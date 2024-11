Nicolás Sánchez y otra tarde de gloria como líder para que Tucumán Lawn Tennis sea campeón del Interior

Los compañeros del equipo sabían que debía ser él quien toque por primera vez en la historia del club la Copa del Torneo del Interior A. Miguel Mukdise y Pedro Bottini lo persuadieron y el diez accedió, con signos de una felicidad indisimulable. Levantó el trofeo y todos se sumaron al grito de “dale campeón”. Nicolás Sánchez volvió a tener otra tarde de gloria con su club, que superó como visitante a Jockey de Córdoba por 30-24 en una final apasionante y celebró su segundo título en el año, tras la consagración en el Torneo del NOA. “Este era el cierre que necesitábamos”, indicó el goleador histórico de los Pumas.

Tucumán Lawn Tennis cerró un torneo perfecto, en el que ganó sus nueve partidos, la mayoría de manera contundente. No fue el caso de la final, en la que Jockey se plantó de igual a igual, llegó a pasar al frente, pero los Benjamines tuvieron el oficio necesario para ir a buscarlo y ganarlo. El try de Facundo Novillo a seis minutos del final terminó de liquidar un encuentro atrapante en el que el viento fue un factor determinante.

En la primera mitad, el visitante logró ubicar el juego en campo rival y golpear con los tries de Stéfano Ferro y el propio Novillo, autor de nueve tries en las nueve fechas del torneo. Nicolás Sánchez, clave para jugar con el viento e imponerse en el duelo territorial, aportó diez puntos con el pie para irse arriba al descanso por 20-8. “Nos fuimos al descanso ganando por 12, pero erramos muchos tries. Sentíamos que éramos superiores en el juego y no podíamos plasmarlo en el resultado. En una parte del segundo tiempo nos vinimos un poco abajo, Jockey empezó a jugar muy bien y se complicó. Por suerte pudimos ganar”, admitió el 10 en diálogo con ESPN.

Lawn Tennis campeón!

Primer título en el Torneo del Interior para el equipo tucumano que jugó un gran partido y derrotó a Jockey de Córdoba por 30 a 24.

El local reaccionó de la mano de Manuel Carrara, que fue decisivo; el wing apoyó dos buenas conquistas e interceptó una pelota a cinco metros del ingoal que terminó en el try de Facundo Rodríguez, el joven apertura que participó del Mundial Juvenil con los Pumitas en este 2024. Sin embargo, basado en un scrum fuerte y buenas líneas carreras de los backs, Tucumán Lawn Tennis se terminó imponiendo en los minutos finales.

“Es un equipo que viene haciendo un buen trabajo hace dos años, de mejorar las bases y las destrezas individuales de cada jugador, jugar con lo que hay en frente y darles mucha confianza a los jugadores”, destacó quien participó de su cuarto mundial con los Pumas en Francia 2023.

La carrera de Sánchez está marcada a fuego por la camiseta de los Pumas. Hace un largo tiempo se ganó un lugar en el olimpo de los grandes de la historia del seleccionado, por su extensa carrera, su valentía, su exquisito pie y por lo determinante que fue en momentos cruciales. Sin embargo, a nivel clubes profesionales no logró asentarse. Se destacó en el Pampas XV campeón de la Vodacom Cup en el 2011, pero pasó sin pena ni gloria por el rugby francés en Bordeaux Bègles, Toulon, Stade Francais y Brive. En Tokyo Suntory Sungoliath de Japón sumó escasos minutos esta temporada.

Lo mejor del partido

Su mejor año a nivel rugbístico fue en Jaguares, en el 2018. En Tucumán Lawn Tennis volvió para disfrutar la vida de club y para mantenerse en actividad: a los 36 años aún tiene la voluntad de regresar al rugby profesional.

