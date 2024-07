Los Pumas reaccionaron y se tomaron revancha de Francia: un celebrado 33-25 con otra actitud, pero mucho por corregir

Escuchar

Tan efusivo fue el festejo que provocó la reacción de los franceses y una trifulca en el in-goal. Recién habían transcurrido 24 minutos y no había nada definido, pero hacer un try de scrum era toda una declaración de principios para un equipo que llegaba golpeado en su orgullo. La levantada en esa formación fue uno de los varios aspectos positivos que les permitieron a los Pumas recuperarse del mal inicio del ciclo del entrenador Felipe Contepomi y tomarse revancha de Francia. Una corrección que llegó de la mano con la reacción anímica, la base a partir de la cual se construyó una victoria que estuvo lejos de ser pulcra y contundente pero que –no es poco– le devuelve al equipo la confianza para encarar compromisos más exigentes, como el Rugby Championship, y permitió las apariciones de algunos jugadores que pueden representar un recambio positivo a lo largo de esta nueva era.

La solidez en el scrum y la predisposición para imponerse en el contacto fueron suficientes para revertir la imagen dejada siete días atrás y conseguir una justa victoria por 33-25 sobre Francia. Aun con desconexiones notables tanto en ataque como en defensa y fallas en la conducción, bastó el cambio de actitud para imponerse a un equipo que llegaba golpeado por el escándalo que había implicado la acusación de violencia sexual por parte de dos jugadores y la suspensión a un tercero por expresiones racistas en redes sociales.

Matera, contra todos LA NACION/Rodrigo Néspolo

Después de la pálida imagen dejada en la caída por 28-13 en Mendoza, el regreso a la cancha de Vélez, que los Pumas adoptaron como su casa, representó un bálsamo para el equipo. La explosión que siguió al try de scrum luego de un empuje de cinco metros (eventualmente try-penal) encendió al público que agotó las entradas; 32.000 espectadores, según la cifra oficial. El aliento se potenció a mediados del segundo tiempo, cuando los Pumas habían caído en uno de sus habituales lapsus de desconcentración y Francia se había adelantado en el marcador. La vocación para ganar el partido en los últimos 25 minutos merced a dos tries de Thomas Gallo, con más garra que buen juego, terminó siendo lo más rescatable.

Kremer y la defensa, otro de los aspectos positivos Rodrigo Néspolo - LA NACION

Contepomi inició su mandato al frente del seleccionado intentando marcar una continuidad con su antecesor Michael Cheika, a quien secundaba. Sin salirse de esa línea, imprimió algunos cambios con el Mundial Australia 2027 en la mira. Entre los nombres que encarnan el recambio se lució el octavo Joaquín Oviedo, que había sido uno de los mejores en Mendoza y esta vez fue la figura más saliente. El cordobés había cumplido un rol secundario en el ciclo anterior (fue al Mundial por la baja de Santiago Grondona) y está llamado a ser el número 8 por un buen tiempo si mantiene el nivel. También se destacó el segunda línea Franco Molina, que había debutado el sábado anterior y esta vez jugó su primer partido como titular: batalló en la “cocina” del pack y se cortó con potencia un par de veces. También fue bueno el desempeño de Eduardo Bello, tanto en el scrum como en el juego suelto, el pilar hasta anotó un try, el primero.

Del otro lado, el cambio de medio-scrum no redundó en una mejora en la conducción. Lautaro Bazán Vélez estuvo errático en los pases y, aunque intentó quebrar la línea de ventaja con asiduidad, no logró desequilibrar. La insistencia con Santiago Carreras como apertura no aportó mayores novedades, ni en favor ni en contra de su postulación como Nº 10.

La mejora en las formaciones fijas (el line-out argentino fue muy superior al errático de Francia) y la imposición en el contacto permitieron a los Pumas controlar la pelota y jugar en territorio ajeno. Durante la mayor parte del partido lograron imponer condiciones. No obstante, volvieron a excederse en errores de manejo, tomaron malas decisiones en los últimos metros y tuvieron desacoples en defensa. Así, tras dejar pasar dos situaciones de try, Francia se adelantó por una conquista de Baptiste Serin que nació de un penal que no sacó Carreras y terminó con una mala gestión de Mayco Vivas en defensa ante un segunda línea en el contragolpe.

