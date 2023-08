escuchar

El ciclista español Ricardo Ten ganó cuatro medallas de oro en en el Súper Mundial de Ciclismo 2023 que se disputó en la ciudad de Glasgow (Reino Unido). En la entrega de premios el ciclista fue honrado con un reloj de lujo, que le entregó uno de las marcas patrocinadores pero las imágenes que se viralizaron por redes sociales, generaron malestar y reprobación porque no tiene brazos. Sin embargo, el atleta se tomó el regalo de la mejor manera y en un video lo agredeció con un mensaje triunfante: “Es la hora de campeón mundial”.

Ricardo Ten, de 47 años, tuvo un accidente cuando era un niño. Le amputaron ambos brazos hasta la altura del codo y una pierna luego de tocar unos cables de alto voltaje que le produjo quemaduras graves en gran parte de su cuerpo. El accidente no frenó su pasión por el deporte y se convirtió en un destacado atleta, primero en natación adaptada y ahora en ciclismo, representando a España en seis Juegos Paralímpicos y ahora planea la séptima participación en París 2024.

En Súper Mundial de Ciclismo 2023 obtuvo cuatro medallas de oro, y recibió como premio un reloj de la marca de suiza Tissot que patrocina el torneo tras ganar la prueba de scratch C1, y convertirse en campeón del mundo. El video en el que se ve como el atleta recibe la caja con el reloj fue muy criticado por usuarios de las redes sociales y medios de comunicación en todo el mundo.

Ricardo Ten sorprendió con la respuesta cargada de humor, que posteó en su cuenta Twitter donde le preguntan qué hora es, y él responde mostrando el reloj ajustado al muñón de su brazo izquierdo: “Gracias Tissot por creer en este súper mundo de inclusión”.

“Llegar a mis séptimo Juegos Olímpicos sería increíble”, dijo Ricardo Ten en una entrevista a AS. El atleta participacipó en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996, Sidney 2000, Pekín 2008, Londres 2012, Rio 2016 en natación y Tokio 2021 en ciclismo y se prepara para la cita olímpica en año próximo en París.

“La natación me ha dado fortaleza menta. Estás en un entorno cerrado, que no te permite comunicarte, viendo siempre la misma raya en el suelo… Y eso me sirvió luego para el ciclismo” dijo en referencia a su salto de la natación al ciclismo.

El español Ricardo Ten lidera y gana la carrera final masculina de paraciclismo C1 Scratch Race durante el Campeonato Mundial de Ciclismo UCI en Glasgow, Escocia ADRIAN DENNIS - AFP

“Para mí el ciclismo no era desconocido. Antes de practicar natación, ya salía con mis amigos en bici. En Valencia era mi medio de transporte para ir a entrenar a la piscina. En pretemporada hacía triatlones. Cuando decidí colgar el bañador tenía la incertidumbre de dónde estaría mi nivel en ciclismo. Mi sorpresa fue mayúscula porque era muy bueno y me adapté enseguida”, contó Ricardo Ten.

“Después del accidente fue un drama muy grande para mi familia. No queda otro remedio que adaptarte a tu nueva situación y siempre he tenido la suerte de sentirme muy arropado por mi entorno. El deporte fue una herramienta importante para sentirme uno más, que era lo que buscaba con mis compañeros de clase, mis amigos. Si ellos jugaban a algo, yo también lo intentaba y se me daba bien. Cuando descubrí que podía competir no lo dudé. El deporte me lo ha dado todo. Ese momento tan dramático y terrible me ha convertido en la persona que soy, me ha dado la oportunidad de conocer el mundo”, explicó Ten.

