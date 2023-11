escuchar

Sin abastecimiento de insumos para producir, sobre todo celulares y electrónicos, Mirgor -la empresa en la que tiene participación accionaria Nicolás Caputo- decidió no renovar sus contratos temporales de trabajo a 450 trabajadores eventuales y sumó días de vacaciones para parte de su personal permanente.

“En línea con las dificultades que atraviesa el sector industrial en general para el abastecimiento de insumos, lo que genera una consecuente baja en la producción y caída en las ventas, la compañía se ha visto obligada a no renovar los contratos temporales y adelantar las vacaciones del personal efectivo del sector de electrónica de consumo”, informó oficialmente la firma con cinco plantas en Tierra del Fuego.

“Pese a esta lamentable situación, la empresa mantiene su vocación de seguir trabajando en la búsqueda de nuevas oportunidades y de desarrollar proyectos que favorezcan el empleo y desarrollo industrial”, dijo.

La situación de Mirgor no es aislada. Como contó ayer LA NACION, ya desde la primera vuelta electoral la advertencia de “errores” en los sistemas de la AFIP se multiplicaron, las SIRA eran aprobadas, pero no pagadas, y crecía la deuda comercial empresaria. Pero después del balotaje comenzó a verificarse una sensación de abandono, principalmente en el área encargada de administrar el comercio y de la que fluyen cada vez menos permisos oficiales. “No contestan el teléfono en la Secretaría. ¿Alguien sabe algo?”, preguntó en un chat el director de una compañía, según pudo reconstruir este medio.

Fuentes de la empresa, que tiene 3800 empleados en total, contaron que debieron no renovar 300 contratos temporales mensuales (PPD, en la jerga) de una planta y 150 de otra. Ambas fábricas -aclararon- pertenecen al rubro de celulares y electrónica. La firma importa unos 2500 ítems de unos 200 proveedores distintos del exterior. La empresa además produce y exporta autopartes. No hay problemas allí.

Pero además, los trabajadores de la planta permanente entrarán en vacaciones 15 días antes de lo previsto. No trabajarán, aunque recibirán sus sueldos, desde el primero de diciembre hasta el 2 de enero. “Lo hablamos con lo funcionarios de Trabajo de la provincia y con el gobernador”, aclararon en la firma.

Actualmente, Nicolás Caputo (el “hermano de la vida” de Mauricio Macri) tiene el 12,5% de la participación accionaria en Mirgor. Un poco más de 20% pertenece a la Anses y un 30% está en el mercado de capitales. Otro tanto pertenece a otros actores minoritarios. El CEO de la empresa es José Luis Alonso. Nicky Caputo es primo de Luis “Toto” Caputo, el elegido por Javier Milei como futuro ministro de Economía.

Consultados sobre qué respuesta les están dando desde la Secretaría de Comercio, donde se tramitan las SIRA (permisos de importación), en la firma indicaron que muchas veces les dicen que se dieron aprobaciones, pero luego el sistema no funciona. Hoy se rumoreaba, no fue confirmado que otras firmas de la isla tenían los mismos problemas y que podrían avanzar también con medidas.

Desde agosto pasado, comenzaron a frenarse los pagos de las SIRA y, luego del balotaje de noviembre pasado, directamente las aprobaciones. En el medio surgieron varias trabas informales: el reperfilamiento de algunas fechas de pago un día antes de efectuarse o fechas que “desaparecían”, una Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior que no valida operaciones “por errores” o las inconsistencias informáticas 46, 47 y 49 para operaciones que ya estaban en fecha de pago y deberían haberse cursado.

En el último año, la gestión en el Ministerio de Economía de Sergio Massa logró no frenar la actividad económica –con reservas negativas por US$11.000 millones en el Banco Central– gracias al crédito comercial que tomaron las empresas con bancos, proveedores o casas matrices (creció en US$25.000 millones este año), y con el swap (deuda) con China. Mirgor también tiene deuda comercial, dijeron.

El destino de ese pasivo (stock) es una gran preocupación de las empresas, que temen una “dolarización asimétrica” de sus deudas (que en vez de acceder en el MULC al valor actual del dólar lo hagan a uno más alto en un posible desdoblamiento cambiario con un nuevo gobierno). Hace dos semanas, la futura canciller Diana Mondino advirtió en la Unión Industrial Argentina (UIA) que el próximo gobierno pondría el foco en solucionar el flujo y que el problema del stock de deuda quedaría para más adelante.

Lo que viene, según Milei

“Cuando se haga el reordenamiento fiscal te va a impactar negativamente en la actividad económica, por eso yo digo que la única billetera que va a estar abierta es la de Capital Humano, para darle contención a los caídos”, explicó el presidente elector, Javier Milei, en Radio La Red.

“Lo que estamos haciendo es crear mecanismos para detener la emisión de dinero para en un lapso de 18 a 24 meses terminar con la inflación. Eso es la evidencia empírica del caso argentino. La convertibilidad, que funcionó bajo esa misma regla, tardó 20 meses”, justificó el mandatario entrante al hablar de la estanflación prevista para el año que viene.

También fue tajante al responder a los gobernadores que advirtieron que no iban a poder pagar el aguinaldo, pese a que anoche lo resolvieron en una reunión con Massa. “¿Queremos seguir con esta fiesta? Después no se quejen. Estamos partiendo de niveles de pobreza e indigencia peores que los de 2001. Que corten otros gastos y paguen los aguinaldos, no hay más plata”, sentenció Milei en esa misma entrevista en la que confirmó que “Toto” Caputo será el futuro ministro de Economía.