Desde que Sánchez volvió frente a Huirapuca, en la cuarta fecha del NOA, Tucumán Lawn Tennis no perdió más y ganó todo lo que jugó. El goleador dudó de seguir tras el primer título, pero lo convencieron: “Después del NOA había pensado terminar. Hasta el miércoles o jueves de esa semana decía que no iba a jugar, pero charlando un poco con los entrenadores decidimos seguir un poco más y acá estamos. No me arrepiento para nada”. Algunos clubes de otras provincias lo recibieron con ovaciones y entrega de plaquetas. Su intachable carrera lo amerita.

Nico Sanchez CESAR HEREDIA

Los Benjamines atraviesan un presente maravilloso, con dos títulos en el 2024 y el regreso de su gran ídolo. “El 10 eterno”, rezaba una bandera con la imagen de Sánchez, entre medio de una gran cantidad de público que viajó a Córdoba. “Fuimos muy consistentes y regulares. Nicolás nos vino a levantar la vara, pero además hubo un trabajo extra por parte de todo el club. Siempre dijimos que queríamos trascender. Queríamos quedar en la historia grande del club, fue nuestro foco desde principio del año. Por suerte se cumplió. Ahora nos queda una final más”, destacó Pedro Bottini, capitán y batallador tercera línea. Uno de los que le cedió la responsabilidad de levantar la copa al ídolo. “Es mi sueño que levante la copa él. Es como nuestro papá, se lo merece 100%”.

El gran año de Tucumán Lawn Tennis se terminará el próximo sábado en el Jardín de la República. Allí recibirá a Alumni, campeón de la URBA, en una especie de superfinal, bajo la denominación de Nacional de Clubes. Como local buscará coronar un año perfecto.

La síntesis

Jockey Club de Córdoba: Felipe Mallía; Santiago Cugnini, Agustín Seguira, Gonzalo Masin y Manuel Carrara; Facundo Rodríguez y Nicolás Viola; Gonzalo Maldonado, Patricio Molina y Augusto Cugnini (capitán); Lautaro Ramírez y Santiago Toya; Octavio Filippa; Leandro Nassif y Facundo Díaz.

Ingresaron: 16. Agustín Peralta, 17. Lisandro Rebori, 18. Francisco Etchegorry, 19. Juan Cruz Conde, 20. Lázaro Cugat, 21. Marcelo Blanco, 22. Julián Viola y 23. Lucas Busdrago.

Tucumán Lawn Tennis: Matías Ferro; Facundo Novillo, Stefano Ferro, Juan Manino y Lucas Solimo; Nicolás Sánchez y Joaquín López Islas; Ignacio Manini, Miguel Mukdise y Pedro Bottini (capitán); Tomás Argüello y Juan Cruz Calliera; Agustín Iglesas, Luis Salazar y Mariano Bustamante.

Ingresaron: 16. Santiago Bellagamba, 17. Mariano Barrionuevo, 18. Rodrigo Navarro, 19. Ulises Giorgi, 20. Stefano Jogna Prat, 21. Santiago Sáleme, 22. José Gianotti, 23. Santiago Rez Masud.

Primer tiempo: 11 minutos penal de Sánchez (TLT), 15´ penal de Sánchez (TLT), 19´ penal de Rodríguez (JC), 25´ gol de Sánchez por try de Stéfano Ferro (TLT), 31´ try de Carrara (JC), 37´gol de Sánchez por try de Novillo (TLT). Resultado parcial: Jockey de Córdoba 8-20 Tucumán Lawn Tennis.

Segundo tiempo: 8 minutos penal de Rodríguez (JC), 16´ try de Carrara (JC), 60´ try de Rodríguez (JC), 31´ penal de Sánchez (TLT), 34´ gol de Matías Ferro por try de Novillo (TLT), 36´ penal de Rodríguez (JC). Resultado parcial: Jockey de Córdoba 16-10 Tucumán Lawn Tennis.

Árbitro: Pablo Deluca.

Cancha: Jockey de Córdoba

