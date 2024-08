Mariano Navone confirmó su año de explosión: ganó por primera vez en el US Open

Escuchar

Mariano Navone es, sin dudas, una de las apariciones más destacadas de la temporada en el circuito tenístico. El jugador de 23 años, nacido en la localidad bonaerense de 9 de Julio, continúa dando valiosos pasos en el tour. Durante su primera experiencia en el cuadro principal del US Open, demostró su evolución en los grandes escenarios sobre superficie dura. En el court número 4, venció por 1-6, 6-2, 6-4 y 6-1 al alemán Daniel Altmaier (89° del ranking, 47° en octubre del año pasado).

Navone venció al alemán Altmaier en la primera ronda del US Open Gentileza Dino Garcia

Número 125 del mundo en enero pasado, el ranking en vivo lo coloca en el puesto 32° del ATP Tour (fue 29° en junio pasado). Frente a Altmaier, Navone, que es entrenado por Andrés Dellatorre, logró su segunda victoria en un main draw de Grand Slam (la primera fue en la ronda inicial del último Roland Garros, frente al español Pablo Carreño Busta). El triunfo en la Gran Manzana llegó en un momento ideal, ya que el argentino había completado la gira norteamericana sobre superficie dura sin éxitos, cayendo en el debut de Montreal, Cincinnati y Winston-Salem.

“Venía de muchas semanas difíciles, de varias derrotas, la gira de césped había sido difícil, llegué acá con un montón de dudas, no me podía acomodar en el arranque del partido. No sabía de qué agarrarme. En un momento hasta lo moví de lugar a mi viejo (Luis; su mamá, Analía); le dije que fuera más arriba. Me pude concentrar mucho más. El sonido de la pelota fue distinto. Me di cuenta de que puedo jugar bien acá, en esta superficie; tengo que creérmela un poco más. El triunfo significa un montón por eso”, describió Navone en ESPN.

La alegría de Mariano Navone al ganar por primera vez en el US Open Gentileza Dino Garcia

En la actual temporada, Navone no deja de derribar barreras personales. El jugador argentino alcanzó sus dos primeras finales ATP (perdió en Río de Janeiro y Bucarest), compitió por primera vez en los Juegos Olímpicos (en París 2024 llegó a la segunda ronda) y, ahora en Nueva York, se dio el gusto de triunfar por primera vez en el circuito grande sobre cemento. Su último festejo profesional sobre esa superficie había sido en el circuito Future, en el M15 de Sharm El Sheikh (Egipto), en noviembre de 2020.

“En un partido a cinco sets todo es distinto. Cuando gané el tercer set pensé que en otros torneos ya estaría en las duchas y todos contentos, pero sin embargo tenía que seguir luchando. Acá faltaba lo peor, que era el cuarto y el quinto set. Me pude amigar con el sufrimiento. Me siento reflejado en Diego (Schwartzman), que ganó miles de partidos acá, así que me focalicé un poco en eso”, apuntó Navone, que en la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada se medirá con el británico Daniel Evans o el ruso Karen Khachanov.

