Posolo Tuilagi agiganta la dinastía del árbol genealógico más prolífico del rugby: una amenaza para los Pumas de 1,92m y 149kg

MENDOZA (Enviado especial).– La dinastía Tuilagi crece en número, en extensión geográfica y, como si eso fuera posible, también en tamaño. Entre la manada multiétnica que ocasionalmente irrumpe el coqueto centro de la ciudad de Mendoza se recorta, nítida, una figura de dimensiones ineludibles. Con 149 kg repartidos en 1,92m, Posolo Tuilagi es la más reciente ramificación del árbol genealógico más prolífico y global del rugby . Hijo de Henry Tuilagi y sobrino de otros cinco ex jugadores del seleccionado de Samoa y de Manu Tuilagi, el menor, que representa a Inglaterra, este gigante adoptó la nacionalidad francesa y, es una de las mayores amenazas de las que tendrán que cuidarse los Pumas.

El público mendocino, si es que todavía no se lo cruzó por la calle, tendrá la oportunidad de conocerlo en persona este sábado, cuando desde las 16 Argentina y Francia disputen el primer partido de la serie en el estadio Mundialista de esta ciudad.

El duelo marcará el inicio del ciclo de Felipe Contepomi al frente de los Pumas. Francia sigue bajo las órdenes de Fabien Galthié. Paradójicamente, los argentinos encaran la serie buscando profundizar el proceso iniciado dos años atrás bajo el ala de Michael Cheika, con Contepomi como asistente principal. La base del plantel que fue cuarto en Francia 2023 se mantiene.

Los franceses, en cambio, llegan con un equipo alternativo con el fin de incrementar la base del conjunto que brilló en los últimos dos años, pero no pudo pasar de cuartos en su Mundial y retrocedió en el último Seis Naciones. Posolo Tuilagi aparece como una de las figuras en las que confió el entrenador para ser protagonista en el nuevo ciclo que tiene como corolario al Mundial de Australia 2027.

Posolo nació en Samoa pero al año de vida se mudó a Inglaterra, donde su padre Henry siguió los pasos de Freddie, el mayor de siete hermanos varones. Seis de ellos jugaron para Leicester Tigers: además de Freddie y Henry, Alesana, el más exitoso, Andy y Vavae, que representaron internacionalmente a Samoa, y Manu, que por la regla de residencia representa a Inglaterra. Todos sobresalieron por su portento físico. Un séptimo hermano, Olotuli, no llegó a jugar profesionalmente. Arduo trabajo para Aliitasi Sua y Leo Vavae Tuilagi, los padres.

“Cuando Freddie y Henry llegaron en 2000 quedamos totalmente asombrados por su tamaño. Eran enormes”, recordó Dean Richards, el entrenador de Leicester por entonces, en una entrevista al Daily Telegraph. “Cuando iban al gimnasio a levantar pesas humillaban al resto. Los pilares nos pedían que se fueran porque los avergonzaban. Y a los 18 años, Manu era más fuerte que todo el resto del equipo”.

¿Quién era el más fuerte? Según Freddie, el mayor, el más fuerte era Henry. En 2007, The Butcher, el carnicero, apodo que recibió en Inglaterra, se trasladó a Perpignan, donde jugó ocho temporadas y estableció su hogar. Allí se crio Posolo y se formó en la academia del club catalán. No sólo heredó los genes de su padre, sino también la disciplina en el entrenamiento y la pasión por ir al gimnasio. “Él es mi modelo a seguir en la vida y en el rugby. Siempre me repite que sin trabajo no somos nada”, dijo la nueva joya en una entrevista con Midi Olympique. “De tanto en tanto improvisa sesiones de musculación para mí, de eso sabe un poco. Ahí no puedo vencerlo. Me inspiró y me dije: ‘Ahora te toca a vos’”.

Figura del seleccionado M20 que el año pasado ganó por tercera vez consecutiva el Mundial Juvenil, Posolo debutó en Perpignan a los 18 años. En el equipo catalán, que viene de cumplir una destacada campaña en el Top 14, es compañero de los argentinos Jerónimo de la Fuente, Ignacio Ruiz y Joaquín Oviedo, a quienes el sábado tendrá enfrente.

“Posolo es una muy buena persona. Ya es un amigo nuestro. Habla un poco de español, eso ayuda un poco más”, cuenta a LA NACION el cordobés Oviedo. “Es un gran jugador, de muy buen tamaño, potente y agresivo en ataque, pero que también se sabe mover muy bien la cancha”.

Galthié lo hizo debutar en el seleccionado mayor en el último Seis Naciones, donde comenzó a mostrar su potencia y sus destrezas, forjadas en sus inicios como número 8. Ingresó desde el banco ante Escocia e Irlanda y fue titular ante Italia, pero se perdió el duelo contra Inglaterra y su tío Manu. Ahora apunta a sumar experiencia en su gira por América del Sur, que también incluye un partido de entresemana ante Uruguay entre los dos Tests. El sábado fue incluido entre los “finisseurs”, como denomina Galthié a sus suplentes, e ingresará desde el banco.

La más reciente joya de la familia Tuilagi seguramente no sea la última. Brian y Fred, los hijos de Freddie, están iniciando sus carreras en Leicester. Henry Junior, hermano mayor de Posolo, juega en Périgueux, de la tercera división del rugby francés, y Jean-Lucas, el menor, se entrena en la academia de Perpignan. Tiene 15 años, ya pesa 130kg. La dinastía crece, en el amplio sentido de la palabra.