Bono de $24.000: los empleadores de servicio doméstico podrán recuperar parcialmente el monto, según establece un decreto

Los empleadores de personal de servicio doméstico deberán abonar antes de que termine diciembre el bono de hasta $24.000 dispuesto por el Gobierno. Así lo confirma la letra del decreto 841, que fue publicado en una edición de hoy, sábado, del Boletín Oficial. La normativa aclara, además, que el concepto es deducible del Impuesto a las Ganancias y que las personas para las que no aplique esa posibilidad tendrán la opción de “solicitar el reintegro de hasta el 50% de lo abonado”. Sin embargo, la norma del Poder Ejecutivo no especifica cuál será el mecanismo para hacer ese pedido, por lo cual se espera que en los próximos días se conozca la reglamentación correspondiente.

Tampoco surge claramente del decreto conocido hoy si la posibilidad de deducir de Ganancias el monto de esta nueva asignación estará limitada por el tope vigente para la deducción por ese concepto, o si será posible restar del ingreso imponible el importe del bono más allá de ese máximo. Por todo 2022 es posible deducir, por el pago de remuneraciones y contribuciones del personal de casas particulares, hasta $252.564,84 (un promedio mensual de $21.047).

Si lo que ya fue declarado como deducible excede ese monto y no se establece una medida especial para descontar la nueva asignación, en la práctica no estará la posibilidad de aliviar Ganancias a través de este mecanismo. En ese caso, la normativa deberá aclarar si se puede pedir el reintegro de la mitad de lo abonado, como podrán hacer quienes no están alcanzados por el tributo.

El monto de $24.000 es el que corresponde por una jornada completa de trabajo. En el caso de que se desarrollen tareas por hora o por jornada parcial, deberá hacerse un pago proporcional. Por ejemplo, si se considera que el importe completo es por 160 horas al mes -tal como expresó la ministra de Trabajo, Kelly Olmos-, por un trabajo de 40 horas mensuales deberán abonarse $6000.

