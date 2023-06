Francisco Cerúndolo venció a Marc-Andrea Huesler en Eastbourne y se metió por primera vez en cuartos de final de un torneo sobre césped

escuchar

La temporada de césped para los argentinos no arrancó de la mejor manera. La gran mayoría de los tenistas que compitieron en la qualy de Wimbledon ya están fuera de la carrera, y el rendimiento en Queen’s, el primer torneo de la gira, no terminó tuvo un saldo negativo. Frente a este marco, el ATP 250 de Eastbourne ofreció una de las primeras buenas noticias en este frente, con el triunfo de Francisco Cerúndolo ante el suizo Marc-Andrea Huesler, por 7-6 (2) y 7-6 (5). De este modo, el argentino de mayor ranking del circuito (se ubica 19°) se metió en los cuartos de final de un torneo en esta superficie por primera vez en su carrera, donde enfrentará al chino Zhang Zhizhen.

Su rival, número 83 del mundo, apostó por un juego de puntos cortos, con muchas subidas a la red que por momentos complicaron al argentino, pero la recuperación llegó a tiempo, como lo analizó una vez terminado el partido: “Fue un partido muy duro, había mucho viento, era difícil jugar. Él es un jugador muy agresivo, saca muy bien, va mucho para adelante. Había que estar muy preciso en esos momentos importantes y creo que lo hice bien”, destacó, y luego hizo una breve autocrítica: “Tuve mis oportunidades para ganar un poco más fácil en el segundo, pero se me complicó. En los tie breaks jugué un gran tenis, así que estoy muy contento por haber ganado y estar en mis primeros cuartos de final en pasto”.

Después de su triunfo, Cerúndolo se enfrentará al chino Zhang Zhizhen en Eastbourne, donde buscará la semifinal Steven Paston - PA

Cerúndolo también fue consultado por su próximo rival, que venció al estadounidense Maxime Cressy por 3-6, 7-5 y 6-4, y con quien ya se enfrentó en el pasado, también sobre césped: “No lo conozco mucho, pero me acuerdo que jugamos una vez en 2021, en la última ronda de la qualy de Wimbledon. Él me ganó 7-6 en el cuarto. No me acuerdo mucho del partido, la verdad, pero sé que está haciendo un gran año, jugando partidos increíbles, con grandes victorias ante grandes jugadores”, lo elogió, y cerró con una advertencia: “Va a ser un partido muy duro. Juega bien en pasto, saca muy bien, le da muy fuerte los dos lados. Voy a tener que estar muy preciso, muy firme, y tratar de hacer un gran partido porque sino va a estar complicado”.

El resumen del triunfo de Cerúndolo

Además del ganador, también hubo acción de otro argentino en Eastbourne con la presentación de Sebastián Báez, ante el estadounidense Tommy Paul. No obstante, el 44° del mundo no pudo construir sobre su victoria en los dieciseisavos y cayó por 6-1 y 7-6 (7), dejando a Cerúndolo como el único aún en carrera en el último torneo antes de que comience el tercer Grand Slam del año.

La clasificación a Wimbledon

Los argentinos Juan Pablo Ficovich, María Lourdes Carlé y Julia Riera quedaron eliminados este miércoles en la segunda ronda de la clasificación de Wimbledon, que se disputa en Roehampton; de esta modo, ya no quedan jugadores de nuestro país en la qualy del tercer Grand Slam de la temporada. Ficovich, oriundo de Berazategui y ubicado en el puesto 243° del ranking, cayó ante el suizo Dominic Stricker (117°) por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 11 minutos. En la rama femenina, Carlé (141ª), la jugadora de Daireaux, perdió con la china Zhuoxuan Bai (191ª) por 2-6, 6-3 y 7-6 (10-5), en 3 horas y 6 minutos, y finalmente, la pergaminense Julia Riera (150ª) fue derrotada por la suiza Simona Waltert (115ª) por 6-0 y 7-6 (7-3), en 1h17m.

Así, los argentinos que jugarán el cuadro principal de Wimbledon serán Francisco Cerúndolo (19°), Tomás Martín Etcheverry (32°), Sebastián Báez (44°), Pedro Cachín (67°), Diego Schwartzman (98°), Federico Coria (104°), Juan Manuel Cerúndolo (110°), Guido Pella (334°) y Nadia Podoroska (78ª).

