El exministro de Energía Juan José Aranguren se refirió este lunes al fallo de la Corte Suprema a favor de la petrolera Shell. Dijo que la empresa “se defendió ante un par de resoluciones de carácter ilegal”. “Las normas indicaban que las compañías tenían que vender en el mercado el mismo volumen de gasoil que el año anterior más el correspondiente incremento del Producto Bruto Interno (PBI), sin tener en cuenta que estamos en un mercado de competencia”, se explayó.

“Uno no puede estar asumiendo que en determinado año va a vender determinada cantidad”, resaltó el exfuncionario en diálogo con radio Mitre. Dijo que en esa época, el precio del petróleo crudo había aumentado “y había que trasladarlo a los precios”. “Se hacía imposible importar cuando era de carácter retroactivo. La sociedad tiene que acordarse de funcionarios que toman medidas que no son provechosas para el desarrollo de la Argentina”, apuntó quien fue presidente de la compañía Shell durante 37 años, hasta que en 2015 inició funciones públicas en la gestión de Mauricio Macri.

El conflicto data de 2005, año en que Aranguren no se hizo eco del pedido del por entonces presidente Néstor Kirchner y subió entre 2,6% y 4,2% los precios de los combustibles de Shell. En esas circunstancias, el exmandatario llamó a un boicot contra la empresa y, luego, comenzaron a gestarse una serie de causas penales en su contra impulsadas por quien en aquel momento estaba a cargo de la Secretaría de Comercio, Guillermo Moreno.

Aranguren habló del fallo de la Corte a favor de Shell y lanzó un pedido al Gobierno por el consumo energético

Entre los considerandos de la decisión del máximo tribunal, se señaló que “la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al revocar la sentencia de primera instancia, declaró la nulidad de la resolución 25/2006 de la Secretaría de Comercio Interior mediante la cual se estableció la obligación de las empresas refinadoras y/o expendedores de cubrir en forma razonablemente justificada la demanda de gasoil, conforme al cupo mínimo determinado por volúmenes del año anterior ajustados por las pautas allí indicadas. “Contra tal pronunciamiento, el Estado Nacional —Ministerio de Economía y Finanzas Públicas interpuso el recurso extraordinario que fue replicado y concedido por encontrarse en tela de juicio normas de derecho federal y denegado en cuanto a la arbitrariedad y gravedad institucional alegadas por el recurrente, lo que motivó que ocurriera en queja ante el Tribunal”, se indicó.

Cortes de luz y aumento de tarifas

Al ser consultado sobre cómo veía la situación energética y posibles cortes de cara al verano, Aranguren dijo que las probabilidades de que no alcance la generación eléctrica es de alrededor del 20%. “Esto ocurre todos los años. Ante situaciones en las cuales el costo de energía no reflejaba el costo y nosotros consumimos cada vez más debido a que no pesaba en el bolsillo, el consumo va en aumento”, explicó.

El exreferente de la cartera de Energía consideró que hay que tratar de consumir de forma eficiente y sugirió, por ejemplo, no exagerar con el uso de aire acondicionado. “También, el incremento de la tarifa actúa como un humo liberador del consumo, la gente se cuida”, reflexionó, y le dejó un mensaje al Gobierno: “Le pido que implementen una batalla comunicacional para poder concientizar a la población de lo importante que es la justicia energética y el ahorro”.

Sobre el aumento de tarifas, Aranguren consideró que tanto para el sector industrial y residencial “está cerca de que la tarifa refleje el costo, en el último trimestre estará en esos niveles”. “Para lo que es los sectores vulnerables todavía está en valores muy bajos”, agregó.

“Salvo aquellos que demuestren condición de vulnerabilidad y necesitan subsidio porque son frágiles económicamente, en esos casos va a seguir un subsidio, lo cual está bien. Que una parte de la población necesite ayuda de otra parte no está mal”, resaltó.

LA NACION