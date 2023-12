escuchar

El Banco Mundial (BM) ve con preocupación que, pese a su enorme potencial, la Argentina muestra un crecimiento muy bajo desde hace cinco años por culpa de grandes desequilibrios que traban su economía, entre los que destacaron el fiscal. Por eso, aunque comparten el diagnóstico que transmitieron desde el equipo del presidente electo, Javier Milei, afirman: “Con dolarización o sin dolarización, el rumbo no se va a encaminar si no se corrige el déficit fiscal”.

Estas y otras conclusiones sobre la economía local fueron vertidas por Felipe Jaramillo, vicepresidente del BM, y Marianne Fay, directora de la entidad para la Argentina, Paraguay y Uruguay, en una conferencia de prensa. Ambos funcionarios estuvieron reunidos con Luis Caputo, Guillermo Ferraro y Sandra Petovello, futuros integrantes del elenco de ministros del presidente electo.

En ese encuentro, así como también en el que tuvo Jaramillo la semana pasada en Washington con Caputo, quedó en claro que el diagnóstico económico que tiene la administración que asumirá el domingo es el adecuado y que el BM comparte la preocupación por la pobreza existente en el país, para lo cual ofreció su apoyo con financiación y asistencia técnica.

“El diálogo ha sido positivo y le propusimos profundizar en las distintas áreas en las que el nuevo gobierno va a necesitar ayuda. En términos generales, la economía argentina ha sido de crecimiento muy bajo en los últimos cinco años, muy por debajo del resto de la región [0,2% del PBI, contra 1,3% respectivamente]. Si se mira la última década, también se ve que el país creció muy por debajo de su potencial”, comentó Jaramillo.

Esta debilidad preocupa al BM porque el crecimiento es lo que determina, en gran parte, la capacidad de un país para eliminar la pobreza, ofrecer empleo y mejorar la calidad de vida. “Hay un desequilibrio fiscal grande, que es algo crónico de la Argentina, una economía acostumbrada a vivir con enormes y persistentes déficits fiscales en su historia”, afirmó Jaramillo.

Este desequilibrio, explicaron, se origina en “la tremenda expansión” del gasto público. “Esto se aceleró en los últimos 20 años, principalmente desde 2000 hasta 2015, donde pasó de un promedio de 23% del PBI a 38%. Esto ha generado toda una serie de problemas a la economía, sobre todo, por la necesidad de financiarlo y la necesidad de buscar financiaciones que no han sido del todo sanas, como la emisión monetaria o la creación de impuestos poco sostenibles en el tiempo”, dijo el directivo.

Ambos funcionarios del BM destacaron que las herramientas con las que el nuevo gobierno buscará solucionar este tema les parecieron adecuadas. Sin embargo, a la hora de evaluar la conveniencia de una dolarización, tal como anticipó Milei en su campaña, Fay señaló: “Hay países de la región a los que les resultó y otros que han podido encaminar su economía sin apelar a eso. Pero al final, con dolarización o sin dolarización, se debe arreglar el problema fiscal”.

Para el BM, el gasto no es malo per se, pero ocurre que en la Argentina su expansión no tuvo como correlato una mejora de muchos de los sectores a los que se destinó ni en el crecimiento general. “Hoy el empleo público representa casi 10% del PBI, con provincias donde representa más de la mitad del empleo. Y eso es gastar mal, porque no te hace crecer ni te mejora el servicio público”, opinó Fay.

¿Dónde recortar ese gasto? se les preguntó. “Es claro que no se puede cortar a un área completa, ni tampoco es posible de un día para el otro. Por ejemplo, es obvio que hay que bajar los subsidios, pero no se pueden eliminar completamente de una sola vez. Y lo mismo sucede en muchas otras cosas. Creo que hay que determinar cuáles son los gastos más ineficientes y luego cortar un poco de uno y un poco de otro”, respondió Fay.

Claro que el BM entiende que el déficit fiscal crónico es el más evidente de los desequilibrios, pero no el único. “Hay muchísimas distorsiones en esta economía. Por ejemplo, la Argentina tiene el sistema financiero más pequeño de toda América Latina. No hay manera de que una economía crezca con ese sistema financiero, que aquí presta el 7,9% del PBI, mientras que en la región esa cifra es de 39%”, dijo Jaramillo.

“¿Cómo hacer que crezca el sistema financiero?”, se le preguntó. “Es imposible si no se cuenta con estabilidad. Además, aquí el negocio de los bancos está tremendamente regulado, con tasas de interés no fijadas por el mercado, sino por diferentes regulaciones”, respondió Jaramillo. Y añadió que vio una gran decisión del próximo gobierno de eliminar todas estas distorsiones.

Además, los funcionarios señalaron que el problema de la inflación en el país ha sido causado por la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. “Si se ataca eso, se resuelve la inflación. Por supuesto, esto no será inmediato y habrá un período de transición donde los precios seguirán subiendo. Esto se debe a que hay muchos precios indexados y es muy probable que haya una variación de la tasa de cambio”, subrayó Jaramillo.

Por su parte, Fay mecionó que otro de los grandes problemas del país es que tiene una economía extremadamente cerrada. “Es el único país del mundo que tiene un impuesto a la exportación”, destacó.

A la hora de hablar sobre posibles desembolsos del BM en la Argentina, los funcionarios destacaron que, en principio, tiene una cartera en ejecución de US$8600 millones, de los cuales aún no están entregados US$4500 millones , que se irán entregando en los próximos cuatro años (a su vez, el país debe devolver a ese organismo unos US$1000 por año). Pero Jaramillo agregó: “Dada su preocupación por familias que ya están en la pobreza y otras que pueden caer en ella en el próximo año, hemos ofrecido programas reforzados de contención social. Nos preocupa que el nivel de pobreza se pueda acentuar”.

La intención específica, insistió Fay, es ayudar en cuestiones de pobreza y en proyectos que impliquen el crecimiento de la economía. “Vamos a seguir mucho en detalle el índice de pobreza para ofrecer soluciones en ese sentido”, concluyó.

