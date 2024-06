Aunque en nivel mínimo, el BCRA volvió a vender reservas por tercera vez en ocho días

Hoy las reservas netas son positivas en u$s 1.350 millones y u$s -950 millones negativas si se restan BOPREAL a 12 meses vista.



Falta además el desembolso del FMI por u$s 800, donde ya hay acuerdo a nivel de staff por la octava revisión.



Eso llevaría a las reservas netas a u$s… pic.twitter.com/10Y5GTiNIc