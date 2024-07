Calendario Anses: qué prestaciones se cobran en la semana del 8 al 12 de julio

Escuchar

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) inicia el pago de las prestaciones sociales correspondientes al mes de julio 2024, según está establecido en el calendario de pagos. Esta semana, que va del lunes 8 al viernes 12, se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación por Prenatal y Maternidad, las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Cabe recordar que este martes 9 de julio no hará ningún abono, puesto que es feriado nacional por el Día de la Independencia. Por lo tanto, la Anses retomará con la entrega de las prestaciones sociales el miércoles 10.

En las últimas semanas, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y la Prestación por Desempleo. Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En julio, los jubilados y pensionados reciben un incremento del 4,18%, producto de la actualización que desde este mes empieza a regir para los titulares del sistema previsional argentino y que toma como referencia el índice de inflación del mes de mayo, publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Por otro lado, en el séptimo mes del año continúa el reparto del bono de $70.000, como viene haciéndose desde hace varios meses, para las jubilaciones mínimas; en el caso de las superiores, el monto es proporcional hasta llegar al tope de $285.622.

En tanto, los titulares de la AUH también reciben un incremento del 4,18%, puesto que este mes se empezó a tomar como referencia el índice de inflación del mes de mayo al quedar sin efecto la Laye de Movilidad. Tal como informaron desde el organismo previsional, los titulares de la AUH en julio reciben $77.462, ya que esta cifra corresponde solamente al 80% de la prestación total, que es de $61.969,60.

El calendario de la Anses en la semana del 8 al 12 de julio

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 11 de julio

DNI terminados en 3: 12 de julio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 11 de julio

DNI terminados en 3: 12 de julio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de julio

DNI terminados en 1: 11 de julio

DNI terminados en 2: 12 de julio

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 12 de julio

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio

Documentos terminados en 2 y 3: 10 de julio

Documentos terminados en 4 y 5: 11 de julio

Documentos terminados en 6 y 7: 11 de julio

Documentos terminados en 8 y 9: 12 de julio

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 12 de julio al 12 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 12 de agosto

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes. Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

