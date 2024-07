El partido interminable: le ganó, lo abuchearon, 14 meses después volvió a vencerlo en Wimbledon y lo despidió a puro sarcasmo

Escuchar

Primeros días de junio de 2023, en Roland Garros. El estadounidense Taylor Fritz, siendo 8 del mundo, juega su segundo partido en París. Le toca enfrentar a un jugador local: Arthur Rinderknech, 78 del ranking. El encuentro termina de noche y Fritz no la pasa bien, aunque gana en cuatro sets: 2-6, 6-4, 6-3 y 6-4. Tendría motivos para estar feliz y disfrutarlo, pero no. Está molesto.

Es que durante todo el partido protestó contra el público. Lógicamente volcado hacia el tenista local. Fritz estuvo fastidioso, discutió con el juez de silla, se quejó, gesticuló y cuando concretó la victoria, en vez de procesar la alegría para adentro, eligió reaccionar contra la gente con el clásico gesto de “silencio”. Y empezó otro encuentro: el de la reprobación.

Taylor Fritz y el cruce en la red con el francés Arthur Rinderknech

Silbidos, abucheos. Cuando llegó el momento de la nota para la transmisión de TV a cargo de la ex campeona francesa Marion Bartoli, los gritos de rechazo hacia Fritz no cesaron. Una y otra vez Bartoli intentó preguntarle algo, pero no hubo caso. La expresión del estadounidense fue de impotencia. Por momentos, hasta pareció estar “contando hasta cien” para no tener una segunda reacción. La hostilidad fue en ascenso hasta que en un momento, cuando las camaras enfocaron a su pareja, la influencer Morgan Riddle, la tendencia mutó a tímidos aplausos. El fuego se apagó. Aunque no del todo.

Los caminos de Fritz y de Rinderknech no se volvieron a cruzar en el circuito hasta Wimbledon 2024. Ambos ganaron sus compromisos de primera rueda: Fritz en tres sets al neozelandés Christopher O’Connell y Rinderknech al japonés Kei Nishikori por 6-2 en el quinto. Otra vez en una segunda rueda de un Grand Slam, pero esta vez en Londres y sobre césped. Vaya a saber por qué un día antes del cotejo alguien le habló al francés de aquel duelo en Roland Garros 2023 y sus frases reavivaron las sensaciones.

Aquella vez en Roland Garros

Después de todos estos abucheos, Fritz atinó a decir:



“El público fue increíble. Me apoyaron tan bien. Tenía que ganar por ellos”



A lo Medvedev.pic.twitter.com/UyezLJpPdk — Set Tenis (@settenisok) June 1, 2023

“Recuerdo bien aquel partido. Cómo terminó, los silbidos de la gente. Fritz se quejó un poco diciendo que el público era demasiado ruidoso. No le guardo rencor, pero se equivocó si pensó que el público francés le enviaría besos entre los puntos. Ahora nos vamos a enfrentar nuevamente y el ambiente será más tranquilo que en Roland Garros el año pasado y seguramente no llorará tanto’”.

Durante el partido no hubo cruces entre ambos. Muchos especularon con que Fritz no había tomado conocimiento de los dichos de su adversario. En lo deportivo, volvió a ganar el estadounidense, también en cuatro sets: 6-3, 6-4, 3-6 y 6-4. Y ya cuando se adjudicó el punto decisivo, miró a donde estaba su equipo y lanzó la primera frase contundente: “Fuck that guy” (”Que se joda ese tipo”). Señalando al otro lado de la red.

Se acercaron a la red, se estrecharon la mano y Fritz le espetó sin anestesia: “Que tengas un buen vuelo”, en clara alusión al regreso anticipado a casa. Rinderknech se quedó sorprendido ante el mensaje de su verdugo, que enseguida se puso a ordenar su raquetero. El francés se acercó, le apoyó la raqueta en su cuerpo preguntándole por qué le había dicho eso y la respuesta fue clara: “Tu sabés lo que hiciste”.

Taylor Fritz after beating Arthur Rinderknech 🤭 pic.twitter.com/1S8Z7RgRiv — Tennis Reaction vids (@DominicMEME) July 5, 2024

Más tarde, en una entrevista televisiva, le recordaron a Fritz lo que había dicho en la previa su rival francés y le consultaron sobre qué habían hablado en la red. Lejos de disimular o de cambiar el foco de la cuestión, el estaounidense repitió: “Le dije ‘que tengas un buen vuelo’. Eso. ¿Por qué? Porque normalmente no estoy pendiente de esas cosas que se dicen en las redes sociales, pero es complicado no verlo cuando alguien dice lo que dijo él antes del partido, lanzándote un dardo. Era difícil no verlo porque todo el mundo me estaba etiquetando, se aseguraron de que lo viera. Tan pronto como lo vi, el partido estaba básicamente terminado”, acotó Fritz.

-¿Y te dijo algo más en esos instantes del final?

-Sí, me preguntó qué le había dicho y se lo repetí. Ahí él me respondió que seguía compitiendo en dobles y le dije que lo felicitaba, que bien por él. Empezó a preguntar por qué había reaccionado de esa manera. Le dije que él sabía lo que había dicho. Entonces, no me faltes el respeto antes del partido y luego esperes que sea agradable en el trato. Así no es como funciona esto. Soy un chico tranquilo, que no reacciona. No suelo tener problemas con nadie y creo que más que hablar del otro, los resultados deben hablar por uno.

Ahora, Fritz (13°) se medirá por la tercera rueda con el chileno Alejandro Tabilo (19°). Seguramente sin mensajes previos. Por las dudas.

Las dos situaciones: Wimbledon y Roland Garros

🗣️ En Roland Garros 2023, Fritz se cruzó con el público local tras ganarle a Rinderknech.



🌶️ En la previa al enfrentamiento en #Wimbledon, el francés dijo: "El ambiente será más tranquilo y llorará un poco menos".



👊 El estadounidense le respondió en la cancha. pic.twitter.com/oULhPKuFuO — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 5, 2024