Después de que se adelantaran, ahora sí, definiendo bien en los últimos metros, incluido el try de scrum, el inicio del segundo tiempo marcó otro pasaje terrorífico para los Pumas. Un kick tapado a Bazán Vélez y un error en el cálculo de Bautista Delguy al cerrar una patada al fondo les dieron dos tries fáciles a Francia, que pasó a ganar por 25-21. Entonces, con el aliento del público, los Pumas inflaron el pecho y sacaron adelante el partido.

La actitud que faltó en Mendoza, como los jugadores mismos dijeron, es innegociable. Esta vez, estuvo presente. Dentro de siete días, el tercer partido en esta ventana de julio, ante Uruguay en Maldonado, representará una nueva oportunidad de seguir creciendo. Las cosas que quedan por corregir pueden ser alcanzadas entrenándose. Allí hay mucho por trabajar.

Síntesis de Argentina 33 vs. Francia 25

Argentina: Santiago Cordero; Bautista Delguy, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Lautaro Bazán Vélez; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Lucas Paulos y Franco Molina; Eduardo Bello, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

Cambios: PT, 21 minutos, Ignacio Ruiz por Montoya; ST, Thomas Gallo por Vivas; 5, Gonzalo Bertranou por Bazán Vélez; 8, Lucio Sordoni por Bello y Matías Alemanno por Molina; 15, Pedro Rubiolo por Paulos y Tomás Albornoz por Delguy, y 30, Matías Orlando por S. Carreras.

Francia: Léo Barré; Théo Attissogbe, Émilien Gailleton, Antoine Frisch y Lester Etien; Antoine Hastoy y Baptiste Serin (capitán); Judicaël Cancoriet, Jordan Joseph y Lenni Nouchi; Baptiste Pesenti y Mickaël Guillard; Georges-Henri Colombe A , Gaëtan Barlot y Jean-Baptiste Gros.

Cambios: PT, 26 minutos, Demba Bamba por Colombe; ST, Posolo Tuilagi por Pesenti y Romain Briatte por Joseph; 2, Colombe por Bamba; 15, Sébastien Taofifenua por Gros; 24, Teddy Baubigny por Guillard (temporario); 28, Killian Tixeront por Guillard, Baubigny por Barlot y Baptiste Jauneau por Serin.

Suplente: Léo Berdeu.

Primer tiempo: 9 minutos, gol de Hastoy por try de Serin (F); 16, gol de S. Carreras por try de Bello (A); 24, penal de Hastoy (F); 29, try-penal (A), y 38, gol de S. Carreras por try propio (A). Resultado parcial: Argentina 21 vs. Francia 10.

9 minutos, gol de Hastoy por try de Serin (F); 16, gol de S. Carreras por try de Bello (A); 24, penal de Hastoy (F); 29, try-penal (A), y 38, gol de S. Carreras por try propio (A). Argentina 21 vs. Francia 10. Segundo tiempo: 2 minutos, penal de Hastoy (A); 5, gol de Hastoy por try de Gailleton (F); 10, try de Attissogbe (F); 17, try de Gallo (A), y 25, gol de S. Carreras por try de Gallo (A). Amonestados: 15, Colombe (F). Resultado parcial: Argentina 12 vs. Francia 15.

2 minutos, penal de Hastoy (A); 5, gol de Hastoy por try de Gailleton (F); 10, try de Attissogbe (F); 17, try de Gallo (A), y 25, gol de S. Carreras por try de Gallo (A). 15, Colombe (F). Argentina 12 vs. Francia 15. Árbitro: Andrew Brace (Irlanda).

Andrew Brace (Irlanda). Estadio: José Amalfitani, de Buenos Aires.