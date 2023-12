escuchar

El economista Andrés Borenstein fue entrevistado por José Del Rio en Comunidad de Negocios en donde analizó el discurso de asunción de Javier Milei y explicó por qué podrían adelantarse los buenos resultados en materia económica: “No creo que sean 18 meses”. Además, consideró que no ve factible la posibilidad de una hiperinflación en los próximos meses, pero no la descartó: “ En la Argentina hay que estar loco para descartar algo ”.

Borenstein sostuvo en la pantalla de LN+ que durante el discurso que brindó el flamante nuevo jefe de Estado en las escalinatas del Congreso, hizo tres cosas bien: “En primer lugar contó la herencia que recibió, cosa que [Mauricio] Macri no pudo hacer; en segundo lugar creó esperanza, porque había mucha gente con esperanza; y tercero, bajó las expectativas”.

El también profesor de la Universidad Di Tella y la Universidad de Buenos Aires estimó que este último factor fue el más determinante para advertirle a la gente que a raíz de las primeras medidas va a haber una escalada de la inflación, aunque resaltó que el líder de La Libertad Avanza (LLA) brindó un plazo demasiado largo para los primeros resultado.

“Dice que viene inflación, que viene la estanflación y los famosos 18 meses... No creo que sean 18, eso es en los países desarrollados. Si el problema de la estabilización le sale bien, en cinco o seis meses la cosa puede mejorar. Pero está bueno que la gente no espere que en febrero la economía florezca porque eso no va a pasar”, explicó.

Si bien aseguró que vendrá un período de inflación, negó que pueda desatarse un hiper. “No creo que se venga la hiper porque da la impresión que van a a hacer el ajuste fiscal, y si se hace el ajuste fiscal no tiene por qué haber hiper”, detalló. Sin embargo reconoció: “Sí vamos a tener una inflación alta en diciembre y enero. En febrero no sabemos. El número de 15.000% de inflación no sé de dónde lo sacó”.

Por otro lado, profundizó en sus dichos sobre la obtención de buenos resultados en el primer semestre de gestión de la dupla Milei-Villarruel. “Es un desafío difícil, pero el túnel puede no ser tan largo. El ancla es fiscal, o sea que si no emitimos dinero y le damos la expectativa a los mercados, a los empresarios y a la gente de que esto va enserio, ni siquiera creo que haga falta hacer cinco puntos de recorte del PBI, quizás está bien con tres y medio o cuatro”.

Sugirió que lo expuesto en el discurso, tanto los 18 meses hasta los primeros resultados, como el recorte del PBI, son formas de tener un colchón de cara a las medidas. “Avisás cinco de recorte de PBI, porque quizás hay uno que no te sale. Si vas por cuatro y uno no te sale empezás a tener problemas. Así, la economía en mayo y junio se puede dar vuelta y la gente lo podrá sentir en septiembre ”, vaticinó.

