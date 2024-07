Francisco Cerúndolo, sin respiro: de la euforia de ser campeón en Umag al debut de este domingo en los Juegos Olímpicos

Escuchar

Quizá no llegue a tiempo para sacarse el cansancio del cuerpo, pero Francisco Cerúndolo desembarcará en los Juegos Olímpicos de París con la alegría y la motivación que le dan haber ganado el primer título del año, tras una batalla de más de tres horas sobre el polvo de ladrillo del Goran Ivanisevic Stadium, donde se desarrolló el ATP 250 de Umag, Croacia.

En un partido cuya definición desfiló por una fina cornisa y pudo caer de un lado o del otro, Cerúndolo (4ª cabeza de serie) venció al italiano Lorenzo Musetti (2ª) por 2-6, 6-4, 7-6 (7-5). Terminó definiendo de volea en la red y dejándose caer boca arriba, con los brazos en cruz. Fue una victoria valiosa y muy meritoria, ante un rival que es el 17º del ranking mundial y venía de una buena gira sobre césped, con semifinal de Wimbledon (derrota contra Novak Djokovic) y final en Queens.

Cerúndolo arroja su muñequera a la tribuna del Goran Ivanisevic Stadium durante los festejos tras obtener el título Captura de pantalla

Cerúndolo tuvo un flojo comienzo, se recuperó en el segundo set y salió de una situación comprometida en el tercer capítulo, cuando Musetti sacó estando 5-4. El argentino quebró, cada uno conservó su servicio y se desembocó en un tie break que el campeón definió en el tercer match point, haciendo valer como en el resto del encuentro su profundo drive, inclusive pegándolo de manera invertida.

Fue el tercer trofeo en su carrera, tras los conquistados en Bastad (tierra) 2022 e Eastbourne (césped) 2023. También se anotó su primer triunfo sobre Musetti, que le había ganado los dos cotejos anteriores, ambos sobre polvo de ladrillo, en Cordenons 2020 y Hamburgo 2022.

Entrevistado en el centro de la cancha, a Cerúndolo se le mezcló la satisfacción por la victoria con la agenda apretadísima que lo espera por el debut de este domingo en los Juegos Olímpicos de París. Actuará en Roland Garros, ante el chileno Marcelo Barrios Vera (167º del mundo). “La verdad es que estoy cansadísimo; el partido fue una batalla. El domingo tengo que viajar [1 hora y 45 minutos de vuelo] y jugar. Pero también tengo muchísimas ganas de representar a la Argentina. Eso es un plus”, comentó.

En favor de Fran, el intenso ajetreo lo encuentra en su mejor momento de la temporada, tras un arranque con resultados negativos. “No empecé bien este año, tuvimos que corregir algunas cosas. No era el favorito acá, pero me propuse luchar cada punto. No sé cómo volví después de quedar 4-5 en el tercer set. En el primero no me sentí bien en la cancha; en el segundo empecé a pegar más fuerte, y creo que se armó un gran partido”, dijo antes de la ceremonia de premiación.

En el país donde la Argentina obtuvo la Copa Davis en 2016, la campaña de Cerúndolo enlazó triunfos frente a Matej Dodig, Lorenzo Sonego, Andrey Rublev y Musetti. Es el tercer compatriota que se coronó en el certamen de Umag, tras Guillermo Cañas (2004) y Guillermo Coria (2005). Guido Pella, Franco Davin y Mariano Puerta cayeron en finales.

Tras perder frente a Novak Djokovic en Roland Garros en un partido en el que estaba 2-1 en sets y había evidentes síntomas de dolor en una pierna del serbio, Cerúndolo cayó en uno de esos pozos anímicos que periódicamente le afectan la regularidad. No pasó de la primera rueda en Queen’s, Eastbourne y Wimbledon. Cuando volvió al polvo de ladrillo comenzó a remontar en Hamburgo (cuartos de final) y dio el salto en Umag. Extenuado, pero pletórico para zambullirse en el incomparable universo de los anillos entrelazados.

