Aerolíneas Argentinas pospone los vuelos a Miami y Nueva York desde Aeroparque porque aún no consiguió el visto bueno de Estados Unidos

Si bien se habían anunciado casi como un hecho, los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Miami y Nueva York desde y hacia el Aeroparque Jorge Newbery tendrán que esperar. Eso se debe a que la terminal aérea aún no fue auditada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por las siglas en inglés) que evalúa a todos los aeropuertos que operan hacia los Estados Unidos.

“Debido a no haberse cumplido los plazos previstos para la realización de la auditoría por parte de la TSA (Transportation Security Administration), Aerolíneas se ve obligada a suspender temporalmente su operación de vuelos a Estados Unidos (Miami y Nueva York) desde Aeroparque”, dijeron desde la compañía. Agregaron que “los pasajeros con reservas estarán recibiendo la notificación con la información de la partida y/o llegada a Ezeiza”.

Inicialmente, se había dicho que, a partir del 7 de agosto próximo, iban a comenzar a operar los aviones Airbus A330 desde el Aeroparque y que dichas naves iban a realizar tanto vuelos nacionales como internacionales. Sin embargo, por ahora solo cubrirán las rutas a Bariloche, El Calafate, Iguazú y Ushuaia.

El stand de Aerolíneas en Aeroparque

Los A330 son los aviones de mayor capacidad que posee la empresa e integran su flota de largo alcance. Poseen 24 asientos en clase ejecutiva y 248 en turista. Por su autonomía, performance y características de vuelo, estas aeronaves sirven para cubrir principalmente las rutas hacia Europa, el Caribe y destinos domésticos de alta demanda.

Estos aviones quedaron habilitados para operar en la terminal de la Capital debido a la nueva pista inaugurada a fines de 2022, cuando se agrandó su ancho y su largo para cumplir con los estándares internacionales. Se instaló en ese momento también un nuevo sistema de balizamiento que eleva la categoría del aeropuerto a Nivel III.

Al momento de iniciar la operación -por ahora solo de cabotaje-, ya estarían listas las nuevas plataformas de posicionamiento de aeronaves, los nuevos accesos vehiculares y se agregarán facilidades para los pasajeros en conexión, de acuerdo con Aerolíneas. Pero, para llegar a los Estados Unidos, falta la auditoría a la terminal.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la empresa de bandera dijeron que los tiempos habituales y normales de estos trámites indicaban que ya deberían haber realizado la evaluación. “El trámite se hizo en tiempo y forma y la auditoría no sucedió, razón por la cual no tenemos una previsión clara de cuándo sería. Nosotros seguimos con las gestiones, seguimos haciendo todo lo posible para que nos vengan a auditar, porque tenemos todo en regla, pero lamentablemente todavía no sucedió”, explicaron.

La razón formal del retraso tendría que ver con que quién inició el pedido de auditoría fue Aerolíneas, cuando debería haber sido la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), situación que ahora fue enmendada. Sin embargo, cerca de la empresa estatal señalan que la demora podría haber tenido que ver con un presunto lobby de compañías extranjeras que querrían impedir que Aerolíneas viajara desde Aeroparque.

Cuando Aerolíneas anunció los vuelos, se conoció una carta que le envió la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por las siglas en inglés) a la titular de la ANAC, Paola Tamburelli, donde le pidió los análisis de impacto en seguridad, tanto aérea como aeroportuaria, además de datos de capacidad y de operabilidad de Aeroparque, que respalden la decisión de incorporar vuelos desde y hacia los Estados Unidos.

“Como representantes de la industria, consideramos sustancial que estas decisiones se tomen con la mayor transparencia, desde el punto de vista operacional, de seguridad y reconociendo la reciprocidad necesaria. Nuestro objetivo es conocer el detalle de los análisis mencionados, con el fin de garantizar que la operación de nuestros miembros en el Aeroparque Jorge Newbery responda a los estándares internacionales de seguridad, operabilidad y eficiencia, en todos los aspectos necesarios para esta terminal”, decía la carta fechada el viernes 2 de junio pasado.

Sin embargo, luego el vicepresidente de IATA, Peter Cerdá, dio marcha atrás y dijo que acompañaban los vuelos desde esa terminal. “Vamos a apoyar totalmente la operación; solo pedimos trabajar en forma conjunta. Ponemos al servicio de las autoridades nuestra experiencia para ayudarlos a que nada salga mal”, expresó.

