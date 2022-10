Anses: largas filas para solicitar el nuevo bono de $45.000

escuchar

En puntos de todo el país se registró el mismo fenómeno: cuadras y cuadras de gente esperando en diferentes sucursales de la Anses para inscribirse en el nuevo Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos. La postal se repitió en ciudades como Córdoba, Resistencia y Trelew, pero también en el sitio web oficial de la entidad, donde la fila virtual superó los 200.000 puestos de espera.

Hoy fue el primer día para solicitar el nuevo bono de $45.000, que se pagará en dos cuotas de $22.500 en los meses de noviembre y diciembre. La iniciativa fue anunciada la semana pasada por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien remarcó que el objetivo es llegar a personas de entre 18 a 64 años que se encuentran en la indigencia y no reciben ningún tipo de ingreso estatal ni privado.

En Córdoba también se formar largas filas Twitter

“Lógicamente hubo más movimiento en las oficinas. Inclusive, además del Refuerzo Alimentario, también se acercaron muchas mamás por la presentación de la Libreta Asignación Universal por Hijo para garantizar el control sanitario y de escolaridad, por lo que se les da el 20% acumulado del año al comprobar que cumplieron con todos los chequeos”, explicaron fuentes del Anses a LA NACION.

Todavía no hay fecha de finalización para la inscripción, sin embargo, esta mañana las oficinas se vieron abarrotadas de gente. Las ciudades de Rosario, Córdoba, Puerto Madryn, Trelew, Resistencia, Roca, Tucumán, Salta y Formosa, fueron algunos de los puntos neurálgicos donde se alcanzaron más de tres cuadras de cola, ya que la atención fue sin turno y por orden de llegada.

El sitio web “Mi Anses” también se observaron demoras. Para ingresar a la plataforma había que atravesar una sala de espera, donde en algunos casos se registraron más de 204.000 personas por delante para acceder al portal. “Por favor no cierres la página. Cuando llegue tu turno, ingresarás automáticamente”, rezaba el cartel oficial.

Sala de esperar para ingresar a Mi Anses

Requisitos para acceder al bono

No obstante, fueron varios los usuarios que reclamaron no haber calificado para inscribirse al Refuerzo Alimentario pese a la espera. Sucede que la ayuda estatal está pensada para adultos de entre 18 y 64 años que se encuentran “en condiciones de extrema vulnerabilidad”.

Entre los requisitos, el Gobierno exige que para cobrar los $45.000 la persona no tenga trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas y monotributistas sociales), ni jubilaciones o pensiones contributivas o no contributivas (tanto nacionales, como provinciales y municipales).

Tampoco se podrán inscribir quienes perciban prestación por desempleo, Potenciar Trabajo, beca Progresar, Asignación por Embarazo para Protección Social, hijos que perciban la Asignación Universal por Hijo o Salario Familiar, entre otros programas sociales.

Además, las personas que se inscriban deberán completar una declaración jurada que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonios. Es decir, quedarán fuera quienes tengan algún rodado con menos de diez años de antigüedad (automotores, motocicletas u otro), inmuebles, consumos de tarjeta de crédito o débitos en los últimos dos meses, plazos fijos y bonos en los últimos seis meses, acreditación en cuentas bancarias en los últimos dos meses, compra de dólares en los últimos seis meses, obra social o prepaga.

En el caso de las personas de entre 18 y 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.

“Va a servir para que podamos asistir a los que hoy no tienen nada. No tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo”, hizo hincapié Massa, cuando presentó la iniciativa, que se lanzó por la liquidación del dólar soja en septiembre.

