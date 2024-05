Calendario de Anses: qué prestaciones se cobran en la semana del 13 al 17 de mayo

Escuchar

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) continúa esta semana con la entrega de las prestaciones correspondientes al mes de mayo 2024, según está establecido en el calendario de pagos. Esta semana, que va del lunes 13 al viernes 17, se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación por Prenatal y Maternidad, las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios. En las últimas semanas, el organismo previsional pagará las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y el Seguro de Desempleo.

Las prestaciones sociales que abona la Anses esta semana Leandro Garcia

En mayo, las jubilaciones y pensiones reciben un incremento del 11%, producto de la actualización que el Gobierno realiza por decreto a las prestaciones previsionales. Así es que el haber mínimo será de $190.141,6 y el haber máximo, de $1.279.472,92, tal como figura en la resolución 97/2024, que lleva la firma del titular de la Anses, Mariano de los Heros.

Quiénes cobran prestaciones de la Anses en la semana del 13 al 17 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 16 de mayo

DNI terminados en 6: 17 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 16 de mayo

DNI terminados en 6: 17 de mayo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2: 14 de mayo

DNI terminados en 3: 15 de mayo

DNI terminados en 4: 16 de mayo

DNI terminados en 5: 17 de mayo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 2 y 3: 13 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 14 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 15 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 16 de mayo

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 2 y 3: 10 de mayo

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de mayo

Documentos terminados en 6 y 7: 14 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Este mes se movió la fecha de pago de las PNC wavebreakmedia - Shutterstock

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 7 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de mayo al 10 de junio

Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses

En caso de no contar con la Clave de Seguridad Social, quienes lo deseen pueden crearla desde el apartado Mi Anses.

Allí deben seguir una serie de pasos sencillos para poder operar desde el sitio:

Ingresar en el sitio oficial de la Anses

Dirigirse al apartado Mi Anses

Seleccionar la opción “Creá tu clave”

Aceptar las políticas de seguridad

Ingresar el número de CUIL y el número de trámite de DNI

Responder las preguntas de datos personales requeridas

Elegir una clave: debe tener entre 8 y 12 caracteres y, al menos, un número

Confirmar la clave

