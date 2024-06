Horacio Zeballos, fuera de los Juegos Olímpicos: polémica decisión de Guillermo Coria y la Asociación Argentina de Tenis

Escuchar

El tenis profesional es una suerte de circo itinerante que cada semana tiene una estación diferente. Sin embargo, el mismo deporte de las raquetas, pero en una prueba olímpica, es muy distinto. Acostumbrados a viajar por el circuito con la compañía de sus familiares, entrenadores, preparadores físicos y/o fisioterapeutas, de ir en forma rutinaria de hotel en hotel teniendo autos de los torneos a disposición (en el nivel ATP y WTA, claro), los jugadores viven una experiencia diferente y enriquecedora en los Juegos Olímpicos, durmiendo en la Villa Olímpica y en contacto con atletas de otras disciplinas. Ya lo dijo Gabriela Sabatini sobre su debut en Seúl 1988: “Me temblaron las piernas. Fue algo increíble”.

En algunas semanas, del 27 de julio al 4 de agosto, el tenis será una de las grandes atracciones de París 2024. Se jugará en los emblemáticos courts de polvo de ladrillo de Roland Garros, nada menos. Y el equipo argentino llevará a ocho representantes (en las próximas horas se hará oficial). Entre los hombres, los singlistas Sebastián Báez (19°), Francisco Cerúndolo (27°), Mariano Navone (29°) y Tomás Etcheverry (31°), más los doblistas Andrés Molteni (19°) y Máximo González (20°). Entre las mujeres, Nadia Podoroska y María Lourdes Carlé.

Guillermo Coria hace dos años en Roland Garros: en pocos días regresará a París como capitán del equipo que actuará en los Juegos Olímpicos la nacion

El capitán Guillermo Coria y la Asociación Argentina de Tenis conducida por Agustín Calleri y Mariano Zabaleta tomaron una decisión que hace ruido y genera polémica: Horacio Zeballos, el mejor doblista nacional de la historia, que el 6 de mayo pasado se convirtió en el primer argentino en alcanzar el número 1 del ranking ATP Tour… no fue convocado. Incomprensible desde el aspecto deportivo.

La tarea de los responsables de cada deporte en los Juegos Olímpicos es, ante el abanico de opciones confirmadas, citar a los deportistas que mayores chances de medalla o diploma despierten. Zeballos, actual N° 2 del mundo (comparte colocación con su pareja de dobles, el español Marcel Granollers) y reciente semifinalista de Roland Garros, incentivaría esa posibilidad, tanto en dobles masculino como en dobles mixto (cada jugador puede actuar hasta en dos categorías). Parece muy poco inteligente dejar fuera del torneo semejante carta. La decisión, según conoció LA NACION, también llamó la atención en la mesa chica de los organismos oficiales vinculados al deporte olímpico nacional. Granollers, compañero habitual de Zeballos, sí será una de las piezas olímpicas de España junto con Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, entre otros.

Zeballos y el español Granollers, en mayo pasado en Madrid, cuando se aseguraron el ascenso al número 1 del ATP Tour MUTUA MADRID OPEN - MUTUA MADRID OPEN

El evento olímpico tendrá cinco competencias: singles y dobles masculino y femenino, más el dobles mixto. Cada nación puede llevar hasta seis jugadores y seis jugadoras: “El jugador debe haber cumplido con el requisito mínimo de participación en la Copa Davis o la BJK Cup durante el ciclo olímpico y estar presente en la serie en un mínimo de 2 ocasiones en ese período, siempre que una de esas sea en 2023 o 2024. La ITF puede escuchar apelaciones de jugadores que no hayan cumplido con el requisito y dictaminar que sean elegibles para la nominación teniendo en cuenta factores como lesión”.

Zeballos jugó la Copa Davis por última vez en 2022, sin embargo, cumple con el criterio de elegibilidad porque en enero pasado fue citado por Coria y anunciado por la AAT para la serie de febrero ante Kazajistán, en Rosario. “En esta serie convocamos a Zeballos por dos motivos. En primer lugar, porque le falta jugar una serie para cumplir el requisito de la organización y ser elegible en los Juegos Olímpicos. De esta manera, los tres (González y Molteni) tienen las mismas posibilidades de estar en París. Más allá de eso, Horacio obviamente se lo merece porque está 5 del mundo, viene teniendo resultados increíbles, con una final de Masters, y se conocen mucho con Machi”, declaró Coria, a través de un comunicado de la AAT del 4 de enero. Veinte días después se anunció la baja del marplatense, por “lesión”. Más tarde se realizó una apelación a la ITF y la misma fue aprobada. Es decir que desde lo reglamentario Zeballos no encontraba obstáculos para competir en los próximos Juegos Olímpicos.

