La futura canciller Diana Mondino llegó al hotel Alvear para cerrar el 28º Simposio Internacional de Economía, organizado por la Universidad de Tel Aviv en la Argentina, y escuchó previamente las presentaciones de los economistas Luciano Laspina y Miguel Kiguel, quienes hicieron un detallado resumen de la herencia que recibirá el presidente electo, Javier Milei.

La diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires evitó dar presiones sobre el programa económico, pero anticipó que su gestión estará enfocada en lograr que la Argentina exporte más.

Mondino dijo que, aunque el próximo gobierno consiga dólares, “los problemas argentinos no desaparecen”. Y agregó: “Seguimos teniendo una cantidad enorme de chicos que tienen mala educación, que no estudian, que no van a estar preparados para trabajar en 15 y 20 años. Seguimos teniendo problemas de precios relativos, que es la forma elegante de decir que tenemos 20 tipos de dólares; tenemos cosas muy caras y otras muy baratas”.

La próxima canciller dijo que las distorsiones económicas generan que el país sea menos productivo porque pierde el tiempo en decisiones que deberían ser más simples. “Tenemos una falta de respeto por el tiempo de la gente. La efectividad y la productividad argentina podrían mejorar. Tenemos una cantidad de problemas enormes, que no son solo los económicos. ¿Por qué entonces una economista en Cancillería?”, se preguntó.

La exprofesora de la Universidad del CEMA dijo que, para solucionar los problemas del país, se necesita “siempre una guía, un horizonte”. Y agregó que “la forma más eficaz no es la más fácil, pero la más eficaz es exportar más”, respondiendo de manera indirecta su pregunta.

“Para exportar tenés que ser eficiente y confiable, hay que tener una gobernanza que sea aceptada por tus clientes y hay que tener un costo que sea accesible a los demás. Hay opciones [para solucionar los problemas económicos] que son mejores, pero más caras o más lentas. Hay otras opciones que no serán tan buenas, pero por lo menos las podemos hacer fácil y rápido”, dijo.

En este sentido, señaló que su objetivo será ayudar a exportar más. “Somos 47 millones de habitantes empobrecidos. Empobrecidos no quiere decir que seamos pobres, sino que tuvimos más y podríamos tener más. Hay 8000 millones de personas en el mundo, algunas de las cuales tienen muchísimo más recursos que nosotros. Y si bien hablamos de empresas que exportan, habrá otra gente que limpia los vidrios de las empresas que exportan o que lleva a trabajar a la gente que trabaja en esas empresas. Tenemos que romper con lo que durante 70 años nos han dicho de vivir con lo nuestro. Eso tiene que desaparecer”, proyectó.

La economista también anticipó que están pensando en “una Cancillería, no desde un punto de vista solamente político, sino como una forma de orientar las decisiones, que van a ser de economía, de infraestructura y de trabajo”. Para Mondino, “eso ayuda a establecer prioridades e incentivos”.

Por último, agregó: “Si como país empezamos a darnos cuenta de que hay una crisis, pero que vemos que hay un camino con muchísimas oportunidades, y establecemos prioridades e incentivos, tenemos grandes posibilidades. Si logramos establecer una unidad de criterio, si extendemos un camino de corto plazo que inevitablemente vamos a necesitar, muy rápidamente vamos a poder crecer” .

Pese a todo, Mondino dijo que los problemas actuales no van a ser fáciles de solucionar y explicó por qué. “Gastamos más de lo que tenemos y eso se soluciona con una gran frase que dijo un filósofo que ustedes deben conocer: ‘ No hay más plata’ [en referencia a Milei]. De esa manera vamos a poder trabajar. Esperamos que todos ustedes tengan la oportunidad de hacer lo que hacen, y hacerlo mejor. Que ustedes no estén pensando solamente en las cuestiones del proveedor, o de cómo pagan los salarios cada mes, sino que tratemos de orientarnos hacia aquellas cosas que verdaderamente nos van a poder hacer crecer”, concluyó.