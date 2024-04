A contrarreloj: la cosecha de soja tiene el mayor atraso de los últimos ocho años

Escuchar

Con severas dificultades y a contrarreloj por las constantes amenazas de lluvias y con la recolección solo del 60% del área sembrada en la zona núcleo, la cosecha de soja de primera en esa región en esta campaña 2023/24 es la más atrasada de los últimos ocho años. El dato lo brindó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) tras un relevamiento.

Con la misma mala suerte, la cosecha del maíz avanza muy lenta. Dentro de una semana, apenas se sumó un 2%, lo que deja el avance en un 70% del total de la superficie cosechada, sumando unas 610.000 hectáreas. Si lo comparamos con el ritmo normal de los últimos 5 años (desestimando la campaña 22/23), estamos 13 puntos por detrás.

En detalle, indicaron que la pregunta que ronda entre los productores y contratistas es ¿se podrá cosechar? Este escenario angustia porque todo se atrasó demasiado y no hay mucho tiempo más para las sojas de primera. Según dijeron, los temores de nuevas lluvias obligan a entrar a los lotes pese a todo y la humedad del grano está lejos del óptimo.

Además, “las plantas están en condiciones muy vulnerables y las pérdidas por desgrane van en aumento”. El rinde promedio de la región descendió 2 quintales respecto de una semana atrás. Ahora se ubica en 42 qq/ha.

Por ejemplo, en la zona de Rosario falta por levantar más de la mitad de la soja de primera y hay cada vez más problemas por dehiscencia y hongos como Cercospora. Hay lotes que no se sabe si podrán ser levantados. “Sin camino no se puede sacar la mercadería”, advierten en la región.

“Cada vez se observa más daño en granos y más cuesta así que se oree”, dicen. “Habrá pocos días efectivos de trabajo esta semana”, agregan, ya que se estaba esperando avanzar al menos miércoles y jueves antes de las nueva lluvias previstas. En cuanto a trigo, “en principio se va a hacer, pero ahora no es el tema del productor, el tema es cosechar lo antes posible. Hay muchos problemas de caminos, hay lotes que no se sabe si podrán ser levantados. Sin caminos no se puede ni sacar la mercadería ni entrar fertilizantes”.

Y detallan que “hay agua para hacer trigo, el cuanto se va a sembrar y el como se lo va a hacer son preguntas del futuro, hoy, la cosecha es todo lo que está en la cabeza del productor”. “Sí vemos con preocupación que ante la próxima llegada de la Niña va a ser una campaña muy difícil. Entramos con los perfiles en una situación muy diferente a la de otros años, pero hay que ver si es suficiente para para hacer buenos planteos”, concluyen en el área.

En Marcos Juárez se reportan pérdidas de rinde en sojas que estaban listas para cosechar y no llegaron a entrar las cosechadoras y además proyectan una baja en la superficie triguera: “Estimamos que la caída puede ser del 10 al 15% respecto a la campaña pasada que ya había sido regular. Si bien desde el punto de vista agronómico tenemos el perfil prácticamente cargado de humedad ,casi a capacidad de campo, los márgenes del cultivo son muy ajustados”.

“Prácticamente la mitad de la superficie se hace bajo alquiler, por lo que esperamos que el cultivo se mantenga en aquellos casos donde está instalada la rotación y en campos propios”, explican los asesores. En cuanto a la cosecha gruesa, falta un 25% de la soja de primera y la mitad del maíz temprano y toda la soja de segunda.

Por otro lado, dicen “tenemos algunas pérdidas de rinde en sojas que estaban listas para cosechar, y no pudieron entrar las cosechadoras por las lluvias. Esperamos en el transcurso de esta semana si se puede avanzar. Evaluaremos si estas pérdidas se hacen más notarias. Hay pronóstico de inestabilidad nuevamente”. Por otro lado, la cosecha de maíz tardío se adelantará a causa de la incidencia de la chicharrita y su efecto sobre el vuelco de plantas y quebrado de las mismas. En el área estiman que las perdidas rondarán entre el 15 y el 30% dependiendo de la fecha de siembra.

En Bigand y María Susana hay sectores con problemas de piso y caminos rurales en mal estado. Salen granos con alta humedad. Y se contabilizan pérdidas de rendimiento y de calidad en lotes que todavía no se pudieron cosechar.

Todavía hay muchos productores preocupados por terminar de cosechar soja y maíz: “en trigo no hay certidumbre sobre la intención de siembra del próximo trigo”, dicen en Bigand. Los ingenieros adelantan que la superficie podría igualar a la del año pasado.

“En manos de los productores hay semilla de trigo, por lo que la podrían utilizar para sembrar este año. Hoy se habla de un rendimiento de indiferencia de 26 qq/ha. En campos tomados en alquiler, los números son muy ajustados”, agregan. Las lluvias están generando problemas en la cosecha: los granos tiene alta humedad, hay pérdidas de rendimiento, en algunos casos, problemas de calidad en granos, sectores con problemas de piso y caminos en mal estado.

