Arranca hoy: qué impacto podría tener el SIRA sobre los dólares libres y el mercado

Hoy empieza a regir el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que llega para reemplazar al viejo esquema del SIMI y unificar los trámites por una única ventanilla. Desde el Gobierno, hicieron hincapié en que las empresas tendrán más “previsibilidad”, en un año en el que constantemente se les cambiaron las reglas del juego para contener la salida de divisas del Banco Central (BCRA). Sin embargo, en el escenario actual, para los analistas podría terminar impactando sobre los dólares financieros.

A partir de este lunes, los importadores tendrán dos opciones. Por un lado, podrán pagar los bienes que traigan del exterior del país con dólares propios en una cuenta local. Se trata de una alternativa que cada vez más empresas eligen, debido a las restricciones que tienen para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Por el otro, también podrán hacerse del tipo de cambio oficial mayorista, pero en el plazo que establezca la Secretaría de Comercio en cada caso.

“La presión que podría generar sobre los dólares financieros dependerá de las urgencias que tengan los importadores. Si este nuevo sistema se convierte en restrictivo y complica aún más la operatoria, los comerciantes tendrán que ir a otros mercados alternativos. Algo que no solo tendrá un impacto en la demanda por los dólares, sino algo mucho más preocupante, que es el impacto en los costos. Porque no es lo mismo importar a $160 que hacerlo a $300. Si aumentan los costos del producto, empujará a la inflación”, señaló el analista financiero Christian Buteler.

En valores, a los importadores les conviene acceder al tipo de cambio oficial mayorista, que hoy se vende a $152,50. Es la mitad de precio frente al contado con liquidación ($310,85), lo que podría explicar por qué en el último año las importaciones crecieron un 18,2% en cantidad, de acuerdo con el último informe de balanza comercial del Indec. No obstante, en los últimos meses el Gobierno fue incorporando cada vez más trabas para que los importadores se hagan de esos dólares.

Entre el dólar oficial y el CCL, hay más de un 100% de brecha archivo - Shutterstock

Por esta última razón, las empresas están optando por financiarse con un dólar más alto. De cara al consumidor, esta vía encarece la mercadería y sube el precio de los dólares alternativas por un aumento en la demanda. Puertas adentro de las compañías, tampoco es la opción de más agrado, ya que quedan fuera del MULC por los próximos 90 días.

“SIRA es muy controversial, es un sistema creado para sacarse de encima las cautelares que venían acumulando. El Estado no va a poder ofertar todos los dólares que necesitan las empresas, por lo que van a tener que tomar el recurso de ir a comprar al contado con liquidación. No es la mejor opción porque quedan fuera del mercado oficial por 90 días, por eso muchas compañías esperan un guiño del Gobierno. Pero si realmente quedan fuera, no les queda otra que ir al tipo de cambio alternativo. El mercado actualmente tiene una indefinición tremenda y escasez de productos en todas pates”, sumó el economista Salvador di Stefano.

La puesta en marcha de este nuevo sistema va en línea en la búsqueda de “cuidar las reservas” del Banco Central. En la última semana no solo se creó el nuevo régimen de importaciones y una gran cantidad de bienes traídos del exterior pasaron a tener Licencias No Automáticas, sino que el Ejecutivo también encareció el dólar para los consumos realizados con tarjeta fuera del país y la adquisición de bienes de lujo.

Para los analistas, el problema de fondo reside en la brecha cambiaria. Entre el dólar mayorista y el contado con liqui, la diferencia de precios es del 102%, lo que desincentiva a exportadores y alienta los importadores. Pese a ello, desde la consultora Ecolatina remarcaron que el Gobierno sigue apostando por mantener una estrategia cambiaria de devaluaciones diarias [crawling peg], ya que un salto cambiario significaría un “elevado” traspaso a precios.

“Convive el crawling peg actual para algunos segmentos con mayor incidencia en los precios domésticos (especialmente importaciones de bienes) y esquemas específicos para otros de menor impacto (como los anunciados recientemente), medidas que contribuyen en lo inmediato al evitar una corrección cambiaria desordenada”, agregaron.

Por lo pronto, en el primer día de vigencia del SIRA, desde el sector privado valoran que sean un sistema “más ordenado”. No obstante, de acuerdo con la consultora Abeceb, en la primera semana de funcionamiento del sistema podría haber demoras para ajustar los sistemas operativas. En números, el sector privado podría registrar un parate en las importaciones que rondaría entre los US$15000 y US$2500 millones en los próximos días.