Coria junto con Molteni y González, en febrero pasado, durante la serie de Copa Davis en Rosario ante Kazajistán Marcelo Manera - LA NACIÓN

Desde el primer momento la idea de Coria fue llevar cuatro singlistas y dos doblistas a París 2024. Pero el circuito es muy activo, en seis meses todo puede alterarse y allí es cuando el conductor debe reaccionar ante los cambios. El caso Navone es el mejor ejemplo: comenzó el año siendo 125°, creció abruptamente en el ranking, dejó fuera de competencia para París 2024 a Facundo Díaz Acosta (campeón panamericano) e, incluso, en el ranking actualizado del lunes pasado apareció como el tercer mejor argentino (29°), corriendo al cuarto lugar a Etcheverry (31°). Zeballos ya era el mejor doblista nacional cuando se inició la temporada, siendo 5°. ¿Qué hizo después, además de llegar al N° 1? Ganó el Abierto de Italia en Roma (junto con Granollers) sin perder sets, jugó tres finales (una de ellas, en Indian Wells) y alcanzó cuatro semifinales de súper elite, una de Grand Slam (en el Abierto francés) y tres en Masters 1000 (Miami, Montecarlo y Madrid). El marplatense fue protagonista en los mejores torneos. Así y todo, no fue seleccionado para los Juegos Olímpicos.

Entonces, sin Zeballos, probablemente el segundo dobles masculino argentino en París 2024 será Cerúndolo-Etcheverry. El porteño y el platense jugaron juntos cuatro torneos esta temporada: alcanzaron los cuartos de final en Roma pero, antes, cayeron en el debut en Montecarlo, Miami y Australia.

El año pasado, Molteni/González tuvieron una temporada muy destacada, ganando cinco títulos (Cincinnati, uno de ellos) y clasificándose para el torneo de Maestros (perdieron los tres partidos del grupo). Este año ganaron los trofeos de Córdoba y Barcelona, pero hasta el momento no pudieron vencer a ninguna pareja del top 20.

Septiembre de 2022: el equipo argentino que viajó a Bolonia para la Copa Davis, la última serie que jugó Zeballos

Tras varios días de incertidumbre, recién ayer Zeballos recibió la (mala) noticia por parte de Coria. “Estoy triste. Mantenía la esperanza de ir a los Juegos. Yo estaba disponible, claro. Pero son decisiones. Mi momento tenístico y familiar es tan bueno que no quiero que nada me lo opaque. Tengo que mirar para adelante” , le dijo Zeballos a LA NACION y se disculpó por no profundizar, al menos por ahora.

Resulta lógico pensar que Zeballos debió haber jugado dobles en París 2024: junto con un singlista (para ello, por ranking, debía quedar afuera Etcheverry) o con uno de los doblistas, a quienes conoce a la perfección. Con González, Cebolla ganó el ATP de Buenos Aires 2019 y jugó otras dos finales, además de formar equipo en la Copa Davis. Con Molteni ganó Atlanta 2016 y Buenos Aires 2018, además de compartir formación de Interclubes para el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Pero Coria decidió sostener a Etcheverry como cuarto singlista y también a la pareja que actuó en las últimas tres series de la Copa Davis (en el último Roland Garros, asimismo, perdieron en los octavos de final). La medida de Coria y de la AAT generó sorpresa, versiones cruzadas y, también, segundas lecturas.

González y Molteni hicieron méritos deportivos para actuar en París 2024, en menor medida que Zeballos. Ambos son representados por Summa, la agencia en la que Zabaleta, vicepresidente de la AAT, es uno de los principales ejecutivos. El conflicto de intereses en el que está envuelto el extenista de Tandil a partir de sus múltiples tareas comerciales en el mundo del tenis sin dejar el cargo en la Asociación hace ruido constantemente, pero ello no parece alterarlo a él ni a Calleri, el presidente. También Etcheverry, que reglamentariamente era quien debía salir del equipo si Coria optaba por tres singlistas, es representado por la agencia de Zabaleta.

Coria, capitán argentino de Copa Davis y del equipo masculino de París 2024, junto con Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, presidente y vicepresidente 1° de la AAT, respectivamente Ricardo Pristupluk - La Nacion

En septiembre de 2022, en Bolonia, antes del último partido de la Argentina con Croacia, por la instancia de grupos de la Davis, Zeballos y Coria tuvieron un entredicho en el vestuario, en el que debió interceder Calleri (sigue siendo el titular de la AAT; permanece el mayor tiempo en Córdoba por su cargo político de presidente de la Agencia Córdoba Deportes). Aparentemente, aquella rispidez quedó aclarada, pero desde entonces Zeballos no volvió a la Davis.

Florencia Labat, actual vicepresidenta 3° de la AAT, seguramente sea una de las personas que más entienda la decepción de Zeballos por no ir a París. Como jugadora disfrutó de tres Juegos Olímpicos (Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sydney 2000) y hasta su último partido oficial fue en una cita olímpica, en Australia. “Es algo bárbaro poder compartir un momento así con deportistas de todo el mundo. Es único”, le aseguró a LA NACION en agosto de 2000, antes de viajar a Sydney. Labat volará el 23 de julio a París, como jefa de la delegación argentina. En el mismo vuelo nocturno de la compañía Air France viajarán Coria y Mercedes Paz, capitana de las mujeres. Los jugadores se sumarán a la Villa Olímpica parisina desde Europa, tras dejar la gira sobre césped. Todos menos Zeballos. Deportivamente, inexplicable.