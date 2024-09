La repudiable actitud de Yulia Putintseva con una alcanzapelotas en el US Open, su descargo y la leyenda que la criticó

Escuchar

La kazaja Yulia Putintseva fue la protagonista de un desagradable incidente con una alcanzapelotas, durante su partido de tercera ronda ante la italiana Jasmine Paolini en el US Open, lo que le valió fuertes críticas del público en las tribunas y de muchos usuarios en las redes sociales. Su repudiable actitud se dio al final de un punto en donde la alcanzapelotas, que esperaba que otra compañera le mande bolas desde otro sector, le arroja las pelotas a la tenista, que se se mantiene estática y sin ninguna intención de tomarlas para sacar.

Luego de ver como las primeras dos bolas se alejan después de dar en su cuerpo, Puntintseva toma la tercera de mala manera, entre el abucheo generalizado del público a la jugadora que recién había perdido un punto.

Luego del encuentro que perdió ante la italiana Paolini por 6-3 y 6-4, la número 32 del mundo se disculpó a través de su cuenta de Instagram. “Quiero disculparme con la recogepelotas por la forma en la que me comporté cuando me estaba lanzando las bolas. Honestamente, no fue por ella. Estaba realmente enojada conmigo misma por no haber ganado el juego tras el ‘break’ y luego me quedé vacía, con mis emociones y tan centrada en mis pensamientos que ni siquiera me estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo y quién me daba la pelota”.

Luego, la tenista destacó el trabajo de la joven asistente: “Todos lo están haciendo increíble como siempre en el US Open”.

Las disculpas de Yulia Putintseva a la ballgirl

De todas maneras, las críticas continuaron. “Es una falta de respeto para la ballgirl, que simplemente está realizando su trabajo”, fue uno de los planteos. Incluso el alemán Boris Becker la cuestionó: “¿Quién se cree que es? Terrible comportamiento hacia la alcanzapelotas”.

Si bien no hubo información oficial, Putintseva podría recibir algún tipo de sanción disciplinaria y económica. La kazaja, cuyo mejor ranking fue el 27º puesto en 2017, y atraviesa un buen año y ganó un título y más de un millón de dólares en premios. Su mejor actuación en los Grand Slams de 2024 se dio en Wimbledon, donde llegó a octavos de final. Asimismo, Paolini sigue adelante y disfruta de una gran temporada (está quinta en el ranking de la WTA y fue finalista en Roland Garros y en Wimbledon). Su próxima rival será la checa Karolina Muchova.

La caída de Gauff

Entre las mujeres se destacó la eliminación de Coco Gauff, defensora del título, ante Emma Navarro (13°), pero no fue la única sorpresa. En la primera ronda se marcharon Jelena Ostapenko (10°; Letonia), Daniel Collins (11°; EE.UU.) y la canadiense Leylah Fernández (26°; finalista del US Open 2021). La joven maravilla rusa Mirra Andreeva (21°) y la checa Barbora Krejcikova (8°; vigente campeona de Wimbledon) perdieron en la segunda rueda, misma instancia en la que directamente no se presentó la kazaja Elena Rybakina (4°), por problemas de salud. Mientras que la estadounidense Madison Keys (14°) perdió en la tercera rueda, ante la belga Elise Mertens (33°).

“Ya no quiero perder partidos como éste”, reveló Gauff luego de perder con Navarro, en la cuarta ronda. Coco cometió 19 dobles faltas y 60 errores no forzados; de hecho, no descartó contratar a un entrenador biomecánico para que la ayude a solucionar los problemas con el saque, una decisión que le dio buenos resultados a la número dos del mundo, Aryna Sabalenka, cuando también estaba pasando por dificultades similares. Navarro, además de jugar muy bien al tenis, es la hija de Ben Navarro, un banquero multimillonario de los Estados Unidos al que Forbes le calcula un patrimonio neto de más de U$S 1500 millones, más que las fortunas combinadas de Federer (U$S 550 millones), Djokovic (U$S 240 millones) y Rafael Nadal (U$S 220 millones).

LA NACION