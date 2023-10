escuchar

El programa oficial Ahora 12, pensado para apuntalar el consumo de un importante sector de la población, tuvo modificaciones desde su creación y actualmente consiste en el financiamiento de compras en tres, seis, 12, 18 y 24 cuotas con tarjeta de crédito sin ningún límite de monto.

El Ahora 12 está destinado para la compra de productos y servicios de producción nacional, que se adquieran por la modalidad de compra online o en los locales adheridos de todo el país, identificados por el cartel del programa. El programa se puede usar todos los días de la semana con las tarjetas de crédito de todas las entidades bancarias enumeradas por el comercio adherido.

Vale recordar que la compra con Ahora 12 no garantiza que no se agreguen intereses a las cuotas mensuales, tal como indica la página oficial del programa. Aunque gran parte de los comercios no cobran interés bajo esta modalidad, existen topes máximos para la financiación que deben respetarse, según la cantidad de cuotas:

3 cuotas: 16,01 por ciento de interés

6 cuotas: 33,72 por ciento de interés

12 cuotas: 76,83 por ciento de interés

18 cuotas: 132,84 por ciento de interés

24 cuotas 206,29 por ciento de interés

De acuerdo a la información oficial, el programa Ahora 12 se encuentra vigente hasta el 31 de enero de 2024.

Qué productos se pueden comprar con Ahora 12

Anteojos y lentes de contacto (3, 6 y 12 cuotas): anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a $ 62.000

(3, 6 y 12 cuotas): anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a $ 62.000 Artefactos de iluminación (3, 6 y 12 cuotas): incluye tecnología LED

(3, 6 y 12 cuotas): incluye tecnología LED Artículos de librería (3, 6 y 12 cuotas): cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros

(3, 6 y 12 cuotas): cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros Balnearios (3, 6 y 12 cuotas)

(3, 6 y 12 cuotas) Bicicletas (3, 6, 12 y 18 cuotas): comprende todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas que participen del acuerdo Precios Justos

(3, 6, 12 y 18 cuotas): comprende todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas que participen del acuerdo Precios Justos Calzado y marroquinería (3, 6 y 12 cuotas): calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.

(3, 6 y 12 cuotas): calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales. Colchones (3, 6, 12 y 18 cuotas): colchones y sommiers

(3, 6, 12 y 18 cuotas): colchones y sommiers Computadoras, Notebooks y Tablets (3, 6, 12, 18 y 24 cuotas)

(3, 6, 12, 18 y 24 cuotas) Elementos durables de cocina (3, 6 y 12 cuotas): ollas, cacerolas, sartenes y planchas de aluminio.

(3, 6 y 12 cuotas): ollas, cacerolas, sartenes y planchas de aluminio. Equipamiento médico (12, 18 y 24 cuotas)

(12, 18 y 24 cuotas) Espectáculos y eventos culturales (3 y 6 cuotas): incluye obras teatrales y conciertos de artistas nacionales, con tope de $42.000

(3 y 6 cuotas): incluye obras teatrales y conciertos de artistas nacionales, con tope de $42.000 Gimnasios (3, 6, 12 y 18 cuotas)

(3, 6, 12 y 18 cuotas) Indumentaria (3, 6 y 12 cuotas): prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, accesorios, joyería y relojería

(3, 6 y 12 cuotas): prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, accesorios, joyería y relojería Instrumentos musicales (12 cuotas)

(12 cuotas) Juguetes y juegos de mesa (3, 6, 12 y 18 cuotas)

(3, 6, 12 y 18 cuotas) Kit para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas (12, 18 y 24 cuotas)

Libros (3, 6, 12 y 18 cuotas): textos escolares y libros

(3, 6, 12 y 18 cuotas): textos escolares y libros Línea blanca (3, 6, 12, 18 y 24 cuotas): aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers que participen del acuerdo Precios Justos.

(3, 6, 12, 18 y 24 cuotas): aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers que participen del acuerdo Precios Justos. Maquinaria y herramientas (3, 6, 12 y 18 cuotas): taladros, amoladoras angulares, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadora sistema TIG, soldadora sistema MIG-MAG y morsas.

(3, 6, 12 y 18 cuotas): taladros, amoladoras angulares, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadora sistema TIG, soldadora sistema MIG-MAG y morsas. Materiales y herramientas para la construcción (3, 6, 12 y 18 cuotas): arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños, tuberías y sus conectores, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera, tanques, acoples, cuplas, tapones y herramientas de trabajo.

(3, 6, 12 y 18 cuotas): arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños, tuberías y sus conectores, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera, tanques, acoples, cuplas, tapones y herramientas de trabajo. Motos (12 y 18 cuotas): todas aquellas cuyo precio final no sea superior a $730.000 que participen del acuerdo Precios Justos

(12 y 18 cuotas): todas aquellas cuyo precio final no sea superior a $730.000 que participen del acuerdo Precios Justos Muebles (3, 6, 12 y 18 cuotas)

(3, 6, 12 y 18 cuotas) Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos (3, 6, 12 y 18 cuotas)

y repuestos para automotores y motos (3, 6, 12 y 18 cuotas) Pequeños electrodomésticos (3, 6 y 12 cuotas) que participen del acuerdo Precios Justos.

(3, 6 y 12 cuotas) que participen del acuerdo Precios Justos. Perfumería (3, 6 y 12 cuotas): productos de cosmética, cuidado personal y perfumes

(3, 6 y 12 cuotas): productos de cosmética, cuidado personal y perfumes Servicios educativos (3 y 6 cuotas): cursos de idioma, relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluye escuelas ni universidades.

Servicios de cuidado personal (3 y 6 cuotas): peluquerías y centros de estética

(3 y 6 cuotas): peluquerías y centros de estética Servicios funerarios (3, 6 y 12 cuotas): ataúd, servicio funerario, sepelio, traslado dentro del territorio nacional

(3, 6 y 12 cuotas): ataúd, servicio funerario, sepelio, traslado dentro del territorio nacional Servicios de instalación de alarmas (3, 6 y 12 cuotas)

Servicios de organización de eventos y exposiciones comerciales (3, 6 y 12 cuotas)

Servicios de Organización de Eventos y Exposiciones Comerciales: incluye catering y fotografía

Servicios Técnicos de Electrónica y Electrodomésticos para el Hogar (3, 6 y 12 cuotas)

Servicios de Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas (3, 6 y 12 cuotas)

Teléfonos Celulares (3, 6 y 12 cuotas): teléfonos celulares con tecnología 4G que participen del acuerdo Precios Justos

Televisores y monitore s (6, 12, 18 y 24 cuotas)

s (6, 12, 18 y 24 cuotas) Turismo (3, 6 y 12 cuotas): pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales, todos dentro del territorio nacional

