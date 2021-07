Aprobaron el fideicomiso para financiar la planta argentina de la vacuna Sputnik

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó hoy el fideicomiso financiero para financiar la construcción de la planta en la que el Laboratorio Richmond fabricará la vacuna Sputnik local, según se espera, a partir de 2022, aunque algunos expertos del mercado farmacéutico creen que será difícil llegar en los tiempos previstos. Así lo confirmaron fuentes de la CNV a LA NACION.

Los fondos captados por el proyecto, que aspira a recaudar entre US$70 millones y US$85 millones serán destinados a una nueva planta de 1500 m2 para la fabricación de la Sputnik V y de productos sólidos orales de alta potencia, indicados para pacientes con diagnósticos de oncología y esclerosis múltiple.

El presidente de Richmond, Marcelo Figueiras, está actualmente en Italia en conversaciones con fabricantes de maquinaria para la planta y en un par de días volará a Moscú para agilizar la aprobación de los lotes de la segunda dosis de la vacuna Sputnik. La primera se espera que esté lista para aplicar en la Argentina este jueves 15, dijeron fuentes familiarizadas con los tiempos de producción.

Así serán las cajas de Sputnik componente 2

Al 16 de este mes, Richmond espera tener envasadas localmente (con el principio activo que llega de Rusia) 1.362.125 dosis del componente uno y 1.005.000 dosis del componente dos. La intención del laboratorio argentino incluso es pedirle a Gamaleya priorizar el componente dos dada las necesidades de vacunación del país.

La planta será montada bajo la modalidad lleva en mano, con paneleria europea, fermentadores alemanes de Sartorious, dosificados de Viale’s y jeringas prellenadas de Tofflon, una de las principales productoras de maquinaria de China para la industria.

El Banco de Valores, en su carácter de fiduciario ya le comunicó la novedad a Laboratorios Richmond, en carácter de Fiduciante, confirmaron fuentes privadas.

El Fideicomiso Financiero denominado “PROYECTO VIDA – LABORATORIOS RICHMOND” pretende la emisión de valores por hasta un máximo de US$85 millones. Según la nota enviada, “el fideicomiso tiene por objeto financiar la adquisición, instalación y puesta en marcha de una planta para la producción de vacunas, entre otras, las establecidas contra el coronavirus SARS-CoV-2″.

Según expresó el presidente de la CNV, Adrián Cosentino, en la comunicación oficial, “esta iniciativa representa un doble hito histórico para nuestro país, no sólo porque el producto de inversión colectiva contribuirá al desarrollo económico y social, sino porque también se constituye como un mecanismo de canalización del ahorro a desarrollos científicos a través del mercado de capitales, lo que reafirma el enorme desafío que tenemos por delante desde la CNV”.

“La creación de este fideicomiso buscará aplicar los fondos obtenidos de la colocación de los valores fiduciarios a financiar la adquisición, instalación y puesta en marcha de una planta para la producción de vacunas. Adicionalmente la planta estará preparada para elaborar otros productos biotecnológicos”, agrega la comunicación.

La planta será provista por un consorcio contratado por Richmond e integrado por cinco empresas: CIMA Industries inc., Axiom Ingeniería S.L., Shanghai Tofflon Science & Technology Ltd., Shanghai Zhongla Quality Management & Trading Co Ltd., y Grupo Sinotek S.A. de CV, bajo el concepto de “llave en mano”, y montada sobre un inmueble ubicado en la ciudad bonaerense de Pilar.

