La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa [Carbap] denunció el “incumplimiento” por parte de los exportadores del decreto 597/23 que fijó un 50% de valor al dólar oficial y el otro 50% al dólar CCL para las liquidaciones de granos a los productores. Desde el Centro de Exportadores de Cereales [CEC] respondieron que están cumpliendo con lo que establece el decreto y sostienen que no existe “ninguna controversia” ingresada a las cámaras arbitrales por esta situación.

A través de un comunicado, desde la Comisión de Granos de Carbap dijeron que el Consejo Directivo, reunido en Mar del Plata, analizó la situación de productores que hicieron contratos forward (de compraventa a un valor y fecha determinada) de trigo y cebada para asegurarse el precio del cereal, y que están siendo liquidados por los exportadores al dólar oficial, hoy en $356,50 el mayorista del Banco Central [BCRA], sin tener en cuenta el mix que fija el Decreto 597/23 que alcanza los $600, con un “marcado perjuicio” para el productor.

“Desde Carbap instamos a las autoridades a regularizar esta situación, a los exportadores a concluir con este abuso, y sugerimos a los productores que estén liquidando su producción en estos días, reclamar el cumplimiento del Decreto 597/23 tal como está estipulado”, advirtió.

Desde el CEC indicaron que están cumpliendo con el decreto oficial Shutterstock

Ante una consulta de LA NACION, desde CEC respondieron que hay “imprecisiones” en el comunicado de Carbap. También consignaron que “claramente los contratos forward que están fijados en el tipo de cambio a Banco Nación serían absolutamente legales”.

“Así que los exportadores están cumpliendo 100% con lo que establece el decreto y están cumpliendo también absolutamente con los que establecen los contratos forward de granos que exigen pagar al tipo de cambio de Banco Nación. Más allá de eso, hasta el día de la fecha no existe en ninguna controversia ingresada por los oferentes, básicamente productores o acopios o cooperativas en las cámaras arbitrarias, que es el lugar donde se deben dirigir estos conflictos, y no en los medios públicos. La exportación, una vez más, llama a que las partes que se sienten a buscar la mejor solución para tratar de seguir trabajando en conjunto como siempre sucedió y no por los medios públicos”.

Más descargos

En un comunicado, en línea con el reclamo de la producción la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales señaló que “presentó el problema ante la Cámara Arbitral de Buenos Aires” y que “difundirá el nombre de las empresas que buscan sacar ventajas de las diferencias de tipo de cambio exportador”.

“La Federación de Acopiadores reitera la preocupación ante los perjuicios generados tras la modificación del Poder Ejecutivo Nacional -mediante Decreto 597/23- de pesificar el tipo de cambio al 50% y 50% para liquidar exportaciones. Esto ha ocasionado que los vendedores de granos que hicieron contratos de futuro en condiciones habituales y a precio de mercado estén recibiendo pagos por parte de los compradores a un tipo de cambio de $360 cuando ellos cobran del Estado a un tipo de cambio de $600/650″, dijo.

Luego indicó: “Ante el reclamo de los vendedores, los compradores argumentan que los contratos estaban pactados al tipo de cambio divisa BNA comprador, lo que demuestra a las claras una postura poco ética, injusta e indebida. Es muy conocido en el comercio de granos que la expresión de pagar al tipo de cambio divisa comprador BNA se utiliza para que ningún eslabón usufrutue diferencias en los tipos de cambio a costa de otro eslabón. Los usos y costumbres que, hasta ahora, garantizaban la transparencia y honestidad en el comercio de granos, indican que el tipo de cambio que cobra el exportador es el mismo tipo de cambio que éste paga al vendedor”.

Los acopiadores se sumaron al reclamo

El comunicado anticipó que, a través de la Bolsa de Cereales, la Federación de Acopiadores presentó días atrás un escrito a la Cámara Arbitral de Buenos Aires para que se expidiera “ante esta controversia e incertidumbre imperante y así poder darle fin a esta arbitrariedad”.

“En la Federación de Acopiadores entendemos que una situación como ésta demuestra la confiabilidad, o no, de las empresas con quienes comercializamos nuestros granos. Por ese motivo informaremos a la brevedad los compradores que han tomado un tipo de cambio del Gobierno Nacional a $600/650 y se han dado vuelta y pagan a sus clientes un tipo de cambio de $360″, informó.