quizás la mejor noticia de los All Blacks en este año: el joven tercera línea de los Chiefs se adaptó rápido al rugby internacional y estuvo a la altura con la camiseta número 6. Ágil de piernas, fuerte en el contacto y con mucha actividad, el jugador de 22 años es una de las buenas conclusiones que podrá sacar Scott Robertson de su primera experiencia en el Rugby Championship.