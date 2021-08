Tokio 2020. Noel Barrionuevo: “Mucha gente decía que veníamos a pasear o a jugar un picadito”

TOKIO.- Noel Barrionuevo ya es centenaria: 101 goles en la selección y a 49 de la máxima artillera de las Leonas, Alejandra Gulla, dueña de sus intocables 150 tantos. Los dos festejos frente a la India, en las semifinales de Tokio 2020, recordaron a aquella Noe capaz de resolver partidos por sí sola. Era una tiradora de córners cortos muy efectiva, pero su confianza fue deteriorándose. En algún momento recibió críticas por su continuidad en el seleccionado y tuvo etapas de crisis. ¿El peor? Cuando quedó marginada por Gabriel Minadeo en el arranque de 2017, lo que la sumió en una gran tristeza.

Fue y volvió de la selección, como aquel “descanso mental” que se pidió hasta que volvió a ser citada por Carlos Retegui, que la terminó ungiendo como capitana para estos Juegos Olímpicos. “Ojalá tenga energías para Tokio”, le confesaba a la defensora a LA NACION en enero de 2019. Y eso que después, ya en tiempos de pandemia, dudó en seguir siéndole fiel a la camiseta celeste y blanca: “Durante la postergación de los Juegos, muchas de las jugadoras pensamos ‘hasta acá llegamos’, porque había que esperar un año más y nadie nos aseguraba que se hicieran. Fue duro, pero acá estamos, continuamos”.

Barrionuevo marca el gol del empate transitorio ante India

Es una privilegiada del deporte argentino: figura entre un puñado de triples medallistas olímpicos de nuestro país. Son sus cuartos Juegos, su despedida: “Estoy totalmente feliz: bronce en Pekín 2008, plata en Londres 2012 y esperamos que acá se dé lo mejor”, señala la pareja del DT de básquetbol Sergio Oveja Hernández e íntima de los Maradona. Noel encontró mucha conexión personal con Diego, del que se volvió fanática, Claudia Villafañe y Giannina, que la acompañó en tiempos tristes, cuando sufrió la marginación de la selección. “Me acuerdo de esas charlas donde llorabas porque habías quedado afuera de Las Leonas. Me hiciste ir a entrenarme absolutamente todos los días porque no podías estar sin hacer deporte, te anotaste en baile conmigo y pasamos grandes tardes, donde yo quería mate y vos rollers”, escribió alguna vez la hija menor de Diego y Claudia.

Dalma Maradona y la dedicatoria a su amiga Noel Barrionuevo

Debido a un 2020 casi nulo de partidos internacionales y un plantel que parecía deshilachado, Barrionuevo advirtió mucha desconfianza en torno al equipo: “Nadie apostaba por nosotras, mucha gente decía que veníamos a pasear o a jugar un picadito. Y la verdad, no fue así: nos entrenamos como pudimos para estar hoy en una final. El favorito es Holanda, pero no me importa, nosotras vamos a entrarle a jugar de igual a igual”, dice la N° 27, que supo de hazañas y frustraciones por igual ante las neerlandesas.

Todas rodean a Barrionuevo, la goleadora ante India Santiago Filipuzzi - LA NACION

No puede haber un escenario mejor de despedida para Barrionuevo, la jugadora que despuntó en Ciudad de Buenos Aires y empezó a sorprender con sus goles en los torneos Metropolitanos. No faltó mucho para que ingresara en el sistema de los seleccionados, primero en el junior y después en el mayor, y fue capaz de sostenerse a lo largo del tiempo en distintos puestos de la defensa. Cualquiera sea el resultado en la final ante las campeonas del mundo, Noel quedó en la galería de grandes jugadoras de todos los tiempos.

“Somos un mix de todo, un poco de experiencia y mucha juventud, que creo es fundamental dentro de este equipo. Las más jóvenes nos transmiten espontaneidad y alegría, y a su vez, nosotras les transferimos experiencia. El ADN de este equipo es el compañerismo: estamos muy unidas dentro y fuera de la cancha, y eso nos hace ganar”, comenta esta arrastradora, que también encuentra respaldo en otras tiradoras como Agustina Gorzelany y Valentina Raposo. “Estoy muy tranquila porque hay otras tiradoras muy buenas, no tengo ningún tipo de presión y lo importante es que el equipo juegue y que ganemos, tire quien tenga que tirar. No importa el nombre, la cuestión es que nos llevemos el triunfo y estemos sólidas”, asegura la capitana, que lejos de sentir este protagonismo como revancha, solo se desvive por conseguir el único metal olímpico que le falta.