Luego de que en el sector cripto se generaran expectativas por el precio de bitcoin, la divisa superó, este mediodía, su máximo histórico y llegó a los US$69.208. Con esta nueva marca, se posicionó por encima de los US$68.789 con los que había establecido su piso en diciembre de 2021, antes de desplomarse a US$15.000 y atravesar un “invierno cripto”.

Si bien tras este hito volvió a caer, aunque todavía con valores altos (actualmente ronda los US$65.000), los movimientos al alza siguen demostrando que la confianza de los inversores en el activo persiste.

La búsqueda de nuevos máximos históricos para este año se sostiene en el evento denominado halving, que está programado para llevarse a cabo entre abril y mayo, y que reducirá a la mitad la emisión de bitcoins. A esto se sumó la aprobación de los ETFs al contado, fondos que cotizan en la bolsa de Estados Unidos y que permiten la inversión indirecta a las empresas que no podían hacerlo en activos digitales por su estatuto.

Respecto de la primera razón, Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio, explicó, cuando comenzó a observarse la tendencia, que esta reducción “es un shock para el mercado”, a la vez que aseguró que el impacto en la relación de la oferta y la demanda provoca el primer aumento de precios, y genera “una pequeña bola de nieve”: la suba atrae la atención del mercado y de otros usuarios que, al comprar, influyen en los continuos movimientos alcistas.

“El halving hace que el bitcoin sea deflacionario, a diferencia de las monedas fiat, que son inflacionarias por su emisión ilimitada hasta el punto en el que su valor tiende a cero. Este proceso hace que el bitcoin sea cada vez más escaso. Cuando un bien es escaso, su precio tiende a subir”, explicaron, a su vez, desde Satoshi Tango.

El caso de los ETFs también repercute fuertemente en los movimientos actuales de la moneda. Ramiro Menne, especialista en educación cripto en Lemon, detalló que hoy hay más de 10 empresas financieras tradicionales que poseen un ETF de Bitcoin, y entre todas gestionan más de US$15 billones. “La demanda en las primeras semanas de existencia superó las expectativas del mercado. Hoy en día hay más de 745.000 BTC dentro de estos vehículos de inversión, lo cual equivale al 3,8% de todos los bitcoin en existencia”, comentó.

Aunque en el sector hay optimismo, los especialistas destacaron que la cotización puede empezar a caer. Matías Bari, CEO de Satoshi Tango, explicó: " “Luego de estas subas repentinas suele venir una corrección en el precio del activo, por lo que es posible que comience a bajar hasta encontrar lo que se conoce como piso o resistencia. Es decir, un precio mínimo en el que el activo se va a establecer en un momento determinado”.

Lo cierto es que la expectativa por el halving, la aprobación de los fondos y la reactivación del interés corporativo y particular por la moneda impulsó la demanda, como detalló Serrano: “La reunión de esos tres hechos le dio a la principal criptomoneda del mercado un fuerte impulso, que solidifica una tendencia alcista en todo el sector y que permite esperar que en 2024 se puedan buscar nuevos máximos”.

Además, aunque hay quienes estiman que gracias a esta tendencia alcista la divisa puede llegar pronto a los US$100.000, los especialistas remarcaron que, dada la volatilidad y su comportamiento en otras ocasiones en las que también tendía al aumento, no es conveniente proyectar números concretos: “No es saludable casarse con esos números, sobre todo para nuevos inversores o personas con poco conocimiento del mercado. Sin ir más lejos, quienes compraron BTC a casi US$65.000 en su ATH [all time high o máximo valor histórico] no esperaban que unos meses después el valor se desplomara por debajo de los US$20.000″, advirtió Serrano.

