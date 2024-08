Media Maratón de Buenos Aires: más de 25 mil personas corrieron en uno de los eventos runner más esperados

Igual que Tokio, Londres o Berlín, Buenos Aires también tiene su carrera emblema; una vez más, adidas Argentina acompañó como sponsor deportivo a Carreras y Maratones Ñandú en otra adrenalínica y muy potente edición de la Media Maratón de Buenos Aires

Es tempranísimo en Buenos Aires, todavía no salió el sol y el termómetro marca, apenas, 7 grados. Pero Palermo, literalmente, arde. Y lo hace al ritmo de una nueva edición de la Media Maratón de Buenos Aires, esta vez con cantidad de participantes récord: 25 mil corredores generando una real “fiesta del deporte”. Para todos ellos, paradójicamente, esta es una hermosa mañana para correr 21 kilómetros: “el frío es cien veces mejor que el calor. Y además, no hay viento”, explican algunos mientras elongan. Los acompañantes no piensan lo mismo, y entre mate y mate resisten como pueden.

La verdadera marea que conforman tantos corredores y corredoras de diferentes sitios del planeta parte igual que una ráfaga del ya clásico punto de largada de Dorrego y Figueroa Alcorta, para luego avanzar por una bien señalizada pista que recorre algunos de los escenarios más lindos de la ciudad: la distinguida Figueroa Alcorta para empezar, y luego 9 de Julio, Independencia, un serpenteo por el centro y al final, Paseo Colón y Libertador. La ansiada línea de llegada coincide con el punto de inicio, en plenos bosques de Palermo.

Como sponsor deportivo del evento, adidas logró una vez más sorprender en una de las competencias más esperadas y prestigiosas del calendario runner, reafirmando su apoyo y responsabilidad junto a la organizadora Carreras y Maratones Ñandú. La marca acompañó con las remeras de los corredores y la “Expo Media Maratón” que tuvo lugar los días previos al evento. Además, justo frente a la línea de largada, la comunidad de adidas runners contó con un extenso, cómodo y muy moderno espacio para “preparación y recupero” que incluyó guardarropas, cambiadores, bicicletero, café, juegos y también premios.

Espacio adidas en la Media Maratón de Buenos Aires.

“Acompañamos a todos los runners, desde avanzados hasta principiantes, desde los meses previos y en todas las etapas del camino para que puedan lograr su Media Maratón de la mejor forma posible, con la mejor indumentaria, el mejor calzado y tratando de colaborar en hacer que toda su experiencia fuera más linda”, señaló, entusiasmado, Federico Saravi, gerente de comunicaciones de adidas argentina. “Especialmente teniendo en cuenta ese esfuerzo que hacen por correr 21K –agregó–, que no es precisamente algo menor”.

Los ganadores

Antonella Guerrero, Nacho Erario, Marcela Gómez.

En esta edición, el podio masculino quedó compuesto por Gerba Beyata Dibaba con un tiempo de 01:00:22, Cosmas Mwangi Boi en segundo lugar con 01:00:25 (con las Adizero Adios PRO 3), mientras que el tercer puesto quedó para el atleta de Ricard Yator Kimunyan en 01:00:43. Por el lado femenino, la primera atleta en atravesar la línea de llegada fue Ruth Chepngetich con un tiempo de 01:05:57. En esta edición, las Adios Pro 3 fueron protagonistas de los puestos Alemaddis Eyayu Sisay en 01:07:03 y Joyce Chepkemoi Tele en 01:07:35.

Nacho Erario quedó primero en el podio nacional.

La marca de las tres tiras también estuvo presente acompañando a Nacho Erario en el podio nacional, junto con Adizero Adios Pro Evo 1 que se consagró como el campeón argentino con un tiempo de 01:01:10. Seguido por Eulalio Muñoz, con un tiempo de 01:03:50 y Miguel Héctor Maza, quien alcanzó el tercer puesto con 01:04:40. En el podio femenino, Micaela Levaggi fue la primera en llegar con un tiempo de 01:13:36, en tanto Marcela Cristina Gómez se quedó con el segundo puesto con 01:14:35. En el tercer lugar llegó Antonella Guerrero en 01:14:45 con las Adizero Adios Pro Evo 1. Los 21K de Buenos Aires contaron, además, con la participación de distintos atletas de la marca, como Feliz Sánchez, Fausto Alonso, Karina Fuentealba y Pablo Toledo, entre muchos otros.

Marcela Gómez y Antonella Guerrero.

La marca del running

ADIZERO: las zapatillas de alta competición de adidas que ofrecen el calzado perfecto para cada tipo de corredor

“El mundo runner conforma un ecosistema súper lindo. Y lo que se ve cada vez es que todos terminan contentos de haber llegado. El clima que se vive en la Media Maratón es espectacular a nivel individual, pero también social”, destacó Saravi. Y añadió: “No hay atajos en el running. No es como en el fútbol u otros deportes, que tal vez puede surgir alguna circunstancia que te permite ganar. Acá si no te preparaste, no llegás. El día de la carrera venís a buscar una medalla que ganaste muchísimo antes”.

Para la previa a una de las carreras más importantes del año, la comunidad de adidas runners tuvo la posibilidad de entrenarse en los “Adizero Splits”, que son los entrenamientos especiales y gratuitos que la marca organiza todos los sábados de agosto en el vial costero de Vicente López. Allí mismo van a seguir realizándose en dos modalidades: “squad de beginners” o “avanzados”, para que cada quien pueda adecuar su entrenamiento al ritmo y experiencia que prefieran.

Entre los atletas de la marca, la franquicia más elegida fue, sin dudas, la ADIZERO: las zapatillas de alta competición que ofrecen el calzado perfecto para los corredores que buscan mejorar su velocidad y llegar más lejos. Entre ellas destacan las ADIZERO ADIOS PRO 3, diseñadas para “batir récords” gracias a sus Energy Rods: varillas de carbono que optimizan la propulsión y reducen la pérdida de energía en cada paso, proporcionando una sensación de reactividad y velocidad únicas. También están las ADIZERO EVO, el calzado más liviano y de un solo uso, ideal para los atletas de élite más exigentes del mundo, que buscan maximizar su rendimiento en competiciones clave.

Esta franquicia incluye además las Boston 12, perfectas para entrenamientos enfocados en mejorar tiempos y ritmos; a diferencia de las Adios Pro 3, estas cuentan con varillas de fibra de vidrio que ofrecen una mayor flexibilidad y durabilidad. Para los corredores principiantes, la franquicia ofrece las ADIZERO SL, diseñadas para dar los primeros pasos en entrenamientos con un equilibrio óptimo entre confort y rendimiento.

Para quienes quieran ser parte de las actividades de adidas Runners: solo hace falta descargar la app de adidas Running, crear una cuenta, ingresar a la aplicación, elegir la comunidad “adidas Running Bs As” y comenzar a romper récords como miembro de la comunidad más grande del mundo.

Hace tiempo que el lema You Got This de la marca circula para motivar a runners de todo el mundo que buscan superarse. El mensaje se pudo ver en la largada de esta Media Maratón de Buenos Aires y a lo largo del recorrido, como aliento y hasta como una suerte de mantra que a veces necesitamos escuchar para saber que sí podemos.

