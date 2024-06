Billeteras virtuales vs plazos fijos: el duelo definitivo por tus ahorros

Escuchar

¿Qué hacer con los pesos excedentes? Si bien la inflación “se tranquilizó” bastante con respecto al comienzo del año, sigue siendo alta, especialmente si la comparamos con el resto de los países de la región. Es crucial aprender a defender el valor adquisitivo de esos pesos para no caer en el consumismo sin sentido como una manera (fallida) de no perder contra la inflación. En la columna de hoy, compararemos dos de las inversiones preferidas por los argentinos en la actualidad: la colocación a tasa en billeteras virtuales y los plazos fijos bancarios. Nos sumergiremos en conceptos financieros muy simples de entender y útiles al mismo tiempo, como la Tasa Nominal Anual Pasada y la Tasa Nominal Anual Presente. Al final, presentaremos conclusiones y consejos con respecto a lo estudiado. ¡Comencemos!

Toma de decisiones, temporalidad de las tasas y metodología

¿Qué tienen en común un porfolio manager de un fondo común de inversión, un trader y un inversor minorista? Los tres deben establecer una metodología en función de los datos (inputs) que les permitan arribar a decisiones de inversión. Por ello, es de vital importancia entender qué tipo de inputs utilizamos y la metodología en la que aplicaremos los mismos. Sabemos que la Tasa Nominal Anual (TNA) nos dice el rendimiento que una inversión tiene en términos anuales. Lo que debemos aprender ahora es que esa TNA puede ser pasada (se calcula el rendimiento anual en función del rendimiento obtenido en el último mes) o presente (se calcula el rendimiento anual en función del rendimiento obtenido en el presente). ¿Por qué hacemos esta diferenciación temporal? La razón es que la TNA que muestran las billeteras virtuales para atraer inversiones es una TNA pasada, que se calcula en función de los rendimientos obtenidos por el Fondo Común de Inversión en donde se invierten los pesos de los usuarios durante los últimos 30 días. En cambio, la TNA que informan los bancos por los plazos fijos es una TNA presente, con lo cual comparar una y otra es un error porque se encuentran en distintos horizontes temporales. Esta diferencia no sería relevante en un contexto de tasas de interés estables, pero en nuestro país, con un Banco Central que viene bajando las tasas de referencia a un ritmo importante, la TNA que desglosan las billeteras virtuales está “inflada” dado que el rendimiento de los últimos 30 días se obtuvo en un contexto de tasas de interés más elevada, que en el presente ha disminuido considerablemente. Veamos a continuación un cálculo muy simple que sirve para que la comparación entre el rendimiento prometido de las billeteras virtuales y los plazos fijos sea un poco más ajustada a la realidad.

Cómo saber la TNA presente que pagan las billeteras virtuales

Una manera de conocer la TNA presente que pagan las billeteras virtuales es tomar el rendimiento diario informado y dividirlo por el saldo en pesos que hay en la cuenta. Luego, ese resultado debe ser multiplicado por 30 (para pasarlo de diario a mensual) y luego ese resultado debe ser multiplicado nuevamente por 12 (para pasarlo de mensual a anual). Finalmente, multiplicamos el resultado por 100 para pasarlo a porcentual. TNA presente = (rendimiento diario/saldo total en pesos)×30×12×100 Veamos una aplicación concreta. Una de las billeteras virtuales líderes informa la TNA en 37,60%. El saldo en pesos es de 616.258 pesos, y en el detalle de los movimientos de cuenta vemos que el rendimiento diario perteneciente al último día es de 533 pesos. Con esos datos estamos en condiciones de llevar adelante los cálculos mencionados: ($533/$616.258)×30×12×100 El resultado es 31,13%, que como se ve, es 6,47% inferior al informado. Ahora que sabemos la TNA presente de las billeteras virtuales, vamos a continuación a compararla con la TNA presente de los plazos fijos.

Rendimiento presente de billeteras virtuales versus plazos fijos

Anteriormente, todos los bancos debían ofrecer el mismo nivel de TNA a sus clientes en lo que respecta a la retribución por el dinero colocado a plazo fijo, pero eso ya no es más así. Ahora cada banco puede libremente establecer su TNA en función del libre juego de la oferta y la demanda. Al momento de escribir esta nota, la TNA para plazos fijos a 30 días está entre un máximo de 41% (Banco de Formosa, Hipotecario y Meridian) y un mínimo de 28% (Santander y BBVA). La TNA presente que paga la billetera virtual líder tomada en el ejemplo anterior (31,13%) estaría entonces más cerca del piso que del techo del rango ofrecido por los bancos. Sin embargo, hay un aliciente adicional que inclinaría aún más la balanza a favor de las entidades bancarias: la TNA de los bancos queda fija durante el plazo de la colocación, mientras que la TNA de las billeteras virtuales varía día a día. En un contexto de tasas de interés volátiles, esto es un dato importante. Claro, en defensa de las billeteras virtuales, alguien podría aseverar que la ventaja es la liquidez que ofrecen, en el sentido de que los fondos invertidos pueden ser utilizados en cualquier momento y no hay que esperar a que se venza el plazo fijo, como sucede en los bancos, y es verdad. Pero ahora sabemos que esa comodidad no es gratis y que tiene un costo en términos de costo de oportunidad: el rendimiento que dejo de recibir en el banco por inmovilizar mi dinero por un plazo determinado.

Conclusión y consejos útiles

Después de analizar las diferencias entre las billeteras virtuales y los plazos fijos, queda claro que cada opción tiene sus propias ventajas y desventajas. La elección entre una y otra depende en gran medida de las necesidades y prioridades individuales de cada inversor. En base a lo analizado, aquí van algunos consejos útiles: Evaluar la liquidez: Si necesitás tener acceso rápido a tu dinero, una billetera virtual puede ser más adecuada. Sin embargo, si podés prescindir de esos fondos por un tiempo, un plazo fijo te proporcionará un mejor rendimiento. Comparar tasas pero que sean del mismo horizonte temporal: No te quedes con la primera opción que encuentres. Investigá y compara las diferentes ofertas para tomar una decisión informada, pero antes convertí la TNA pasada que informan las billeteras virtuales en una TNA presente. Diversificar inversiones: Considerá la posibilidad de diversificar tus inversiones entre ambas opciones. Podrías colocar una parte de tu dinero en una billetera virtual para tener liquidez y otra parte en un plazo fijo para obtener mayor rentabilidad. Monitorear el contexto económico: Mantente informado sobre las políticas del Banco Central y las tendencias de las tasas de interés. Estos factores pueden influir en la rentabilidad de tus inversiones y ayudarte a ajustar tu estrategia de inversión. La seguimos la semana próxima con más material de finanzas personales e inversiones.