En tanto, en Baradero y San Pedro solo se cosechó un 5% de la soja y preocupar la pérdida de calidad: “No se levantó casi nada. Hay mucha retención de hojas, tallo verde y en los lotes sembrados más tempranos no se espera que buena calidad de grano”, comentan.

Perspectivas futuras

En Fuentes, Cañada Rosquín y María Susana, sus ingenieros explican que “todavía no resolvieron la superficie a sembrar con trigo”. En este momento, la preocupación pasa por terminar de cosechar: “recién vamos en un 55 % de avance cosecha soja”. Los rindes son aceptables, están entre 35 y 50 qq/ha. Aunque en campos del oeste, entrando en Córdoba, en el departamento San Justo, son menores y varían entre 20 a 38 qq/ha.

En Campo del Cielo, Santiago, mejoró estas semanas con estimaciones de 35 qq/ha. En general, se observa mermas de rendimiento y calidad por el retraso y las lluvias en lotes que todavía no se pudieron cosechar. Por eso la preocupación y la necesidad de días sin agua para frenar el deterioro.

“Está comenzando la cosecha de soja de segunda con rindes interesantes que van de 35 a 45 qq/ha en Santa Fe. Del maíz tardío estiman cosechar el 50% de lo que esperaban hasta hace poco por el impacto de la chicharrita. “Hay mermas física y de calidad. Estimamos una pérdida en total del 40 % de su potencial, por lo menos”, dicen los técnicos.

Desde Carlos Pellegrini plantean una suba de un 20% en la superficie de trigo respecto al año pasado: “hoy tenemos los perfiles bien cargados, pero con una Niña a la vista, que esperamos no sea muy severa, hay que pensar muy bien todo”, dicen los técnicos. Agregan, “en este contexto, el trigo puede desarrollarse bien sin sufrir demasiado y con la soja de segunda ya veremos”.

Respecto a la cosecha gruesa, aún queda la mitad del maíz temprano por levantar, un 30% de la soja de primera y un 20% de la de segunda. En cuanto al tardío en el área las mermas son muy importantes: “superan ampliamente el 50 % de la producción en promedio, ya que muchos lotes no serán levantados directamente porque no lo justificaría el nivel de daño”.

En Colón el avance de la cosecha es mayor respecto a otras áreas: 95% del maíz temprano levantado, 95% de la soja de primera y el 50% de la de segunda. Y comienzan a planificar la campaña triguera. Pero, preocupan los costos elevados del cereal en particular en campo alquilado.

No obstante, estiman que aumentaría la superficie triguera y lo justifican así: “por cuestiones financieras, el productor necesita si o si un ingreso en el medio de la campaña. Aún no ha podido recuperarse del golpe las tres Niñas consecutivas. Por otro lado hay muy buena humedad en los perfiles. También ha repuntado algo el precio del commodity y la tendencia podría mejorar.

En simultáneo, han bajado ciertos insumos, en particular la urea. “Tiran para atrás los márgenes y la proyección de año “Niña” y el posible impacto sobre el rinde de una soja de segunda. El trigo es la alternativa más segura para mantener las gramíneas en la rotación. Hay cierta incertidumbre con lo que pueda pasar si hay un pasaje masivo a sorgo. Pero más allá de la limitación por falta de semillas, no se sabe cuanta producción el mercado es capaz de absorber de este cultivo”.

Por otro lado, dicen: “Las ventas anticipadas de maíz están muy frenadas y hay comentarios de una posible baja en los precios. El productor va a esperar hasta muy cerca de la siembra para evaluar la superficie de maíz ya que, si las condiciones de humedad no permiten hacer un maíz en fecha temprana, esta campaña no hay chances de sembrar tardíamente. Y guardarse la semilla para la próxima campaña no es opción”.

Avanza trabajosamente la cosecha en el área de General Pinto: “se va muy lento, cosechamos recién el 25% de la soja de primera”, explican los técnicos, tras los fuertes volúmenes de lluvias que recibieron en la primera quincena de abril. El promedio es de 32 qq/ha, “un quintal menos que el promedio histórico de la zona”, explican. El maíz temprano también sigue en pie en su mayor parte, la trilla solo ha avanzado un 10% y el rinde promedio de esta tanda es de 82 qq/ha, “3 quintales por debajo de la media histórica”, señalan en la zona. En cuanto al maíz de segunda y tardío, estiman que la presencia de chicharrita estaría provocando un daño del 20% en la zona. En cuanto al trigo, no hay demasiadas expectativas en este momento, y podría caer incluso un 30% señalan en este momento en el área.