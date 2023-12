escuchar

En campaña y ya como presidente electo, Javier Milei destacó en múltiples oportunidades que el “reordenamiento fiscal” se vincula con “la bola de Leliq”. “Si yo abro el cepo y no resuelvo el problema de las Leliq, la caída de la demanda de dinero que viene atrás de eso genera hiperinflación”, dijo semanas atrás. A contramano, el economista Carlos Melconian relativizó la urgencia de desarmar el instrumento financiero del Banco Central. “No son un problema”, definió.

Y profundizó: “No necesita ninguna cosa rara para ser solucionada. En términos de cómo se ha planteado este tema, no tienen ninguna prioridad. Y diría que si alguien quiere relacionar la apertura del cepo a encontrar una solución con la Leliq, tiene muy poco que ver. Tenemos que ver que la Leliq es una causa originada en otra cosa: el déficit fiscal”.

Melconian, quien iba a ocupar el rol de ministro de Economía si Patricia Bullrich resultaba electa presidente, consideró que “tenés un agujero, y el agujero tiene financiamiento vía emisión monetaria”. “Al final del día, el Banco Central -porque el sistema bancario no encuentra a dónde generar ese crédito- tarde o temprano ese déficit lo tiene que absorber, porque si no la inflación es superior siempre a la que tenés”, definió en diálogo con Radio Rivadavia, y siguió: “Entonces, vos vas absorbiendo todo eso. Si eso tiene una tasa de interés real positiva, es decir, una tasa de interés que va por arriba de la tasa de inflación, y el déficit fiscal no para, entonces eso es una mala sintomatología de que vas camino a una inflación reprimida y si bien lo pudiste absorber ahí, lo vas a tener más adelante. Eso pasó en la Argentina ochentista”.

En este sentido, el economista indicó que una medida de observar eso es el crecimiento de las Leliq en términos reales. “Cuando vos ves que el crecimiento en términos reales o a pesos constantes no es que esté parado. Piensen que el presidente Fernández vino a decir que las iba a eliminar y explotaron. Pero de ahí a pensar que estamos en la bola de nieve o en la puerta de la hiperinflación, o no podemos desarmar el cepo... Por eso no tiene ninguna prioridad”, dijo, y diagnosticó: “Tenés que parar el déficit fiscal. Si vos paras el déficit fiscal, si en la integralidad de un programa lográs el virtuosismo de que el nivel de actividad se recupere, si se recupera la demanda de crédito, eso se desarma genuinamente”.

“El número clave para todo eso es, primero, retrotraer cuestiones vinculadas al plan Platita, porque el plan Platita fue una cosa de tres meses, con inercialidad al 24 si no lo retrotraes”, sumó, y subrayó: “Entonces, retrotraer el plan Platita es parte de la primera discusión en el Parlamento para una solución fiscal y con los gobernadores. Es decir, sentémonos en una mesa. Terminó la campaña, hay cuatro años por delante. Esto va para atrás. Y encima, el presidente Milei, con un grado de involucramiento, donde votó esto bajo la idea liberal de que bajar impuestos es bueno”.

