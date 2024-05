A cuánto aumenta el boleto del subte a partir del viernes 17 de mayo

Escuchar

A partir del 17 de mayo habrá un aumento en el boleto del subte porteño. La actualización del cuadro tarifario se hará en tres tramos y llegará a costar $757 a mediados de este año. En ese contexto, muchos usuarios se preguntan a cuánto quedará el boleto del subte a partir de este viernes.

La medida fue oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires la semana que pasada. Según argumenta el Gobierno porteño en el documento, a partir del análisis de los costos, “se ha detectado una desactualización de las tarifas” del servicio. Esta se generó por “un sostenido crecimiento en los costos de explotación al mismo tiempo que se mantienen vigentes las políticas tarifarias destinadas a los usuarios de menor poder adquisitivo (integración SUBE) y para quienes utilizan el servicio subte con frecuencia”. Y agrega en las resoluciones: “Este factor incide directamente en la operación del sistema y afecta las condiciones necesarias para asegurar la continuidad, regularidad, generalidad, seguridad y modernización del servicio subte”.

A partir del viernes, los usuarios del subte tendrán que pagar el boleto más caro Santiago Oróz

A cuánto aumenta el subte a partir del viernes 17 de mayo

De acuerdo al nuevo cuadro tarifario establecido para este viernes 17 de mayo, así quedaran los valores del boleto del subte, que puede variar en cada caso. Esto se debe a que a cada pasajero se le aplicará automáticamente descuentos del 20%, 30% y 40% una vez que se superen una determinada la cantidad de viajes que se realicen mensualmente por este medio de transporte. Así quedan los precios de los boletos del subte con el aumento:

Un viaje a 20: $574

21 a 30 viajes: $459,20

31 a 40 viajes: $401,80

41 viajes en adelante: $ 344,40

Vale aclarar que estos montos aplican para las personas que viajan con la tarjeta SUBE, sea que este registrada o no. En tanto, para el Premetro, los viajes empezarán a costar $200,90.

Cómo serán los aumentos del boleto del subte

Los otros dos tramos del aumento para el boleto del subte se aplicarán en los próximos dos meses. Uno se dará en los primeros días de junio y llegará a los $650 la tarifa general, mientras que el Premetro quedará en $227,50. A continuación, el cuadro tarifario:

Un viaje a 20: $650

21 a 30 viajes: $520

31 a 40 viajes: $455

41 viajes en adelante: $390

En agosto, habrá una tarifa diferencial para quienes no hayan registrado la tarjeta SUBE Archivo

En tanto, la última actualización establecida por el Gobierno porteño será desde el 1° de agosto. En este caso particular, informaron que a partir del tercer tramo regirá una tarifa diferenciada para los pasajeros que no hayan registrado su tarjeta SUBE, tal como ocurre con el colectivo y el tren desde principios de abril pasado. Por lo tanto, los usuarios del subte tendrán que regularizar su situación para no pagar un boleto más caro. En ese sentido, estos serían los esquemas tarifarios de agosto:

Tarjeta SUBE nominada

Un viaje a 20: $757

21 a 30 viajes: $605,60

31 a 40 viajes: $529,90

41 viajes en adelante: $454,20

Tarjeta SUBE no nominada

Un viaje a 20: $859,07

21 a 30 viajes: $687,25

31 a 40 viajes: $601,35

41 viajes en adelante: $515,44

Esto mismo aplica al valor de los boletos del Premetro. Para las personas con la tarjeta SUBE registrada, el servicio saldrá $264,95. Mientras tanto, la tarifa diferencial para aquellas que no nominalizan su SUBE será de $300,67.

LA NACION

Temas AgendaSubte