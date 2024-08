US Open: Jannik Sinner se impuso sobre Mackenzie McDonald y sigue adelante, pero el escándalo del doping lo persigue

Escuchar

Luego de remontar un set en contra, el italiano Jannik Sinner superó este martes su estreno en el Abierto de los Estados Unidos, donde aterrizó envuelto en una interminable polémica por su absolución de dos positivos en controles antidoping realizados en marzo pasado. Sinner, número 1 mundial, se impuso sobre el estadounidense Mackenzie McDonald (140º) por 2-6, 6-2, 6-1 y 6-2 en dos horas y 24 minutos de juego en la pista central de Flushing Meadows, en Nueva York.

Los miles de espectadores presentes en el inicio del partido recibieron con aplausos la salida en la cancha tanto de Sinner como de McDonald, quien felicitó en la red al italiano tras el triunfo. Para Sinner, fue su primer partido después de que se destapara la investigación por sus positivos por la sustancia prohibida clostebol, un esteroide anabolizante. Estos resultados se registraron en marzo pasado y se mantuvieron en secreto mientras se permitió que Sinner siguiera compitiendo, lo que levantó duras críticas de parte de otros jugadores.

Jannik Sinner, en el foco de la tormenta KENA BETANCUR - AFP

Una semana atrás, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) informó del caso y de la absolución del número 1 mundial. Sinner alegó que las pequeñas cantidades de clostebol detectadas en su cuerpo procedían de un aerosol que empleó su fisioterapeuta para tratarse un corte en un dedo y que acabó contaminando al tenista al aplicarle masajes.

El campeón del pasado Abierto de Australia tuvo un arranque muy flojo de partido ante McDonald, perdiendo el servicio a la primera oportunidad y cometiendo 14 errores no forzados en el primer set. Evidentemente, la tensión lo afectó durante un buen rato.

Sinner se recompuso en el descanso y, tras empatar el marcador, firmó un fulgurante tercer set de 25 minutos en el que sólo permitió que McDonald ganara el 36% de puntos al servicio.

Sinner, en acción KENA BETANCUR - AFP

“No empecé de la mejor manera, pero el primer partido en cada torneo nunca es fácil, hay que aceptarlo. Mi rival jugó muy bien y yo traté de mantenerme mentalmente en el juego y entrar en ritmo, lo que conseguí a partir del segundo set”, dijo Sinner, que agradeció el apoyo del público.

El italiano, cuyo mejor resultado en el US Open son los cuartos de final de 2022, no pasó por más apuros para zanjar un triunfo que lo cita en la segunda rueda con el también estadounidense Alex Michelsen, de 20 años.

Horas antes, siguió contando sus sensaciones. “Han sido meses muy duros. Desde el primer momento nos pusimos a trabajar para explicar al detalle de dónde procedía la sustancia por la que di positivo y tuvimos claro que podíamos demostrar mi inocencia. Errores de este tipo pueden suceder, aunque sean graves e infrecuentes, pero lo importante fue tener clara la manera de explicar ese resultado y el hecho de que la cantidad de clostebol encontrada fuera tan mínima”, declaró el italiano a ESPN, en donde compartió su preocupación sobre un supuesto trato preferencial en su caso.

Novak Djokovic devuelve el envío ante Radu Albot, en su presentación Matt Rourke - AP

Algunos jugadores se quejaron de su situación. Como Novak Djokovic. “Comprendo que la frustración de los jugadores se deba a la falta de coherencia. Entiendo que su caso se resolvió básicamente en el momento en que se anunció (el martes pasado). Pero creo que pasaron cinco o seis meses desde que se le comunicó la noticia a él y a su equipo”, expuso Djokovic en Nueva York.

“Sí, hay muchos problemas en el sistema. Vemos falta de protocolos claros y uniformes”, sostuvo el serbio. Y el italiano, que sospecha que su caso seguirá su curso durante todo el torneo, acepta la situación. “Ha sido importante contar con gente calificada desde el inicio para afrontar un proceso como éste, pero no creo que se me haya tratado de forma preferencial respecto a otros. El proceso ha sido largo y hemos tenido que explicar muchas cosas. Ojalá la gente entienda ya por qué me han dejado jugar durante estos meses”, advirtió el joven, que atraviesa su mejor (y al mismo tiempo, el más complejo) año de su carrera.

From a set and a break down...



Jannik Sinner overcomes an early scare and defeats McDonald in four! pic.twitter.com/7yIQ3oAzsD — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2024

Fueron cinco meses complicados para un Sinner que jugó con la mente puesta en la sentencia del proceso en el que buscaba demostrar su inocencia, de comprobar que la sustancia llegó de forma accidental a su cuerpo, lo que quedó confirmado por un tribunal independiente. “Desde que supe que había ocurrido esto, no he sido yo mismo en la cancha. Perdí la alegría en la cancha y me obligué a mí mismo a seguir luchando por cada pelota, pero era complicado competir así. Me enfermé y fueron surgiendo problemas físicos que derivan del estrés que sentía por este proceso”, sostuvo, en una íntima entrevista.

Contó, además, algunos detalles poco conocidos de su caso. “En Wimbledon, por ejemplo, la noche antes de mi derrota casi no pude dormir porque no hacía más que pensar en el caso. Estoy feliz ahora que se ha demostrado mi inocencia, me quité un peso de encima y deseo que ningún otro tenista tenga que pasar por lo mismo”, explicó.

LA NACION